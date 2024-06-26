«Харизма бандюганская, но очень милая»: почему Анатолия Журавлева не приглашают в кино

Анатолий Журавлев сыграл большое число заметных ролей. Почему в последнее время его нечасто можно увидеть на экранах, выясняла программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Анатолия Журавлева. Почему известного артиста перестали приглашать в кино? Поддерживает ли актер общение с двумя внебрачными детьми? Из-за чего распался его первый брак? И как к бурному прошлому звезды относится его молодая супруга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я начал плавать последние десять лет, и мне это нравится. В межсезонье я хожу на лыжах, если это зима. Обычные беговые лыжи», — поделился артист.

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Недавно актеру Анатолию Журавлеву исполнилось 60 лет. Но он не ощущает возраста и пребывает в отличной физической форме. Звезда не курит и не пьет спиртное, регулярно делает зарядку и в любой момент готов сыграть солидных бизнесменов и брутальных качков.

«Если ты не работаешь конкретно в кадре, в театре, но ты в тонусе, ты готов, если тебе позвонят и говорят: „А у вас проба завтра“. И ты готов к этой пробе. А если до этого сидел такой грустный, ты можешь и не собраться за несколько дней, чтобы подготовить себя», — объяснил Журавлев.

На счету актера более 80 киноработ. А судьбоносным для артиста стал фильм «Все будет хорошо». Анатолий сыграл бывшего десантника. С юности он занимался восточными единоборствами, работал тренером и стал последним чемпионом СССР по тхэквондо. Но тяга к искусству оказалась сильнее. Журавлев ушел из спорта и с третьей попытки поступил в театральный.

«Я понимал, что нужно очень много работать для того, чтобы стать, как сейчас говорят, звездой. Слишком долго шел в профессию. В 28 люди уже по пять-семь лет в театре работали, закончив театральный. А я только пришел», — рассказал он.

Популярность не вскружила голову артисту. Журавлев трудился на износ и практически не уходил со съемочной площадки. Его личный рекорд — семь фильмов за 12 месяцев. Однако плотный график не мешал звезде крутить романы и прослыть ловеласом.

«Сейчас зритель подумает, что у Анатолия Журавлева какое-то несметное количество… И я так же считаю, что не так много было у меня моих любимых людей», — подчеркнул актер.

«Он обаятельный такой, знаете. Немножко у него харизма бандюганская, но очень милая», — отметила актриса Наталья Рудова.

С первой женой Анатолий развелся после 20 лет брака. Последней каплей для Натальи Дубонос стали новости о двух внебрачных детях мужа. Первый сын, Антон, родился от связи актера с Надеждой Даниловой. Вторую наследницу, Василису, ему родила коллега Татьяна Шитова. Сам Журавлев много лет отказывался признавать наследников. Настаивал на экспертизах ДНК.

«Мудрость обоих в том, чтобы вовремя: хоп! Ой, что я делаю. И хотя бы остановиться, уступить. Мы, к сожалению, во многом не умеем этого делать… Помолчи. Выдохни. Досчитай до трех. Выдохни. А потом ответь. А у меня бывает наоборот. И, к сожалению, некоторых людей я уже обидел таким образом», — уточнил актер.

После положительного теста на родство Анатолий Журавлев наладил общение с детьми. В 2018 году он переписал на первенца Антона свою квартиру в Нижнем Тагиле, а Василисе стал помогать финансово.

«Старший сын вставляет рамы в домах. Это замечательная профессия. Дочка уже учится в школе. Да, помогаю и физически, и морально», — рассказал артист.

В 2013 году Журавлев женился на актрисе Полине Приходько. Она на 25 лет младше мужа. Но разница в возрасте и бурное прошлое Анатолия ее не смутили.

«Два человека могут понимать друг дружку. И ровесники, и те, у которых пятьдесят и двадцать пять лет разница», — заявил артист.

В 2015-м Журавлев стал отцом в третий раз. Полина родила ему сына Глеба. Актер признался: они живут раздельно. Жена с наследником в Санкт-Петербурге, а он в Москве.

«Так и поддерживаем. Я все время мотаюсь из Петербурга в Москву и обратно», — объяснил Журавлев.

Анатолий говорит: его рабочий график позволяет часто навещать семью. Ведь в последние годы режиссеры потеряли к нему интерес. И роль в кино или сериале для него теперь большая удача.

«Была очень плотная такая работа в кино, на телевидении, в сериалах. И вдруг так, знаете, раз… Чуть-чуть такая остановочка. Я задаю себе вопрос: с чем это связано? Может быть, с возрастом? Я сейчас смотрю в кино, сериалы все-таки действительно очень много используют и приглашают молодых ребят», — предположил артист.

К паузе в кинематографе Журавлев относится философски. Сейчас он трудится в театре, выступает на мероприятиях. И, по словам звезды, уже устойчив к женской красоте. 60-летний актер осознал, что популярность и слава не вечны, а мимолетные романы не принесут счастья.