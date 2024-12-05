Игнорирует запреты врачей? Бьянка оставила алкоголь в райдере после операции

Бьянке недавно провели экстренную операцию. Что случилось со знаменитостью, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Бьянка дала концерт впервые после перенесенной операции. Что случилось со звездой? И почему она не стала отменять выступления? Как болезнь отразилась на ее гонорарах и райдере? Правда, что в нем значатся три вида алкоголя? И из-за чего у королевы R& B оказалась сильно увеличена печень? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Весь последний год певицу Бьянку буквально атакуют несчастья. Этой весной ее чуть не похитили в центре Москвы. По словам звезды, на нее напал невменяемый мужчина с палкой. Затем двое неизвестных проникли в дом артистки, где, по данным СМИ, украли серьги и браслет стоимостью не меньше пяти миллионов. А на днях она в тяжелом состоянии попала на операционный стол.

«Я после наркоза отхожу еще, естественно. Привезли в красивую палату, у меня очень красивый врач», — поделилась звезда.

Певица рассказала, что последние несколько дней ее мучили боли в животе. Но она списывала их на проблемы с пищеварением и пила анальгетики. А накануне госпитализации вышла на сцену уже с высокой температурой.

«У меня сейчас так мало времени. У меня столько дуэтов, столько работы, столько всего», — заявила артистка.

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А 17 ноября Бьянка сама вызвала скорую. В больнице выяснилось: у певицы гнойный перитонит на фоне запущенного аппендицита. Экстренная операция, к счастью, прошла успешно. Как только артистка пришла в себя, сразу же вышла на связь с поклонниками.

«Я встала. Мне вкололи обезбол, чтобы мне не было больно, потому что очень болит живот из-за трубки. Наслаждаюсь видом, открыла окно. Поела овсяной каши. Мне сняли трубку, вынули ее. У меня было такое чувство, что я родила, родила чужого. Это было больно на самом деле… Аккуратно меня, пожалуйста, обнимайте, хоть я без трубки, но болит. Откуда столько цветов, почему так много?» — говорила знаменитость.

Обследования показали, что у Бьянки сильно увеличена печень. Теперь врачам предстоит выяснить причину и этой патологии. Пока медики строго-настрого запретили ей употреблять алкоголь. Сама же артистка уверяет, что давно ведет здоровый образ жизни, потому как следит за своей фигурой.

«Пить пиво или, как некоторые любят, по две бутылки вина, такого ни в коем случае нельзя допускать, потому что очень большая отечность. Это очень мешает вашему конечному итогу», — уточнила Бьянка.

Ранее артистке удалось с большим трудом скинуть более 40 лишних килограммов. Она ежедневно занималась в спортзале, отказалась от вредных продуктов, провела липомоделирование (пересадку жира из живота в бедра). И хотела уменьшить грудь на несколько размеров из-за болей в спине.

«У меня безумно красивая большая грудь, но я устала с ней ходить, потому что у меня грыжа в позвоночнике… Потому что у меня гиперлордоз», — поделилась исполнительница.

Однако многие уверены: Бьянка лукавит насчет спиртного. В открытых источниках давно гуляет ее концертный райдер. В нем четко прописаны шампанское, вино и виски. А по данным СМИ, певица не стала вычеркивать их даже после операции. Но зачем-то дважды прописала пункт про наличие в гримерке пластикового ведра. Поклонники озадачены.

«Чем она болеет? Алкоголизм излечим».

«Завязывай бухать».

Помимо этого, СМИ пишут: артистка подняла гонорары на 500 тысяч рублей и, несмотря на запреты врачей, готова прилететь бизнес-классом в любой город. В окружении Бьянки недоумевают: может, не стоит так рисковать своим здоровьем?

«Надо себя беречь. Это же давно очень нас всех учили наши старшие, что ты не выйдешь на сцену, отменишь концерт или спектакль только в одном случае — если ты умер. Просто тут надо все взвешивать за и против», — выразил мнение певец Марк Тишман.

«Трудоголик, которая даже ради здоровья так для себя делает. Желаю здоровья ей», — отметил актер Торнике Квитатиани.

Впрочем, одно ограничение Бьянка все же взяла на заметку. Решила, что пока обойдется без своих зажигательных танцев. И спустя неделю после операции на концерте в Ростове-на -Дону исполняла хиты без резких движений.