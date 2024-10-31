Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певца Стаса Пьехи. На кухне его большой квартиры они вместе приготовили два блюда — стейк с овощами, а на десерт круассаны с ананасами в карамели.

Как самостоятельно повторить вкусные и несложные рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Тальята из стейка рибай с артишоками — рецепт

Ингредиенты:

Стейк — 2 штуки;

Сливочное масло — 100 граммов;

Веточки розмарина — 5 граммов;

Веточки тимьяна — 5 граммов;

Руккола — 100 граммов;

Базилик — 10 граммов;

Оливковое масло — 4 столовых ложки;

Сок лимона — 1 столовая ложка;

Артишоки в масле — 150 граммов;

Сыр Пармезан — 20 граммов;

Соль по вкусу;

Перец по вкусу.

Рецепт:

Классическое итальянское блюдо тальята из стейка рибай — это тонко нарезанный сочный стейк на подушке из зелени. Для него подходит лучшая говяжья вырезка без кости.

Раскалить сковороду, спрыснутую растительным маслом, чтобы мясо не прилипало к горячей поверхности. Бросить тимьян и розмарин для аромата.

Жарить 2-3 минуты с каждой стороны. Переворачивать примерно каждые 20 секунд. Сначала стейк жарят на сильном огне до образования корочки, а потом на умеренном для прожарки.

«Я жарю стейки без соли, чтобы лишняя влага не выгонялась. А дальше уже каждый себе посолит», — отметил Емельяненко.

На тарелке создать подушку из рукколы. По желанию она легко заменяется любой другой зеленью.

Мелко нарезать стейк дольками и выложить на тарелку. Добавить нарезанные артишоки и базилик. Посолить и поперчить. Обязательно сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. А сверху не забыть нарезать на крупной терке пармезан.

Круассан с ананасом в карамели — рецепт

Ингредиенты:

Круассан — 2 штуки;

Свежий ананас — 150 граммов;

Сливки 33% — 100 миллилитров;

Тростниковый сахар — 50 граммов;

Маскарпоне — 50 граммов;

Сметана 25% — 50 граммов;

Воздушный рис — 5 граммов.

Рецепт:

Сведущие в выпечке зрители могут смело испечь круассан по собственному рецепту. А всем остальным прекрасно подойдут замороженные полуфабрикаты, которые всего лишь нужно подрумянить в духовке. Запасной вариант — купить готовый круассан в ближайшей пекарне.

Для карамели высыпать сахар на сковороду. Подождать, пока он расплавится и начнет подгорать. Влить сливки, перемешать и положить дольки ананаса. Можно для особого аромата добавить розмарин.

В миске смешать сметану и крем маскарпоне.

«Намазку сделаем простейшую. Маскарпоне довольно жирненький, поэтому я его сметаной разбавляю. Чуть-чуть добавил сахарочку, чтобы крем стал помягче. Намазываем на половинки круассана», — поделился секретом Емельяненко.

Сверху обильно полить карамелью, выложить ананас и для эстетики посыпать рисовым попкорном.

«Розмарин и ананас дают сок внутри карамели. Она становится кисло-сладкой», — прокомментировал шеф.

Всю конструкцию закрыть второй половинкой круассана.