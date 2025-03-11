Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025

Первое лунное затмение в 2025 году пройдет 14 марта, но многие ощутят на себе влияние его энергетического поля уже в начале месяца. Особенно сильно оно скажется на психике Дев и Рыб, в то время как остальные знаки зодиака могут почувствуют неожиданный прилив агрессии.

Как справиться с эмоциональным накалом и не совершить ошибки под энергетическим давлением затмения, эксклюзивно Пятому каналу рассказала матричный астролог Маруся Ефремова.





Маруся Ефремова

Астролог

Каким будет лунное затмение 14 марта 2025

Лунное затмение наступит в 09:55 по московскому времени и будет полным. Оно пройдет на оси Дева — Рыбы. Продолжительность фазы составит более одного часа.

В 2025 году затмение назвали Луной Червя, потому что оно пройдет в период, когда земляные черви будут появляться в оттаивающей после зимы почве. Еще одно название — Кровавая Луна — связано с нетипичным оттенком явления. 14 марта тень Земли полностью покроет лунный диск, что придаст ему красноватый цвет.

Увидеть затмение из России практически невозможно: с территорий Чукотки, Камчатки и Магаданской области откроются только его завершающие полутеневые фазы. При этом попытки созерцать это астрологическое явление в целом пользы не принесут.

«На затмение желательно не смотреть, потому что это сила не про нас, это сила про нечто божественное, про силу Вселенной, про астрономические силы. Лучше туда не вмешиваться нашим взглядом», — считает астролог.

Нужно точно понимать, как астрологически устроено затмение, чтобы соприкасаться с его энергией.

Как лунное затмение отразится на состоянии людей

В 2025 году лунное затмение откроет коридор затмений. В течение всего периода важно сначала обдумывать поступки, а уже потом действовать. Особенно тяжело сохранять рациональность будет 14 марта.

Воздействие на психику

Когда наступает лунное затмение, Земля отбрасывает тень на Луну, и солнечный свет перекрывается.

«Луна отвечает за эмоции, за чувственную сферу, за мысли. И в тот момент, когда они перекрываются, мы становимся очень уязвимы. Мы мало думаем. Мы не можем взвешивать, и наши эмоции фактически становится бесконтрольными», — рассказала Ефремова.

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Воздействие на физическое состояние

В начале марта будет много сил. Лунное затмение одарит энергией и пополнит физические ресурсы. После 14 марта придет леность и расслабленность.

«У многих даже может появиться апатия, потому что, когда начинают главенствовать наши эмоции, кажется, что где-то ты ошибся, где-то сделал что-то не то», — пояснила эксперт.

Как лунное затмение повлияет на знаки зодиака

Лунное затмение 14 марта будет тесно связано с узлом прошлого.

Какие знаки затронет больше всего

В первую очередь лунное затмение коснется представителей таких знаков зодиака, как Дева и Рыбы. Это связано с осью, на которой оно пройдет. При этом ориентироваться только на привычный гороскоп опрометчиво.

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«В гороскопе очень много планет, и, в зависимости от того, как они стоят, какая у них конфигурация, в каких они градусах, в каких домах, мы можем оценивать влияние затмения на конкретного человека», — уточнила астролог.

Знаки Девы и Рыб будут особенно активны. Представители этих знаков первыми ощутят порыв к действию, будут спешить и суетиться. Однако разумности в таких поступках будет мало.

«Лунное затмение будет тесно связано с узлом прошлого. Очень важно действовать под девизом с приставкой „пере“: пересматривать, переосмысливать, переделывать, перезванивать», — посоветовала Ефремова.

Рыбам и Девам с начала весны и до 14 марта нужно быть предельно осторожными и внимательными, действовать, тщательно подумав перед этим. Астролог советует отложить все важные решения до 20 марта.

До этой даты Рыбам и Девам лучше поставить жизнь на паузу — это поможет избежать необдуманных поступков. Будет полезно войти в рутину и заниматься ежедневными делами.

Что почувствуют все знаки зодиака

Со 2 марта Венера будет переходить в ретроградную фазу, 14 числа к ней присоединится Меркурий. Обе эти планеты стоят в знаке Овна, что означает приход агрессивной энергии.

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При этом Венера отвечает за семью, а Меркурий — за образ мыслей. В период лунного затмения астролог рекомендует быть мягче по отношению к окружающим, избегать резких высказываний. В открывающийся 14 марта коридор затмений будет сложнее предотвращать ссоры. При этом каждая размолвка может стать точкой даже в самых прочных отношениях.

«Лунное затмение — это момент, когда у нас стирается грань эмоций, но выходит наружу позыв «давайте действовать», — уточнила Ефремова.

По этой причине в начале марта не рекомендуется принимать важных решений. Стоит углубиться в рутину и начать строить планы на будущее, ведь 29 марта коридор закроется солнечным затмением. Оно и станет дорогой в будущее, а период лунного — время пересмотра прошлого.

Почему важно подготовиться к лунному затмению

В лунное затмение, в отличие от солнечного, человек особенно активен. Суть этого астрологического явления в том, чтобы прийти к равновесию: научиться действовать, когда нужно, а когда это не требуется, уметь погружаться в события прошлого.

Если морально не подготовиться к лунному затмению, оно негативно повлияет на человека — будет много необдуманных поступков.

Астролог советует оценивать каждое свое действие. Необходимо спрашивать себя: «К чему в будущем приведет это решение?». Рациональный подход, насколько это возможно, позволит пережить непростой период с наибольшей пользой для себя.