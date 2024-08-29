Подальше от всех: Екатерина Волкова сбежала от детей на несколько месяцев

Актриса Екатерина Волкова была вынуждена на несколько месяцев съехать от своих детей. Что заставило ее жить отдельно от семьи, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Екатерина Волкова откровенно рассказала о конфликте с детьми. Почему ей пришлось переехать от наследников в отдельное жилье? И зачем актриса влезла в многомиллионные долги? Как знаменитость переносит одиночество? О каком избраннике мечтает? И какие надежды возлагает на внуков? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Пью кровь младенцев по ночам. Да нет, нет, просто очень мало смотрю в зеркало. Я вообще считаю, что внутренняя красота, она, знаете, нужно быть просто человеком хорошим, не делать подлости», — уточнила артистка.

Глядя на Екатерину Волкову, трудно представить, что известная актриса — мать троих детей и дважды бабушка. Артистка, отметившая в этом году 50-летний юбилей, находится в прекрасной форме. Признается: поклонники не дают ей прохода. А самые настойчивые даже делают неприличные предложения.

«Пишут: „Екатерина, с очень большим удовольствием купим ваше нижнее белье“. Я говорю девчонкам, моим ассистентам и директорам: „Девчонки, отличный бизнес. Никто не идентифицирует, в принципе, кто носит трусики. Покупаем за 500, продаем за 500 долларов“», — поделилась актриса.

Несмотря на постоянное внимание мужчин, артистка одинока. За плечами Волковой три неудачных брака. Звезда и рада бы устроить личную жизнь, но пока не встретила достойного избранника.

«Мне, как женщине русской, всегда хочется свою красоту придать в жертву чему-то великому. Конечно, мужчина должен быть каким-то таким великим, но, к сожалению, их сейчас, великих, все меньше и меньше», — заявила Екатерина Волкова.

Актриса признается: она в полной мере ощутила одиночество, когда ее младшие дети Александра и Богдан достигли переходного возраста и Волкова перестала с ними справляться.

«Я вижу строптивость моей дочери, которая все время говорит „Нет“. Она сразу говорит, даже вообще не дослушав вопроса, она говорит „Нет“. И моего сына с его этой прямолинейностью и, может быть, даже берушами в ушах, когда он настаивает на чем-то безотносительно и до конца», — рассказала звезда.

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Последний год выдался для Волковой тяжелым. Ссоры в доме случаются все чаще: из-за гаджетов, компьютерных игр и бытовых обязанностей.

«Самая моя большая и глобальная задача: чтобы они стали самостоятельными. Тогда я успокоюсь, и тогда, вы знаете, как говорят: „Полюбите себя. Полюби себя“. Когда я прихожу, и гора посуды после спектакля, полюби себя, это любят они себя. А ты за счет меня», — поделилась артистка.

После очередной ссоры Екатерина Волкова собрала свои вещи и уехала из дома.

«На самом деле никто не знает, как воспитывать детей. Все говорят: „Личным примером“. Я *****, что называется, день и ночь. Это ли пример? Я не вижу, что они устроились на работу или что-то», — отметила звезда.

Актриса купила квартиру площадью 60 квадратных метров в центре столицы стоимостью более 20 миллионов рублей. Правда, для этого ей пришлось взять ипотеку на 30 лет.

«Надеюсь, моей зарплаты в кино и театре хватит выплатить. Это в старом доме, так-то вообще еще больше. На первом этаже. Я сделала себе мастерскую. Наконец, я могу просто заниматься творчеством. И остаться одна, закрыть дверь, почитать сценарии те же», — рассказала Волкова.

Но она недолго наслаждалась тишиной и покоем. Спустя несколько месяцев дети извинились за свое поведение и попросили вернуться обратно.

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«Дети вдруг начали, знаете, быть очень эмпативными, или как там сказать. Они говорят: „Мама, мы приготовили ужин, ты придешь?“. Я поняла, что они подчеркнули необходимость во мне. Мне это стало жутко приятно. Я, как мама, растаяла и сказала: „Конечно, я вас люблю, и я с вами“», — поделилась артистка.

Сейчас актриса наслаждается взаимопониманием с детьми. С удовольствием проводит время с внуками от старшей дочери Валерии.

«Я всегда вырываю это время, потому что, знаете, как будто появились такие смыслы. И все, что не получилось с детьми, всегда есть надежда, что получится с внуками», — заявила звезда.

Правда, нянчиться с внуками актрисе удается нечасто. Спектакли, гастроли, съемки в фильмах. Волкова не может сбавить темп работы. Ей надо поставить на ноги детей, а теперь еще и выплатить банку многомиллионный кредит.