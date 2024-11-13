Почти в 11 миллионов: почему Татьяна Буланова скрывает финансовые проблемы мужа

В последнее время вокруг брака Татьяны Булановой ходит много слухов о финансовых проблемах. Как звезда объяснила ситуацию с долгами мужа, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Татьяна Буланова впервые прокомментировала многомиллионные долги супруга Валерия Руднева. Почему заслуженная артистка РФ отрицает финансовые проблемы, несмотря на данные официальных источников? И кто теперь оплачивает за предпринимателя его кредиты и налоги? Неужели поклонники правы, и мужчина женился на звезде из корыстных побуждений? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня муж дома сидит, ждет. Я его не видела уже пять дней, потому что мы с гастролей только вернулись. Сегодня мы вечер проведем вместе, и опять я уезжаю в Петербург. Он сейчас в Москве. Буквально полтора дня я буду в Питере, и потом мы едем дальше на гастроли. Вот так, жизнь артиста», — поделилась певица.

Татьяна Буланова признается: выкроить даже пару часов ей сегодня непросто. У нее гастрольный тур, а в перерывах — записи песен, съемки клипов. Свою непомерную занятость артистка объясняет второй волной успеха.

«С одной стороны, это очень хорошо, слава богу. Но с другой стороны, у меня катастрофически просто, не знаю, перестало быть свободное время», — призналась Буланова.

Но поклонники подозревают, что 55-летняя звезда в таком графике вовсе не из любви к искусству. На днях в СМИ появилась информация: ее супруг Валерий Руднев погряз в долгах. Программа «Светская хроника» провела собственное расследование. Оказалось, что только на официальном сайте судебных приставов за бизнесменом значится сумма взыскания в почти 11 миллионов рублей.

«Самый большой долг составляет на данный момент у бизнесмена 8,9 миллиона рублей, и он связан с его кредитами. Не оплатил штрафы в ГИБДД, и задолженность в налоговую составляет 805 тысяч рублей. То есть, получается, на данный момент общая сумма долга составляет 10,7 миллиона, включая его кредиты, включая долги и включая штрафы», — уточнила светский журналист Светлана Ключкина.

При этом одна из фирм Валерия, по данным СМИ, сейчас проходит процедуру ликвидации. Но главное возмущение фанатов певицы вызвал тот факт, что Руднев перестал оплачивать банковские займы и налоги около трех лет назад. То есть задолго до свадьбы с Татьяной. Но знала ли об этом артистка, когда произнесла заветное «да»?

«Такого мужика надо сразу бросать. Это что за дела вообще? Может, он вообще на нее кредиты повесит какие-то еще», — высказалась певица Алена Кравец.

Многие уверены: Татьяна Буланова делает все возможное, чтобы помочь мужу, и все ее гонорары уходят на погашение долгов. Еще недавно она была редким гостем на сборных концертах. А последний раз гастролировала аж 20 лет назад.

«Если это правильная семья со здоровыми отношениями, то там вообще не должно быть каких-то поводов для разногласий. Может и женщина когда-то зарабатывать больше, когда-то мужчина. Все в семье трансформируется, перетекает. Но вообще мне кажется, что правильнее, все относительно, конечно, опять повторюсь, чтоб мужчина был главным», — выразила мнение певица Ирина Ортман.

Впервые о Валерии Рудневе публика узнала в 2021 году, когда он закрутил роман с Булановой. Татьяна уверяла, что 19 лет разницы в возрасте ее ничуть не смущают. Певица была просто очарована мужчиной. В знак своей любви он надел ей на палец дорогое помолвочное кольцо с бриллиантами и сапфиром. По данным СМИ, также взял на себя все расходы по организации свадьбы. А в день их бракосочетания преподнес необычный подарок — собственный ресторан за 50 миллионов рублей.

«У нас в ресторане очень вкусно готовят пасту свою домашнюю. Очень вкусная, с мясом краба. Очень вкусное тальятелле с уткой томленной. Это просто такие конвертики, как пельмешки, и там утка», — рассказала певица.

Татьяна Буланова уверяла: ее избранник был щедр на подарки. Мог себе позволить. Он владел несколькими кафе в Санкт-Петербурге и компанией по доставке продуктов. По информации журналистов, чистый доход от бизнеса составлял около 30 миллионов рублей в год.

«Валера абсолютно такой, опора. Человек, на которого я могу всегда положиться. Я знаю, что он всегда поможет в каких-то вопросах: бытовых, финансовых, в любых», — заявила звезда.

Теперь же коллеги Булановой теряются в догадках: как мужчина мог делать Татьяне дорогие подарки, имея за плечами такие долги? Может, помолвочное кольцо с бриллиантом он на самом деле взял под залог? На какие средства Руднев приобрел ресторан? И кто платил за свадьбу? А главное, какую цель он при этом преследовал?

«У нее же муж бизнесмен богатый, подарил ей ресторан. Какая-то неувязочка».

«Все ведь говорили, что ее новый муж-ресторатор ею просто пользуется. Неужели она так глупа?».

«Буланова — дама не бедная. Я думаю, за свою жизнь она достаточно финансов заработала. Поэтому, в принципе, все логично, что они там рестораторы великие, бизнесмены. А на самом деле по счету оказываются просто… ничто», — сказала певица Кравец.

«Не исключено, что Валерий Руднев изначально женился на Татьяне Булановой не только по любви, но и с неким расчетом. Потому что брак был официально заключен в 2023 году, а известная информация о его долгах была уже в 2022 году. Соответственно, делаем выводы», — уточнила журналист Ключкина.

Но сама Буланова по-прежнему беззаветно верит супругу. Хотя и не отрицает: долги у супруга действительно имеются.

«То, что у Валеры, — это абсолютно все надуманное. Это из прошлого, из прошлой жизни его хвосты, которые просто даже не долги, а поручительство какое-то», — отметила артистка.

При этом Буланова продолжает уверять: с деньгами в их семье все в порядке. Она колесит по стране, а Валерий якобы задумал открытие еще одного ресторана. Только вот поклонники Татьяны теперь задаются вопросом: а за чей, собственно, счет?