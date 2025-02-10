Жизнь на паузе: почему работа отнимает все силы

Желание построить карьеру и заработать деньги толкает на переработки. Однако при сильном утомлении неизбежно наступает откат трудоспособности и выгорание.

Как этого избежать? Всегда ли карьерный рост связан с перегрузками? Как эффективно выстроить работу и личную жизнь, эксклюзивно Пятому каналу рассказал бизнес-стратег Сергей Журавлев.

Почему тяжелый труд — плохой способ добиться успеха

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В первую очередь, считает эксперт, нужно провести грань между усердным трудом и тяжелым.

Старательный и ответственный сотрудник рано или поздно будет замечен начальством и получит шанс на повышение, за которое ему не придется жертвовать здоровьем.

Если же он добровольно пашет за троих, задерживается на сменах и берет работу на дом в ущерб своему отдыху, такая стратегия уместна только на который период времени, например, в сезон летних отпусков. При регулярных нагрузках человек, что называется, проиграет в таком марафоне.

«Тяжелый труд вообще не принесет ничего хорошего. Он однозначно не будет высоко оплачиваться в тройном размере. Трудозатратность от работы с восьми утра до часу ночи не окупится в той же мере», — прокомментировал бизнес-стратег.

И даже если руководство отметит старания похвалой и премией, она будет несоразмерна вложенным усилиям. В длительной перспективе трудяга наживет себе эмоциональное выгорание, сниженную работоспособность, депрессию, высокий уровень стресса и проблемы со здоровьем, а значит, в конечном счете проиграет на фоне остальных коллег.

«Многие ради высокого заработка стараются как можно больше взять часов либо смен. Подменяют коллег, часто работают без выходных. Таких людей хватает ненадолго. Даже если человек психически сильный, он сдастся через несколько месяцев-полгода. А чем больше сотрудник устал, тем меньше на него потом можно положиться», — объяснил он.

Как справляться с нагрузкой на работе

Чтобы трудовая деятельность не вгоняла в стресс и не била по здоровью, необходимо планомерно повышать продуктивность и скорость работы. При первой возможности стоит записаться на курсы и проработать свои сильные стороны. Вместе с новыми навыками будет проще претендовать на более привлекательную должность и зарплату.

«Не обязательно, конечно, пахать, чтобы получить результат. Самое главное, не опускать руки с первой неудачей, а продолжать пробовать. Сейчас не получилось — с четвертого раза получится», — дал напутствие эксперт.

Нет сил радоваться: как противостоять стрессу и выгоранию

Кроме того, в этом вопросе поможет грамотное планирование рабочих задач:

Записывать все дела в ежедневник, чтобы грамотно распределять их по дням.

С утра свежим взглядом оценивать предстоящие задачи.

Делать небольшие перерывы в работе.

Решать все важные вопросы в первой половине дня и не оставлять на вечер.

Вносить идеи по повышению эффективности работы отдела.

Соизмерять рабочую нагрузку с собственными силами и делегировать обязанности.

Каким должен быть правильный отдых

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Чтобы спасти себя от выгорания, крайне важно обеспечить себе качественный отдых.

Во-первых, нужно пересмотреть схему «работа-дом-работа», поскольку подобная монотонность жизни и приводит к выгоранию. Специалист по выстраиванию бизнеса рекомендует добавить регулярные занятия спортом, живое общение с друзьями, посещение новых мест. Это могут быть выставки, концерты, мастер-классы, мини-поездки и просто прогулки.

«Я всем постоянно повторяю: берите выходные, занимайтесь своими делами, хобби, чтобы у вас было все прекрасно, чтобы голова отдыхала, а продуктивность росла. Обязательно должно быть какое-то увлечение, потому что только семья не даст полноценного отдыха. Например, вокал, спортзал, плавание, танцы, рыбалка. Если нет никаких интересов, сплошь и рядом люди начинают выгонять», — посоветовал Сергей Журавлев.

Во-вторых, стоит бороться с вредной привычкой постоянно проверять телефон. Это отнимает драгоценное время и не приносит успокоения. Вместо этого нужно заняться чем-то полезным, чтобы «обнулить» впечатления от рабочих проблем.

Выстроить баланс между работой и жизнью помогут следующие рекомендации: