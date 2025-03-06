«Она так не хочет»: Валерия готовится к выпуску последнего альбома в карьере

В шоу-бизнесе заговорили о возможном уходе Валерии со сцены. Действительно ли певица собирается завершить карьеру, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

В шоу-бизнесе заговорили о возможном уходе Валерии со сцены. Действительно ли певица собирается завершить карьеру, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Продюсер Иосиф Пригожин объявил о выпуске последнего альбома в карьере певицы Валерии. Неужели она планирует покинуть сцену? Чем народная артистка РФ намерена заниматься на пенсии? Правда, что не последнюю роль в этом решении сыграли откровения ее экс-супруга Леонида Ярошевского? В чем саксофонист публично обвинил певицу? И как на это отреагировал сам Пригожин? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня какой-то есть запас прочности. И меня эта мысль греет, правда», — призналась артистка.

Уже несколько дней шоу-бизнес обсуждает невероятную новость: похоже, певица Валерия уходит со сцены. На это прессе намекнул ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин. Он рассказал, что артистка готовится выпустить альбом, который должен стать последним в ее музыкальной карьере.

«Альбом последний, да, правда. У каждого начала есть свой конец. У спортсмена тоже когда-то заканчивается карьера. У Валерии есть свое видение этого дела. Есть люди, которые, например, выходят и поют, уже связки стертые, они все продолжают там вибрировать, понимаете? Но она так не хочет», — подчеркнул Пригожин.

Многие шокированы решением Валерии. У нее огромное количество поклонников, множество регалий и наград. Сейчас 56-летняя певица в отличной физической форме. Неужели она готова попрощаться с шоу-бизнесом?

«Человек, который всю свою жизнь находится на сцене. Для нее сцена — это ее жизнь. Я не верю, что Валерия уйдет со сцены, будет сидеть дома, станет бабушкой для своей внучки и такой певицей на пенсии», — выразил мнение светский журналист Антон Беккужев.

Многие уверены: знаменитость устала от концертов и гастролей. Тем более последние годы пошатнули ее здоровье. Во время пандемии Валерия дважды переболела ковидом и получила серьезные проблемы с голосом. По словам супруга, ей даже пришлось вводить адреналин в голосовые связки перед выступлениями, а потом и вовсе отменять гастрольный тур по городам России.

«Ой, трудно пока вообще что-то говорить. Просто надо пережить», — отметила Валерия.

«Это же тяжело. Каждый день петь, выступать, переезжать. Это со стороны кажется, что артисты просто шикуют. Понимаете, да? А на самом деле это тяжелейший труд… И пандемия нас заставила посмотреть на жизнь другими глазами», — объяснил продюсер.

К тому же СМИ то и дело писали новости, одна скандальнее другой. В основном они касались ее сына Арсения. Якобы он вел бизнес с нарушениями, становился фигурантом уголовных дел. А в прошлом году вызвал возмущение публики тем, что на камеру сжег свои брендовые кроссовки.

«Раздал бы нуждающимся. С жиру бесятся».

«В детский дом не пришла мысль отдать?».

Впрочем, в этом году критики добрались и до самой Валерии. Сначала публика осудила ее за чересчур смелый образ в алом платье с розовыми волосами.

«Когда человек выделяется чем-то, на него обращают внимание по тому или иному поводу. Даже не обязательно это артист», — уточнила певица.

А затем все заговорили про книгу о ее личной жизни, автор которой — первый муж знаменитости Леонид Ярошевский. В произведении он не только вспомнил подробности недолгого брака со звездой, но и обвинил Валерию в изменах. А ее историю о тирании в браке с Александром Шульгиным считает ложью.

«Я, зная ее, могу предположить, что там ничего не было. Зная ее. Потому что она — человек очень резкий. Она моментально бы как-то исчезла из жизни Шульгина. Столько лет он ее бил, а она от него с удовольствием рожала. Я в это не верю», — высказался экс-супруг артистки Леонид Ярошевский.

«Во всей этой книге чувствуется обида Леонида. Обида из-за того, что Валерия ушла от него к Шульгину. Он вспоминает все детали о том, как она в свое время ночью уезжала к Шульгину смотреть клипы, которые они снимали, записывать песни. Но, что самое интересное, сам Леонид в свое время был не против этого», — отметил журналист Беккужев.

Сама Валерия еще никак не комментировала выпады бывшего мужа. Но Иосиф Пригожин был возмущен. Он заступился за супругу.

«Есть мужчина, а есть просто люди непонятного пола. Да, я могу себе представить, что, возможно, этот человек продолжает любить одного человека всю свою жизнь. Но для этого что-то надо было в жизни делать. Ему просто хочется внимания, наверное. Я не знаю, за что мстить. Мужчины ж себя так не ведут», — заявил продюсер.

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Пригожин уверяет: Валерия уже давно не реагирует на публичные скандалы и склоки. Да и его заявление о последнем альбоме в карьере неправильно поняли. Певица пока не собирается навсегда прощаться со сценой. Но сокращение студийной работы позволит ей больше времени проводить с семьей. Когда у артистки появилась внучка Селин, она поняла, что готова круглосуточно возиться с этим чудесным ребенком. А вскоре Арсений с Лианой готовятся стать родителями во второй раз и планируют подарить звездной бабушке внука.

«Слушайте, много чем есть заняться, понимаете? Просто столько упущенного. Хочется какой-то жизни: мама, дети, внуки, путешествия», — уточнил муж Валерии.

Пригожин поддержал супругу в ее непростом решении. Сейчас они активно готовятся к выходу альбома, в котором певица удивит своих поклонников интересными дуэтами и новыми хитами, последними в ее карьере.

«Она говорит: „Я точно с палочкой на сцену выходить не хочу“. То есть она хочет, чтобы образ, который есть, юный, красивый, сохранился. Как только этот образ потеряет свою привлекательность, она говорит: „Я точно ни одного дня не задержусь“», — поделился Иосиф Пригожин.

Но продюсер уверяет: Валерия рассматривает и возможность завершить гастрольную деятельность тоже. По его словам, это может случиться в ближайшие три года.