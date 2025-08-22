От знамени до легендарного символа: как появился российский триколор

Ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага России. Это знамя имеет длинную историю, олицетворяющую стремления и идеалы народа. Его три цвета — белый, синий и красный — стали знаком единства и силы, а их значение неоднократно трактовалось в контексте исторических событий.

Мало кто знает, что в XVII веке триколор устанавливали на торговые суда и лишь спустя два столетия стали использовать в качестве государственного символа.

Знамена как п редшественники российского флага

Предшественниками современного государственного флага России в Древней Руси были княжеские хоругви — религиозные или геральдические знамена, которые задействовали во время военных действий, представлявшие собой длинные шесты с ветвями деревьев, пучками трав или конской гривой на вершине. Позднее на них начали крепить ткани ярких цветов, выполненные в форме клина, на которых с XIV века часто размещали священные образы Спасителя, Богородицы или православные кресты.

В XVI–XVII веках знамена обычно изготавливались из камки — шелковой узорчатой ткани, а также из тафты — гладкой и тонкой шелковой материи.

Знамена, как правило, были внушительных размеров: например, знамя Всемилостивого Спаса, с которым царь Иван Грозный отправился в поход на Казань в 1552-м, имело длину около трех метров и высоту полтора метра. Оно представляло собой продолговатое полотнище малинового цвета с изображением Спаса Нерукотворного.

В конце XVI и начале XVII веков это знамя сопровождало русские войска в различных походах, а в начале XVIII века при Петре I его вручили Борису Шереметеву для Северной войны против шведов.

Русские флаги XVII–XVIII веков

При Алексее Михайловиче, который был приверженцем многих западных нововведений, русское общество стало знакомиться с «геральдическим стилем». Так, к примеру, законодательно было описано государственное гербовое изображение.

В 1666 или 1669 году по царскому указу было создано особое парадное знамя, которое сочетало церковные и светские символы. Это «гербовное знамя» из белой тафты с малиновым краем имело в центре золотого двуглавого орла под тремя коронами.

В 1668-м при царе Алексее Михайловиче был построен первый военный корабль — фрегат «Орел», предназначенный для навигации в Каспийском море.

Так, голландский купец Ян ван Сведен, занимавшийся закупками для строительства судов, создал список необходимых материалов, в который входили и ткани для флагов. Он запросил у русских властей указания по поводу цветов флагов, подчеркнув, что на кораблях должны быть знамена, соответствующие державе.

В ответ для царя подготовили «Писание о зачинании знак и знамен или прапоров», где был представлен ряд изображений знамен. Так, чтобы создать флаги, Сибирским приказом (центральным правительственным учреждением России) были запрошены импортные материалы: хлопчатобумажные ткани красного и светло-синего цветов. Поэтому считается, что именно на корабле «Орел» впервые был водружен триколор.

Историки считают, что зарождение государственного флага связано с развитием российского флота. До второй половины XVII века не сохранилось каких-либо достоверных данных о морских стягах в России, кроме изображения знамени корабля «Фредерик», построенного голштинцами (жителями исторической области в Германии). Именно на этом корабле российские послы отправились в Персию.

Само слово «флаг» начало активно использоваться в России с эпохи императора Петра I. До этого времени в обращении были лишь термины «знамя», «стяг», «хоругвь», «прапор». Например, в документах второй половины XVII века, связанных со строительством первого русского корабля «Орел», упоминались корабельные знамена. Но именно Петр I значительно модернизировал систему: к армии добавились царский, а позже императорский, штандарты, а также флаги для военных и торговых флотов.

Знамя Петра I, созданное в 1696-м, было выполнено по прежней модели с красной тканью и белым краем. В центре также изображался золотой двуглавый орел, летящий над морем. Кроме того, на полотне запечатлялись образы Спасителя, апостолов и Святого Духа.

Эти знамена использовались для торжественных и церковных мероприятий, а во время боевых действий указывали на присутствие монарха в войске.

В конце XVII века во время похода Петра I в Белом море с отрядом военных судов на яхте «Святой Петр» было поднято знамя, известное как флаг царя Московского. Так, над судном развевалось полотно, составленное из трех равномерных горизонтальных полос белого, синего и красного цветов с золотым двуглавым орлом в центре.

Историки предполагают, что Петр I выбирал эти оттенки, вдохновляясь голландскими. Тем не менее, ряд знатоков истории указывают на отсутствие документальных оснований для такой версии относительно «плагиата» цветов. Также стоит отметить, что использование белого, синего и красного цветов на флагах кораблей было все-таки задокументировано еще при правлении царя Алексей Михайловича, задолго до путешествий Петра I по Европе.

Впоследствии в Российской империи появилось множество флагов на основе петровского триколора — военно-морские и торговые. Например, император Александр I утвердил флаг Российско-Американской компании, который имел также три горизонтальные полосы (белую, синюю и красную), но уже с черным двуглавым орлом.

Флаг Российской империи гербовых цветов

Впервые гербовые цвета были официально установлены при правлении императрицы Екатерины I. Так, в указе Сената 1726-го российский герб описывался как «черный орел с расправленными крыльями на желтом фоне». Однако царский (позже императорский) судовой знак в таких оттенках был введен еще в эпоху Петра I.

Во время правления Анны Иоанновны белая кокарда в виде банта была названа «Российским полевым знаком», а офицеры конных полков и пехоты получили указание носить шелковые шарфы черного и желтого.

Когда господствовал император Петр III, к белым кокардам присоединились черно-желтые, а при Павле I был введен «полевой знак» для офицеров — черный бант с небольшими оранжевыми полосками. В 1815-м, при Александре I, к существующим черному и оранжевому добавился третий цвет — белый (серебряный). Отныне они стали символизировать черного орла в желтом поле и кокарды Петра I и Екатерины II.

И уже сразу после победы над Наполеоном на зданиях страны развевались черно-желто-белые полотна.

Историк Петр Белавенец в своей книге отмечал, что в 1814-м во время празднования Парижского мирного договора в посольстве России были развешаны бело-сине-красные флаги, которые французы именовали «русскими национальными». К тому же, еще до принятия флага Российской Американской компании, такие же триколоры поднимались над русскими населенными пунктами в Северной Америке.

В 1834-м император Николай I распорядился, чтобы черно-оранжево-белые кокарды в знак принадлежности к Российскому государству были элементом формы не только офицеров, но гражданских служащих.

Спустя 24 года, в 1858-м император Александр II утвердил эскиз флага «гербовых цветов Империи» в черно-желто-белой гамме.

Изначально триколор назывался «гербовым народным флагом», но в 1873-м его переименовали в «национальный».

Несмотря на утверждение черно-желто-белых государственных цветов, бело-сине-красный продолжал быть флагом торгового флота. Но это не снижало его значимость, так как в международной практике национальный флаг часто используется также, как и флаг гражданского флота.

По этой причине триколор во многих странах воспринимался как русский национальный. В то же время в российском обществе черно-желто-белый флаг считался правительственным, тогда как бело-сине-красный постепенно приобретал статус гражданского.

В последующие годы черный, золотой (желтый) и серебряный (белый) цвета стали использоваться для разработки гербов в губерниях, областях и округах державы.

В то же время на улицах городов, особенно в столичном Санкт-Петербурге, все активнее появлялись бело-сине-красные флаги. Например, при открытии памятника А. С. Пушкину в Москве в 1880-м император Александр III обратил на этот флаг особое внимание и затем, когда встал вопрос о праздновании его коронации, государь изъявил желание видеть в престольном граде именно национальные флаги.

Тем не менее, как во время коронации, так и после использовались все-таки черно-желто-белые полотна.

Дискуссии о виде российского национального флага продолжались вплоть до коронации Николая II и привели к созыву Особого совещания при Министерстве юстиции.

Изучив историю происхождения разнообразных флагов, включая российские, участники совещания пришли к мнению, что черно-оранжево-белый флаг не имеет исторических основ. В свою очередь, белый, синий и красный цвета должны именоваться не только национальными, но и государственными.

Аргументы были следующие: цвета флага стоит искать в народном быте — крестьянин в поле ходит в красной или синей рубашке, женщина — в красном или синем сарафане, а государя, в свою очередь, называли «Русский белый царь».

В связи с этим весной 1896-го император Николай II постановил признать бело-сине-красный флаг национальным — то есть государственным — во всех случаях.

Согласно указу, коронация последнего российского императора прошла уже под эти цвета.

В том же году Николай II на основе бело-сине-красного полотна утвердил новые флаги: дипломатов, представляющих империю; лоцманов и судоходных компаний.

Перед празднованием 300-летия Дома Романовых в 1910-м снова был поднят вопрос о цветах российского национального флага. По этой причине произошел новый созыв Особого совещания, в ходе которого участники отметили, что строгие геральдические основания отсутствуют для обоих расцветок флага. Но большинство высказались за черно-желто-белый вариант. Итак, в 1913-м Николай II согласился с указом Александра II, что государственными цветами Российской империи являются все же именно они.

В начале Первой мировой войны, в августе 1914-го, Министерство внутренних дел Российской империи выпустило распоряжение, предписывающее использовать на манифестациях и в повседневной жизни новый флаг. Он представлял собой бело-сине-красное полотно с черным двуглавым орлом на желтом фоне у древка — длинной круглой палки.

Таким образом, данный флаг стал символом единения императорского штандарта и национального флага, подчеркивая связь между Царем и народом.

В некоторых дореволюционных источниках этот флаг именовался «новым русским национальным флагом», хотя формально он никогда не имел статуса официального для Российской империи и встречался довольно редко, в основном в печатных материалах.

Спустя месяц Николай II распорядился использовать новый флаг только на патриотических картинах и изданиях, на нагрудных значках и ручных флажках. А в торжественных мероприятиях и шествиях по-прежнему был задействован исключительно бело-сине-красный национальный флаг.

Флаг Временного правительства и РСФСР

В 1917-м Россия была провозглашена демократической республикой в связи с отречением Николая II от престола в ходе Февральской революции. Так к власти пришло Временное правительство.

В атмосфере перемен, царившей в России после свержения монархии, встал острый вопрос о символах нового государственного строя. Старый режим рухнул, уступив место неопределенности. На первый план выдвинулись вопросы о том, каким должен быть герб и флаг новой России, отражающей демократические идеалы.

Таким образом, состоялось заседание Юридического совещания при Временном правительстве, призванное разрешить этот дискуссионный вопрос. В качестве экспертов, обладающих глубокими знаниями в области государственной символики, были приглашены видные специалисты — Владислав Лукомский и Сергей Тройницкий.

Они были призваны внести ясность в будущее национальных символов. Особое внимание на совещании уделялось флагу. Временное правительство остро ощущало необходимость в едином символе, способном объединить народ после революционных потрясений. В ходе обсуждения было высказано мнение, что бело-сине-красный флаг не содержит династических или монархических элементов. Поэтому было решено, что этот флаг можно продолжать использовать в качестве государственного символа до тех пор, пока Учредительное Собрание не определит окончательный вариант.

Исходя из этого, триколор продолжил символизировать Российское государство вплоть до Октябрьской революции 1917-го. Он стал, по сути, символом переходного периода, олицетворяя стремление к новому строю, свободному от авторитарной власти. Однако с приходом к власти большевиков судьба этого символа изменилась.

Тогда государственный флаг Советской России стал представлять собой простое красное полотнище прямоугольной формы без каких-либо надписей и символов, хотя он не был официально закреплен нормативными документами (в юридическом смысле сохранялось название государства — Российская Республика, чьим флагом на бумаге также оставался бело-сине-красный).

Поскольку использование нелегитимного красного флага вызывало разногласия в международных отношениях, вопрос о флаге РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) обсуждался на заседании Совета Народных Комиссаров. В предложении СНК рекомендовалось ВЦИК Всероссийскому центральному исполнительному комитету — Прим. ред.) утвердить красное полотнище с буквами «П. В. С. С.» (аббревиатура из девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»).

Однако в конечном итоге декретом ВЦИК от 8 апреля 1918-го было установлено: «Флагом Российской Республики является Красное Знамя с надписью: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». При этом в декрете отсутствовали указания относительно цвета, размера и размещения надписи, а также пропорций флага.

Через пару месяцев ВЦИК утвердил образец флага РСФСР, созданный художником Сергеем Чехониным по поручению Народного комиссариата иностранных дел. Флаг представлял собой красное полотнище с золотой надписью «РСФСР» в верхнем углу у древка, отделенной от остальной части полотна золотыми полосками.

В июле того же года была принята первая Конституция РСФСР. В одной из статей размещалось описание флага и отмечалось, что с этого момента он становится также торговым, морским и военным.

Но новый флаг оказался неподходящим для использования на море, в связи с тем, что надпись на нем было очень плохо видно издалека. Поэтому спустя пару лет были разработаны отдельные флаги для военно-морского и торгового флотов.

30 декабря 1922-го РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР подписали договор о создании Союза Советских Социалистических Республик. В Конституции СССР, принятой в 1924-м, Государственный флаг был описан как красное или алое прямоугольное полотно с изображением в верхнем углу у древка золотых серпа и молота, а над ними — красной пятиконечной звезды в золотой окантовке. Этот флаг использовался на всех советских торговых морских и речных судах, а также в дипломатических представительствах СССР.

Вместе с тем красный флаг без символов и надписей оставался наиболее распространенным в СССР (в том числе и в РСФСР) до 1955-го, когда было введено «Положение о Государственном флаге РСФСР», не допускающее замены государственного флага на простой красный.

9 января 1954-го Президиум Верховного Совета РСФСР издал указ, в котором был установлен новый Государственный флаг РСФСР. Этот указ был официально подтвержден законом «О Государственном флаге РСФСР, а описание флага было добавлено в статью Конституции РСФСР.

Главный символ РСФСР стал представлять собой красное полотно со светло-синей полосой вдоль древка. В верхнем левом углу размещались золотые серп и молот, а над ними — красная пятиконечная звезда. Данный флаг просуществовал вплоть до распада Советского Союза в 1991-м.

Флаг современной России

После выборов народных депутатов РСФСР, состоявшихся в марте 1990-го, движение «Демократическая Россия» создало «Конституционную комиссию» для подготовки проектов Декларации о государственном суверенитете республики и предложений для конституционных изменений. Одной из обсуждаемых приоритетных реформ стало преобразование Государственного флага РСФСР.

В ходе серии круглых столов при участии историков, художников, работников музея, народных депутатов и представителей министерств были подготовлены рекомендации, представленные правительственной комиссии Совета Министров РСФСР, включая предложение утвердить триколор Государственным флагом РСФСР.

Во время Августовского путча 1991-го триколор активно использовался силами, выступающими против ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению, самопровозглашенный орган СССР).

Тогда же Верховный Совет РСФСР постановил: до принятия специального закона о новой государственной символике считать исторический флаг России — полотно с равными горизонтальными белой, лазурной и алой полосами — официальным Национальным флагом Российской Федерации.

На пятом Съезде народных депутатов РСФСР 1 ноября 1991-го бело-лазурно-алое полотнище было законодательно утверждено как Государственный флаг РСФСР.

Но, в связи с тем, что 25 декабря 1991-го Верховный Совет РСФСР законодательно установил новое название государства — Российская Федерация, над Московским Кремлем был поднят флаг России.

11 декабря 1993-го президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О Государственном флаге Российской Федерации», согласно которому лазоревый цвет средней полосы флага был заменен на синий, а алый — на красный.

Так флаг предстал в привычном для нас виде. В неофициальной трактовке белый цвет олицетворяет благородство, независимость и стремление к миру, синий — верность, честность и преданность, а красный — мужество, смелость и кровь, пролитую за Родину. Эти цвета нашли свое место в сердце каждого россиянина, символизируя как гордость, так и трудности, с которыми сталкивался народ.

История бело-сине-красного флага России отражает сложные периоды и эволюцию страны, период радикальных изменений и поиска нового государственного строя. Он стал символом переходного периода, надежд на демократическое будущее и впоследствии символом борьбы за наследие страны.