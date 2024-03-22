Похлеще, чем в блокбастерах: какая катастрофа в скором будущем накроет США

В знаменитых американских фильмах-катастрофах первыми удар стихии на себя всегда принимают Нью-Йорк или Лос-Анжелес. Однако сценаристы блокбастеров были не так уж далеко от истины. Ученые Технологического института Вирджинии бьют тревогу, что восточное побережье США уходит под воду, и в будущем погрязнуть в океанской пучине могут такие города, как Нью-Йорк, Балтимор, Норфолк и другие крупные населенные пункты, расположенные неподалеку от воды. Подобное явление способно обернуться не только экологической катастрофой, но и проблемами в экономике.

Однако настроение других ученых не так пессимистично, как заявляют американские исследователи. Шумиха вокруг природного явления, судя по всему, раздувается намеренно.

Есть ли реальная угроза для США, эксклюзивно Пятому каналу рассказали доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН по США Владимир Полеванов и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Опыт борьбы человечества с затоплениями

Мифы о поглощенных морской стихией городах бытуют с незапамятных времен. В основном, такого рода катаклизмы считались карой высших сил. Однако ходили легенды, что на месте затонувших государств расположены невообразимые богатства, поэтому древние первооткрыватели отправлялись на поиски исчезнувших земель, например, легендарной Атлантиды.

Если верить историческим данным, пучина и в самом деле разрушала населенные пункты. Археологами было найдено несколько городов, в настоящее время скрытых под толщей воды. Все это связано с естественным повышением уровня мирового океана.



www.globallookpress.com / Ricardo Brazziell

Научно доказано, что за тысячелетия вода поглотила весомую часть суши. Угроза затопления некоторых регионов существует до сих пор. К примеру, в Нидерландах. Эта территория в переводе означает низкая земля. Еще в Средние века здесь начали возводить дамбы, чтобы защитить сушу от затопления. Несмотря на обилие заградительных конструкций, стихия не дремлет и в любой момент может внести свои коррективы в жизнь людей.

Печальная судьба ожидает в течение столетия и Венецию. Памятник истории и архитектуры постепенно уходит под воду. Итальянский город по расчетам ученых может полностью исчезнуть с лица земли к 2100 году.

Какими опасностями для США обернется наводнение

Разрушительная стихия серьезным образом влияет на экономическую ситуацию регионов, ведь деньги нужны постоянно на установление новых заградительных сооружений и на устранение последствий разлива бурной стихии. Это следует учитывать странам, где есть «проблемные» зоны, при распределении бюджета на долгосрочный период.

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«Затопление или угроза затопления — это достаточно серьезный негативный фактор для экономики. То есть это угроза недвижимости, производствам, а также необходимость несения высоких расходов на создание различной защитной инфраструктуры», — отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

При этом природная угроза может ударить по некоторым сферам деятельности человека. Так, по словам эксперта, уход под воду восточного побережья США способен отразиться на имущественных вопросах. В первую очередь подобное известие способно привести к увеличению издержек на страхование.

«Владельцы будут платить гораздо большие деньги, за, скажем так, страховое обеспечение, за услуги по отношению к этим объектам», — прокомментировал экономист.

Угроза затопления способна отпугнуть инвесторов, которые планировали развивать свои проекты на данной территории, а также заниматься строительством и благоустройством региона.

Какая судьба ожидает производства США в затопленных регионах

Опасность водная стихия несет и промышленности. В данном регионе расположены атомные электростанции, пищевые производства, предприятия, специализирующиеся на добыче и переработке природных ископаемых. Поэтому в случае затопления восточного побережья США всю страну ждут большие проблемы.

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Какую защиту получит промышленность восточного побережья США, пока неизвестно. Если, например, в исторических центрах Европы, где здания имеют огромную историческую ценность, безусловно, заградительные сооружения являются предпочтительными. А вот в США вопрос будет решаться в особом порядке, так как строительство заградительных сооружений затратный процесс, как и перенесение производств в более безопасные регионы. Судя по всему, американцев в будущем ожидают значительные финансовые трудности.

«Необходимость что-то строить альтернативное или создавать резервы для восстановления — это всегда очень большая нагрузка, на экономику в целом», — рассказал эксперт.

Почему вода подступает к побережью США

Однако «стремительное» затопление, по оценкам экспертов, — это громкое заявление. Древние города уходили под воду за весьма внушительный срок, который занимал тысячелетия. В более краткий период подобные изменения невозможны.

В исследовании американских ученых сказано, что почва под Нью-Йорком, Балтимором и Норфолком уходит на два миллиметра, а под некоторыми другими более южными регионами втрое быстрее. Это не так страшно, поэтому достаточно времени, чтобы не спеша подготовиться.

«За последние 100 лет [уровень воды] повысился, по-моему, сантиметров на 30. Современные города никуда не уйдут. Их вполне успеют оградить», — отметил доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН по США Владимир Полеванов.

Прежде чем разбираться в ситуации, нужно прояснить процессы, которые на самом деле происходят в природе. Повышение уровня воды в океане — вполне обычное явление.



www.globallookpress.com / Cheryl Gerber

В среднем каждый год уровень мировых вод возрастает на три-четыре миллиметра, но это не так страшно для человечества. Это происходит вследствие обычных природных процессов.

«Это естественно. Водород, который, как известно, рождает воду в больших количествах, высвобождается из недр земли. И в соединении с кислородом появляется вода. Поэтому никаких проблем [в ближайшем будущем] не будет», — прокомментировал эксперт.

Вопреки мнению многих, в данном процессе не задействованы другие природные явления, поэтому, даже если произойдет масштабное таяние ледников Антарктиды и Гренландии, территория США не претерпит серьезных изменений.

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По прогнозам ученых, в таком случае повышение уровня мирового океана составит 15-20 сантиметров в год, что также не принесет большой опасности населению. Однако по последним данным, снег в указанных регионах сохраняется в прежнем объеме.

«У ученых таких определений, как „стремительно“, не должно быть. Иначе это недостаточно хорошие ученые, ученые-политиканы. И поэтому здесь трудно что-то комментировать», — пояснил эксперт.

Специалист предположил, что данное исследование может служить каким-то иным целям, но не науке.

«Все эти разговоры о глобальном потеплении и прочее, — это все чисто политическое действо, как говорит Трамп, „придумано для того, чтобы зарабатывать деньги на ничем“», — прокомментировал эксперт.

Серьезно пострадать США могут только в случае какого-либо серьезного природного катаклизма, например, цунами. От разрушительной силы данного явления никакими заградительными сооружениями не защититься.