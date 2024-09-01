«Надо по любви»: Андрей Губин рассказал, когда женится на своей избраннице

Знаменитый артист, проведший много лет в затворничестве, появился на «Новой волне», да еще и не один!

Певец Андрей Губин, кажется, возвращается к публичной жизни и музыке. Более того, он покончил с тотальным одиночеством, о котором не раз говорил в последних интервью. Артист не просто побывал на конкурсе «Новая волна» в Сочи, но и привез на него возлюбленную. Как сообщается в материале издания Super.ru, Губин посетил собственный творческий вечер, на котором выступали и его коллеги, а также пооткровенничал с журналистами.

Когда 50-летний исполнитель, заядлый холостяк, заявил, что приехал в Сочи не один, интерес к нему, и без того стабильный, значительно возрос. Кто эта женщина, спасшая тяжелобольного и помрачневшего со времен славы артиста? У них все серьезно? Они скоро поженятся? На этот вопрос Губин ответил в эфире одной из телепередач о жизни звезд на федеральном канале. И пообещал тут же жениться, когда поймет — это настоящая любовь.

«Два раза был гражданский брак по полтора года, женат я не был. Поэтому я невинен. Я верю в любовь. Жениться надо по любви. Столько песен про любовь написать и жениться по расчету? Ну идиотизм. Будет любовь — женюсь. Любви не будет — буду ждать», — сказал он.

Почти 20 лет прошло с тех пор как Андрей Губин в последний раз блистал на сцене и был окружен толпой визжащих фанаток. Из-за сильных лицевых болей (левосторонняя прозопалгия) у него появились проблемы с дикцией и дыханием. Недуг сильно изменил певца внешне, кроме того, он жалуется на слабое сердце. Карьеру пришлось поставить на паузу, которая сильно затянулась.

В разных интервью Губин говорил, что потерял надежду на счастье и даже ждет смерти как избавления от мучений. Однако сейчас его настрой, кажется, изменился. Артист продолжает писать песни, планирует записывать новые хиты в студии, выходит в свет и, не исключено, что скоро станет семейным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему продюсер Евгений Морозов уверен, что возвращение Губина на сцену обречено на провал.