Тюрьма, потеря детей и муж-двоеженец: личные трагедии роковой красотки Софи Лорен

Легендарная итальянская актриса и секс-символ второй половины XX века Софи Лорен празднует громкий юбилей 20 сентября.

Софи Лорен запомнилась яркими ролями в фильмах «Брак по-итальянски», «Вчера, сегодня, завтра» и «Фокаччо — 70». Благодаря своему таланту она собрала целый «букет» престижных кинопремий и дважды была лауреатом «Оскара».

Казалось, итальянская красавица снимала сливки с жизни и наслаждалась любовью, признанием и богатством. Однако судьба подкинула и ей несколько тяжелых испытаний.

Трудное детство в рыбацком городке и первые выходы на подиум

www.globallookpress.com / g49

Будущая звезда итальянского кинематографа родилась 20 сентября 1934-го в Риме. Настоящее имя актрисы — София Виллани Шиколоне. Ее мать Ромильда Виллани приехала в столицу, чтобы построить карьеру на сцене, но познакомилась с отцом Софи — Рикардо Шиколоне. Он происходил из знатной римской семьи. Семейная жизнь затмила былые мечтания о славе. У пары родились две девочки — София и Анна Мария.

Однако счастливой семейной жизни не получилось — мужчина наотрез отказался признавать вторую дочь. Поэтому только София получила фамилию отца, Анна Мария же терпела насмешки и унижения со стороны окружающих.

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В католической Италии тех лет статус незаконнорожденного ребенка считался позорным. Рикардо отказался не только финансово содержать Ромильду, но и жениться на ней, в результате чего Виллани пришлось вернуться в родной Поццуоли вместе с дочерьми и воспитывать их чуть ли не в нищете.

Детство и юность Софи Лорен прошли в этом небольшом портовом городке под Неаполем. Интересно, что спустя годы непутевый папаша все же согласился дать свою фамилию Марии, однако дело было вовсе не в теплых чувствах. София предложила ему крупную сумму, потому что любила сестру и знала, как сильно та переживала все годы из-за унижений общественности.

Будущая актриса росла очень высокой и худой, за что сверстники прозвали ее «Стекетто» («Жердочка» в переводе с итальянского — Прим.ред). Фигура Софи проложила ей дорогу на местный конкурс красоты «Королевы моря». Лорен не победила, но завоевала призовое место и возможность пройти кастинг в модельное агентство в Риме. Через несколько лет 16-летняя «Стекетто» уже была участницей «Мисс Италия» и получила звание «Мисс элегантность», которое жюри придумали специально для нее.

Попутно с участием в конкурсах красоты Софи Лорен пыталась пробиться в кино. Ей предлагали незначительные роли, либо участие в эротических сценах. Чтобы обеспечить себя, она также подрабатывала фотомоделью для глянцевых журналов. Удача улыбнулась в начале 50-х, когда девушка заняла второе место на конкурсе красоты «Мисс Рим». В те годы ее заметил будущий покровитель — продюсер Карло Понти. Он стал любовью всей ее жизни.

Главные роли и кинонаграды Софи Лорен

www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library

Несмотря на многочисленные самостоятельные попытки пробиться в кино, удача Софи Лорен долго не улыбалась. Ее первым фильмом был «Голос», в котором она появилась среди массовки в толпе.

Знаменитый продюсер, открывший до этого миру актрису Джину Лоллобриджиду, разглядел в длинноногой красавице огромный потенциал.

Первым делом он предложил девушке сменить псевдоним Лазарро на Лорен. Такое сочетание звучало органичнее и лучше запоминалось.

Затем Понти заставил свою протеже избавиться от неаполитанского акцента, приобретенного за годы жизни в Кампании. Софи Лорен выработала свою знаменитую походку с покачиванием бедер, изменила стиль одежды и макияжа, начала читать драму и выучила английский. А вот «укоротить» длинный нос наотрез отказалась.

Смена имиджа сразу принесла свои плоды — Софи Лорен стали предлагать полноценные роли в фильмах. Ее первой большой работой стала эфиопская рабыня Аида в одноименном фильме Клементе Фракасси 1953 года.

В том же году Лорен снялась в «Две ночи с Клеопатрой» в главной роли. Комедия «Атилла» стала первым итальянским фильмом, который вышел в международный прокат. Софи Лорен в роли Гонории стала лицом кинематографа Италии за границей. Это было престижно и многообещающе.

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Также одна за другой вышли картины «Жаль, что ты каналья», «Женщина с реки», «Золото Неаполя» и в других фильмах. Часть картин, в которых играла Софи Лорен, продюсировал Понти.

К концу 50-х — началу 60-х Софи Лорен уже прочно зарекомендовала себя как секс-символ итальянского кинематографа. Тогда актриса снялась в своих самых знаменитых фильмах и настоящих хитах Италии: «Мальчик на дельфине», «Вчера, завтра, сегодня», «Чочара», «Миллионеры» и «Фокаччо — 70».

За образ Чезиры в «Чочаре» актриса получила серебряную премию за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 1961-м. Софи Лорен также представляла фильм и в Голливуде: американская киноакадемия признала ее лучшей актрисой и вручила «Оскар» в 1962-м. Это был настоящий успех, ведь 27-летняя звезда стала первой иностранной актрисой, удостоенной американской статуэтки. Она снискала любовь зрителей и в Великобритании: в том же году Британская киноакадемия наградила ее как «Лучшую иностранную актрису».

Следующие два десятилетия высокие награды сыпались на звезду, как из рога изобилия. Всего за кинокарьеру Софи Лорен была удостоена четырех премий «Золотой глобус», двух «Оскаров», а также почетного «Оскара» с формулировкой «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу».

В 80-е актриса появлялась в кино все реже из-за возраста, а в 90-х сыграла всего в четырех картинах. В 2000-х Софи Лорен снималась чаще, но фильмы не были нацелены на широкую аудиторию, например, «Девять» и «Мой дом полон зеркал».

В 2007-м в возрасте 73 лет обнаженная Лорен снялась в провокационной фотосессии для календаря Pirelli.

Последний фильм, который вышел с участием актрисы в 2020-м, срежиссировал ее сын Эдоардо. Понти-младший снял итальянскую драму «Вся жизнь впереди» по одноименному роману французского писателя Ромена Гари. Софи Лорен сыграла роль мадам Розы, которая пережила Холокост и воспитывала детей проституток.

Большая любовь выше божьих и гражданских законов

www.globallookpress.com / Gerhard Rauchwetter

Раз и навсегда Софи влюбилась, когда ей было всего 16 лет. Карло Понти был вдвое старше — ему было уже 38. Ниже ее на целую голову, уже лысеющий и вдобавок женатый.

Свои первые успехи в кино актриса делила именно с ним. Понти поддерживал ее, верил в ее талант и всячески хвалил. В этом абсолютно непримечательном мужчине девушка обрела сразу и друга, и товарища, и отца. Со стороны они выглядели карикатурно, но в наедине друг с другом были родственными душами.

Если верить автобиографическим данным, взаимное притяжение вспыхнуло, когда Софи было 19, а Карло 41. Они начали встречаться украдкой втайне ото всех. Следующие 13 лет сделали ее личную жизнь настоящей пыткой.

Понти был женат и воспитывал двух детей. Хотел он уйти от супруги или не хотел — не имело никакого значения, поскольку в Италии тех годов были запрещены разводы. Католическая церковь не признавала отмену клятв.

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Весь мир рукоплескал ей, женщины завидовали, мужчины боготворили, но после красных дорожек и кинопремьер она неизменно возвращалась к жизни в одиночестве. Снимая шикарные платья и дорогие украшения, она не могла избавиться только от одного — от позорного клейма любовницы.

На кону было все — репутация, карьера, контракты с киностудиями и дальнейшее будущее. Шли годы, но ничего не менялось. В какой-то момент терпение самой красивой женщины планеты лопнуло. Она отчаялась ждать и позволила себе принять ухаживания коллеги по фильму «Дома на воде» Кэри Гранта.

Он был обаятелен, красив, известен, а главное свободен. Правда, британский актер был даже старше, чем Понти. На тот момент Софи было 23, а Гранту 53. Он присылал ей большие букеты роз, уделял все свободное время, дарил подарки и даже выгнал собственную жену из каста, чтобы сделать Лорен своей партнершей. Ходили слухи, что горячий ловелас даже сделал итальянке предложение руки и сердца. Не дожидаясь ответа, он сразу же подал на развод, чтобы доказать серьезность своих намерений.

В тот момент, в 1957-м, на одной чаше весов было женское счастье и достойный кандидат, готовый на все, а на другой —кинокарьера и уважение зрителей. Однако Софи не хотелось из любовницы превратиться в разлучницу.

В тот момент Карло Понти понял, что тянуть дальше означало потерять и возлюбленную, и подопечную. Разрыв их отношений автоматически прекратил бы и сотрудничество. И он пошел на хитрость. Официально развестись он так и не мог, но зато мог сделать красивый жест.

Он пригласил звезду в Мексику, где при посредничестве адвокатов состоялась их свадьба. Она была незаконной и уж точно не традиционной, о которой звезда с детства мечтала. Однако ее любимый мужчина наконец объявил о своих сильных чувствах, и Софи была счастлива.

Вернуться в Италию Понти больше не смог. На родине его объявили двоеженцем, при этом отказали в разводе. Уладить все по-тихому не удалось. Какое-то время общественность даже призывала бойкотировать фильмы с Софи Лорен.

Паре пришлось переехать во Францию и принять французского гражданство. Ситуация была крайне неловкой, поскольку для получения развода Понти пришлось перевезти с собой и первую жену. Она так же оформила новый паспорт, а затем подписала все бумаги о расторжении брака.

Точка была поставлена, все формальности улажены. Лишь в 1966-м Софи и Карло сыграли настоящую свадьбу. Невесте было 32, а жениху 54. С тех пор они отмечали две годовщины свадьбы.

Потеря детей и отказ от кино

www.globallookpress.com / imago stock& people

Софи Лорен давно мечтала о детях. Но стать матерью у нее долгие годы не получалось. Сначала она просто не могла себе позволить родить от женатого мужчины. А потом началась череда неудач.

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Долгожданная беременность наступила в 29 лет. В те годы это было слишком поздно и слишком опасно. Врачи посоветовали старородящей звезде беречь себя от любой тряски. И именно в тот период она работала над картиной «Вчера, сегодня, завтра». Актрисе пришлось сниматься в автомобильной сцене. Сразу после нее Софи с сильными болями увезли в больницу. У нее случился выкидыш. Горе было невыносимым. Знаменитость чувствовала себя никчемной и неполноценной.

В 33 она забеременела вновь. Тогда Софи взяла перерыв в работе, но это не помогло. Ее опять госпитализировали с сильными болями в животе. После второго выкидыша врачи поставили приговор: Лорен никогда не сможет родить ребенка.

Актриса была безутешна. Супруг замкнулся в себе и отменил все проекты. К счастью, одержимость детьми оказалась сильнее отчаяния. Она не сдалась и продолжила искать опытного специалиста. Такой нашелся и выяснил, что выносить и родить звезде мешает низкий уровень эстрогена. Ей назначили инъекции гормонов.

Третья беременность заставила всех вокруг обращаться с артисткой, как с хрустальной вазой. Она отказалась от работы и любой физической нагрузки. Переселилась в отель, много отдыхала. Ей прописали строгий постельный режим при запрете радио и телевидения во избежание стресса. В 34 Софи Лорен наконец стала матерью. Мальчика назвали Карло Понти-младшим в честь отца. Счастливые родители не могли нарадоваться наследнику.

В 38 актриса забеременела вновь. На этот раз она не стала менять образ жизни и бесстрашно снималась в фильме «Человек из Ламанчи». Необходимые гормональные инъекции ей делали прямо в гримерке в перерывах между сценами. Малыш Эдоардо родился здоровым. Звезда светилась от радости — теперь ее счастье стала полноценным. Она состоялась и как актриса, и как жена, и как мать.

Проблемы с законом и тюремное заключение

www.globallookpress.com / g49

В начале 1970-х Софи Лорен попала на первые полосы газет: итальянские власти обвинили Карло Понти в незаконном вывозе денежных средств в начале 1970-х. В офисе и доме звездного продюсера провели обыски. Звездной паре пришлось уехать из страны из-за угрозы ареста.

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Дело приняло плохой оборот. Актрису заподозрили в сообщничестве мужу, а также в уклонении от уплаты налогов. По официальной версии, Софи Лорен не внесла в декларацию большую часть своих доходов, чтобы скрыть их от государства.

Звезду задержали по прилете в Рим, где она должна была озвучивать фильм «Особый день». Ей также не позволили вернуться во Францию, поскольку обнаружили, что на рейс Софи была зарегистрирована не под своим именем. Многие звезды делали так, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, однако итальянские власти сильно насторожились от такой выходки.

К делу подключили лучших адвокатов, и Лорен после переговоров позволили улететь в Париж. На тот момент Понти удалось оспорить четыре года тюремного заключения. Однако 48-летняя актриса решила на правах честной итальянски вернуться на родину, чтобы сдаться властям. Ее задержали в аэропорту Фьюмичино, а оттуда доставили в женскую тюрьму Казерты. Там Софи провела 17 дней из назначенных 30-ти. Ее выпустили досрочно за прилежное поведение. Помогли и поклонники. Многочисленные почитатели ее таланта и красоты ежедневно осаждали здание с требованием добиться тюремного свидания со звездой или хотя бы передать ей букет цветов.

После освобождения актрисы итальянские налоговики продолжали предъявлять претензии к паре. Противостояние с властями завершилось в 1982 году, когда римский суд простил им финансовые ошибки.

В 2007 году Софи Лорен овдовела. Карло Понти умер в 95 лет от болезни легких. На похоронах актриса заявила, что их любовь была настоящим подарком бога, а ее муж — лотерейным билетом. который ей посчастливилось вытащить.

Сейчас легенда кинематографа проживает на берегу Женевского озера в Швейцарии. Дети и внуки актрисы живут в США. В разговорах с прессой она не раз признавалась, что испытывает грусть и тоску по родным, с которыми общается я только по интернету.