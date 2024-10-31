Тальята из стейка с артишоками и круассаны в карамели — рецепт от Емельяненко

Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15 0

Шеф-повар поделился фирменными рецептами двух блюд, а также рассказал, как приготовить их без особого труда. Компанию на кухне ему составил певец Стас Пьеха.

Фото, видео: 5-tv.ru

Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певца Стаса Пьехи. На кухне его большой квартиры они вместе приготовили два блюда — стейк с овощами, а на десерт круассаны с ананасами в карамели.

Как самостоятельно повторить вкусные и несложные рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Тальята из стейка рибай с артишоками — рецепт

Ингредиенты:

  • Стейк — 2 штуки;
  • Сливочное масло — 100 граммов;
  • Веточки розмарина — 5 граммов;
  • Веточки тимьяна — 5 граммов;
  • Руккола — 100 граммов;
  • Базилик — 10 граммов;
  • Оливковое масло — 4 столовых ложки;
  • Сок лимона — 1 столовая ложка;
  • Артишоки в масле — 150 граммов;
  • Сыр Пармезан — 20 граммов;
  • Соль по вкусу;
  • Перец по вкусу.

Рецепт:

Классическое итальянское блюдо тальята из стейка рибай — это тонко нарезанный сочный стейк на подушке из зелени. Для него подходит лучшая говяжья вырезка без кости.

Раскалить сковороду, спрыснутую растительным маслом, чтобы мясо не прилипало к горячей поверхности. Бросить тимьян и розмарин для аромата.

Жарить 2-3 минуты с каждой стороны. Переворачивать примерно каждые 20 секунд. Сначала стейк жарят на сильном огне до образования корочки, а потом на умеренном для прожарки.

«Я жарю стейки без соли, чтобы лишняя влага не выгонялась. А дальше уже каждый себе посолит», — отметил Емельяненко.

На тарелке создать подушку из рукколы. По желанию она легко заменяется любой другой зеленью.

Мелко нарезать стейк дольками и выложить на тарелку. Добавить нарезанные артишоки и базилик. Посолить и поперчить. Обязательно сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком. А сверху не забыть нарезать на крупной терке пармезан.

Круассан с ананасом в карамели — рецепт

Ингредиенты:

  • Круассан — 2 штуки;
  • Свежий ананас — 150 граммов;
  • Сливки 33% — 100 миллилитров;
  • Тростниковый сахар — 50 граммов;
  • Маскарпоне — 50 граммов;
  • Сметана 25% — 50 граммов;
  • Воздушный рис — 5 граммов.

Рецепт:

Сведущие в выпечке зрители могут смело испечь круассан по собственному рецепту. А всем остальным прекрасно подойдут замороженные полуфабрикаты, которые всего лишь нужно подрумянить в духовке. Запасной вариант — купить готовый круассан в ближайшей пекарне.

Для карамели высыпать сахар на сковороду. Подождать, пока он расплавится и начнет подгорать. Влить сливки, перемешать и положить дольки ананаса. Можно для особого аромата добавить розмарин.

В миске смешать сметану и крем маскарпоне.

«Намазку сделаем простейшую. Маскарпоне довольно жирненький, поэтому я его сметаной разбавляю. Чуть-чуть добавил сахарочку, чтобы крем стал помягче. Намазываем на половинки круассана», — поделился секретом Емельяненко.

Сверху обильно полить карамелью, выложить ананас и для эстетики посыпать рисовым попкорном.

«Розмарин и ананас дают сок внутри карамели. Она становится кисло-сладкой», — прокомментировал шеф.

Всю конструкцию закрыть второй половинкой круассана.

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