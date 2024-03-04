«Не могут простить мне»: Волочкова получила новый удар под дых от близких мужчин

Балерина Анастасия Волочкова не считает срыв своего шоу из-за пожара случайностью. Кого она обвинила в происшествии, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Волочкова уверена: ее враги устроили пожар в концертном зале, чтобы сорвать выступление звезды балета. Почему новое шоу артистки преследуют неприятности? Правда, что ради этой постановки Анастасии пришлось продать квартиру? Помирилась ли Волочкова с Никитой Джигурдой? И действительно ли у танцовщицы появился новый возлюбленный? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это у каждого человека в жизни так бывает. И восхищаются, а в одночасье превращаются в злопыхателей, завистников и врагов», — сказала балерина.

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В конце февраля Анастасия Волочкова должна была выступить со своей программой в концертном зале в центре Москвы. Но незадолго до этого произошел несчастный случай.

«Возгорание произошло, и случился пожар. Причем пожар настолько серьезный, что там просто ничего не осталось», — уточнила звезда.

Артистка предположила, что поджог могли устроить ее враги.

«У меня есть, конечно, люди, которые мне завидуют, которые не могут простить мне успеха, красоты», — заявила она.

Для Анастасии Волочковой отмена шоу стала ударом. Ведь эту программу она в прямом смысле выстрадала. Проблемы начались еще на этапе подготовки. Спонсоров не было, и Волочковой пришлось пойти на жертвы.

«Мне, не скрою, для этого пришлось продать астраханскую квартиру. Для того, чтобы уже просто у меня были такие деньги, которые я могу вложить в то, что являлось моей мечтой», - призналась артистка.

Но когда появились деньги, встал вопрос о людях, которые будут ставить шоу. И здесь звезду ждали новые испытания.

«У меня столько всегда каких-то камней преткновения, препятствий, предательства. Так же было и в этом шоу… Сначала предал тот хореограф, который должен был ставить это шоу. Потом мы нашли другого режиссера. Именно потому, что нужна была режиссура. И режиссер вроде подсказал нам хорошие идеи. Но потом, когда пришел на площадку, он увидел ее без всего, без оборудования и испугался масштаба. И просто исчез. Вы представляете? А мы ждали, ждали», — рассказала Волочкова.

«Человек настолько себя уже дискредитировал в медиапространстве шутками, какими-то неудачными шпагатами, неудачными романами, что просто эта вся череда неприятных событий ее преследует и по сей день. И даже когда человек хочет сделать что-то хорошее, то обстоятельства складываются против нее», — выразил свое мнение певец Илья Гуров.

В итоге балерину спас режиссер Герман Правоторхов. Он же сыграл в спектакле одну из ролей. Однако зрители стараний танцовщицы и ее партнеров не оценили. С премьерных показов в конце осени многие уходили, не дождавшись конца. А потом люди оставляли в интернете разгромные отзывы:

«Отдельные слова хочется сказать о „танце“! А был ли он вообще? Балерина просто ходила по сцене, иногда задирая ноги. Остальные участники бегали следом, хаотично махая руками».

Но танцовщица уверена: все это тоже происки конкурентов.

«Тут здравствуйте. Волочкова в фаворе со своим новым проектом, которому нет аналога. Конечно, это вызывает зависть, потому что такого уровня проект в танцевальном мире никому даже и не снился», — заявила звезда.

Артистка не собирается останавливаться. После пожара в концертном зале она смогла найти новую площадку. Пусть не в центре столицы, но это не главное.

«Нам концертный зал в Раменское предоставили любезно свою площадку. Просто вот, услышав об этом, они нам позвонили и сказали, что мы готовы предоставить вам зал», — уточнила балерина.

Волочкова говорит, что привыкла к негативным отзывам и скандалам. Недавний случай со слитым видео ее страстных танцев с Никитой Джигурдой еще раз доказал, что Анастасия выше этого. Сначала танцовщица была в гневе и заявила: громкоголосый актер ей больше не друг. Но Джигурда смог вымолить прощение.

«Я сначала думала, что это Никитиных рук дело. Но потом мы с ним вместе разобрались, и он сказал, что это сделал его директор, который там снимал это видео. Поэтому нет, с Никитой у нас нормальные отношения. Никита любит эпатаж, трэш», — сказала танцовщица.

По словам Анастасии Волочковой, сама она немного подустала от эпатажа. Ей хочется тихого семейного счастья. По секрету артистка призналась, что снова влюблена.

«Я любовью не обделена, как вы понимаете, конечно. И этого тоже мне многие не могут простить, потому что я всегда в окружении цветов. И в окружении внимания мужского», — объяснила она.

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Но наученная горьким опытом балерина больше не хочет спешить. Волочкова наслаждается конфетно-букетным периодом.

«Потому что лучше, знаете, свобода и позволять себе красивый роман с достойным человеком, который приятен, который симпатичен и нравится, понимая, что здесь нет никакой зависимости. И это честно. Во всяком случае с моей стороны. Чем гнаться непонятно за чем», — отметила артистка.

Раскрывать личность нового спутника балерина не хочет.

«Он у меня появился, да. Это очень приятно. Знаете, как говорится, если будешь всем давать, то сломается кровать. Поэтому я предпочитаю отношения выстраивать долгосрочные и такие, которые мне приятны. Я не люблю их афишировать, потому что это всегда должно оставаться личным», — призналась звезда.

Но точно так же Волочкова говорила обо всех своих предыдущих мужчинах. Поклонники уверены: артистка не сможет долго молчать. И обязательно покажет миру своего избранника. Сначала по частям: фото рук, ног, торса. А потом и целиком.