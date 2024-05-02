Что такое Четверговая соль и как ее правильно приготовить в Чистый четверг

На Страстной неделе в канун Светлой Пасхи принято соблюдать определенные правила и традиции. Каждый год в Чистый четверг женщины убирают свои дома перед Христовым Воскресением, пекут куличи, красят яйца и готовят черную соль для освящения в храме.

В народе такую соль называют четверговой или четвережной. Ее почитают как оберег, который по преданиям наделен сильной энергетикой и обладает лечебными свойствами. Они во многом схожи с освященными ветвями вербы и крещенской святой водой.

Что такое четверговая соль

Четверговая соль — это пищевая добавка, которая готовится по особому рецепту на Страстной седмице перед Пасхой — в Чистый четверг. В прошлые столетия она готовилась в русской печи из каменной крупной соли, квасной гущи, пряных трав и капустных листьев. После изготовления продукт было принято относить в храм вместе с праздничными куличами, крашеными яйцами в пасхальной корзине для освящения в субботу.

В четверговой соли сошлись сразу несколько церковных и бытовых символов. Этот продукт считается незаменимым и важным в рационе человека. Соль — это единственный минерал, пригодный для употребления в пищу, и мощный природный консервант.

Что касается церковной точки зрения, то Евангелие дает образ соли как знак верующего человека.

«Вы — соль мира», — говорится в Священном Писании.

А в Ветхом Завете упоминается образ жены Лота (племянника Авраама), которая ослушалась божьей воли и превратилась в соляной столп. Мудрецы толкуют это так: женщина получила наказание не за то, что обернулась, а за свой грех, связанный солью. Ранее она не поделилась солью с путниками, несмотря на просьбу мужа.

В средневековом православном Требнике существует молитва на освящение соли, но не дается указания, в какой день необходимо это делать. Есть только одна просьба — преложить ее в жертву радования. Возможно, это связано с тем, что без соли еда остается пресной, безвкусной.

Когда появилась четверговая соль

В древности не было помолов, поэтому соль продавали крупными кусками. Их пережигали в домашних печах, чтобы размельчить в порошок, то есть улучшить.

Первые упоминания об обычае готовить черную соль появились в «Стоглаве» — сборнике постановлений церковного собора XVI века. На его страницах такое приготовление осудили и вынесли соответствующее постановление.

«Заповедати в Великий бы четверток порану соломы не палили и мертвых не кликали, и соли бы попы под престол в Великий четверг не клали и до седмаго бы четверга по Велице дни не держали, понеже такова прелесть еллинская и хула еретическая. И который поп таковая сотворит, и тому быти по священным правилом во отлучении и в конечном извержении», — говорилось в церковном сборнике.

Несмотря на это, в народе обычай приготовления черной соли сохранился. Он был распространен в Костромской, Нижегородской, Ярославской, Московской и Владимирской губерниях, откуда ритуал добрался до Сибири. На сегодняшний день подобное суеверие все еще остается широко распространенным, хотя и не приветствуется Церковью.

Для чего нужна черная соль

Черная соль издавна считалась панацеей от всех болезней. Натуральный продукт добавляли в пищу как приправу и использовали для приготовления пасхальных куличей. Четверговая соль — вкусный и полезный продукт, так как в ней после термической обработки остаются важные для организма элементы: калий, фосфор, йод, хром, магний. Такая соль придает блюдам особый аромат.

Помимо вкусовых достоинств и пользы для здоровья, четверговая соль считалась магической. К ее целебным свойствам прибегали знахари. Люди верили, что черная четверговая соль отгоняет злых духов, оберегает от дурного глаза.

Кому полезна четверговая соль

Черная соль может использоваться людьми, страдающими от болезней почек, сердца, гипертонии и гипотонии, благодаря высокому содержанию ценных макро- и микроэлементов.

Проведенные исследования показали, что в результате обжига в черной соли по сравнению с обычной в разы сокращается количество тяжелых металлов, уменьшается содержание хлора.

Кроме того, продукт эффективен в качестве адсорбента для очищения кишечника. Углерод, который содержится в четверговой соли в виде мелкопористого угля, выводит из организма токсины. Ее лечебное действие схоже с действием привычного активированного угля.

Как приготовить черную соль — старинный рецепт

Четверговую чистую соль в доме положено делать женщине. По традиции хозяйка просыпалась рано утром и тщательно прибиралась во всех комнатах. Затем она приводила себя в порядок и приступала к приготовлению черной соли. Этот ритуал требовалось сделать до захода солнца.

Согласно одному из старинных рецептов, крупную соль нужно смочить водой и смешать с сухими хлебными крошками. Подготовленную массу выложить на влажную ткань, плотно завернуть и поместить в березовый лапоть. Затем закопать его в печные угли и запекать четыре часа.

В современных условиях для приготовления черной чистой соли потребуется плита и сковородка с толстым дном.

Ингредиенты:

Пищевая соль крупного помола — 1 килограмм

Ржаная мука — 10 чайных ложек

Способ приготовления четверговой соли:

В чистую сухую сковороду насыпать пищевую крупную соль. Добавить ржаную муку. Аккуратно мешая, обжарить соль. После приготовления четверговую соль рассыпать по пакетикам или мешочкам, принести в церковь на освящение в пасхальной корзине в Великую субботу .

Четверговая соль на основе квасной гущи — простой рецепт

Квасную гущу (после сбраживания сусла) смешать с крупной каменной солью.

Вместо квасной гущи подойдет ржаной или бородинский хлеб (на один килограмм соли — пять килограммов хлеба).

Размоченный хлеб смешать с солью, поместить в печь или духовку, нагретую до 250 градусов.

Запекать до тех пор, пока хлеб не почернеет.

Готовый продукт измельчить и просеять через сито.

Оставшуюся соль высыпать в банки и использовать вместо обычной соли.

Как изготовить оберег из четверговой соли

Оберег из черной соли принято было делать с особым заговором. Для этого в полотняный мешочек насыпали прокаленную соль и нашептывали особые слова.

«Черной солью очищаюсь, божьим именем защищаюсь. Все, кто беды на меня насылает, с моего пути исчезает. Ключ. Замок. Язык», — приговаривали хозяюшки.

После этого мешочек перевязывали красной ленточкой и носили на груди, в кармане или хранили дома за иконами, как предмет большой святости.

Оберег из четверговой соли — традиции

Щепотку четверговой соли обязательно добавляли в купель новорожденному, чтобы он рос здоровым и крепким. А если раскапризничался или приболел, то крупинку черной соли от сглаза клали на детский язычок.

Солонку с черной солью обязательно ставили по центру стола, чтобы привлечь в дом достаток.

Перед дальней дорогой маленькую подушечку с четверговой солью закрепляли на одежде, чтобы оградиться от беды в дальней дороге.

Девушки подсаливали воду для утреннего умывания, чтобы сохранить и продлить красоту.

Если между мужем и женой происходила ссора, то небольшую подушечку с четверговой солью клали в супружескую постель — для скорого примирения.

Чтобы семье благоволила удача, а зло обходило стороной, соленый оберег рассыпали по углам дома, во дворе и в хозяйственных постройках.

Сила четверговой соли при привороте

В народе верили, что черная соль способна снять приворот. Для этого чайную ложку соли нужно растворить в литре чистой родниковой воды и выпить раствор в течение получаса.

Возникающие после этого рвотные позывы свидетельствуют о положительном воздействии.

Процедуру повторяют ежедневно до тех пор, пока тошнота не прекратится — это будет означать, что приворот снят.