Довели до больничной койки: кто из знаменитостей чуть не попался на крючок мошенников

Мошенники продолжают атаковать российских звезд. Когда Николай Басков неожиданно для самого себя успел стать лицом инвестиционного рынка? И как звонок из интернет-энциклопедии довел Ларису Лужину до сердечного приступа? Кому Родион Газманов помог спасти квартиру от действий аферистов? За что племяннику Екатерины Варнавы грозит шесть лет лишения свободы? И правда ли жертвой обмана недавно стал тот самый Леня Голубков из МММ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях народный артист РФ Николай Басков эмоционально обратился к подписчикам и призвал их быть более бдительными. Он рассказал, что обнаружил в интернете чат, где якобы сам предлагает всем желающим заняться инвестиционным бизнесом.

«Рассылают сообщения и ссылки, приглашают в группы. Я не имею к этому никакого отношения. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не отправляйте свои данные», — призвал певец.

Басков возмущен происходящим. Мало того, что пострадала его репутация. Так еще и верные поклонники теряют деньги.

«Рекламирую только то, что принимаю лично я», — подчеркнул исполнитель.

Судя по активности в чате, некоторые уже перевели мошенникам от 50 до 100 тысяч рублей.

«У меня никогда ни в сторис, нигде нет никакой рекламы. Если что-то выпускаю, значит, я это выпускаю, чтобы ко мне не предъявили никакие претензии, не сказали, что зарабатываю на людях», — заявил Николай Басков.

«Очень распространенная практика, когда каким-то образом создают двойников человека, обзванивают его знакомых. Другое дело, что с топовыми звездами они, как правило, не практиковали это делать. Потому что им достаточно легко, выяснив о таком мошенничестве, это все тормознуть. Просто сказать в СМИ: „Ребята, это не я“», — объяснил адвокат Михаил Салкин.

В случае с Ларисой Лужиной аферисты действовали по-другому. Они решили поживиться за счет нее самой. Позвонили 85-летней актрисе якобы из интернет-энциклопедии. Сначала уточнили факты биографии. А затем, по словам знаменитости, попросили назвать им четырехзначный код, который ранее прислали ей на телефон. Почувствовав неладное, народная артистка РСФСР обратилась к внуку и узнала, что ее кабинет на сайте госуслуг взломали.

«Мне тут же блокируют все, потому что, говорят, это мошенники. А они сняли, успели заблокировать мой личный кабинет, взяли оттуда все мои документы. Причем пишут: „Успешно вынуты ваши документы“», — рассказала Лариса Лужина.

«Доступ к „Госуслугам“, особенно если у вас подтвержденный аккаунт, — это возможность заключать дистанционные договоры с микрофинансовыми организациями, брать на вас микрозаймы. Теперь следующие мошенники, зная размеры ее пенсии и доходов, будут представляться сотрудниками Пенсионного фонда и называть верные для нее данные, тем самым опять же входить в доверие», — объяснил Салкин.

У актрисы заболело в груди, она начала задыхаться. Итог — сердечный приступ и две недели на больничной койке.

«У меня аритмия мерцательная. Приступ был, удушье и все такое. Я уехала и попала на полмесяца в больницу. Конечно, ты испугаешься, правда?» — поделилась звезда.

«Нужно просто сразу понимать, что если тебя звонят из полиции, или с сотовой связи, или из твоего банка, не из твоего банка, сразу понятно, что люди не будут этим нормальные заниматься. Не знаю, сразу надо класть трубку», — высказалась актриса Елена Николаева.

Впрочем, аферисты атакуют абсолютно всех, только вот легенды для людей придумывают разные. Публичным персонам они чаще всего представляются сотрудниками силовых структур, как это было с Дмитрием Певцовым, Ларисой Долиной и Раисой Рязановой, которая в декабре отдала неизвестным 4 миллиона рублей.

«Выдавая себя за сотрудников государственного и правоохранительного органа, убедили снять со счета четыре миллиона рублей и передать их курьеру для внесения якобы на страховую ячейку. Что пострадавшая и сделала», — уточнила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Актрисе Галине Боб аферисты представлялись работниками поликлиники, телеведущей Лере Кудрявцевой — сотрудниками страховой компании. А предпринимателю Андрею Ковалеву звонили якобы из мэрии. Причем мошенники активно пользовались наработками искусственного интеллекта. Дорисовывали фоны и погоны, копировали голос и внешность.

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«С первой же минуты я понимал, что это мошенники… И они поняли, что полтора часа потратили зря. Как меня крыли матом, вы бы это видели», — рассказал бизнесмен Ковалев.

«Мне звонила одна известная политик, причем сразу звонила по видео. Какие-то неприятности, нужно что-то делать. Но я заподозрил и выяснил, что да, действительно разводят так», — поделился народный артист РФ Олег Газманов.

Сын певца уже несколько лет является попечителем благотворительного фонда и сам не раз становился мишенью для мошенников. Но однажды Родиону пришлось вызволять из беды совершенно незнакомую ему пенсионерку. По словам звезды, аферисты обманным путем переписали на себя ее квартиру. Он не мог остаться в стороне.

«Ее, к сожалению, нет больше. Но ее несовершеннолетних тогда детей, сейчас им исполнилось 18, должны были выкинуть из квартиры. Мы вмешались с нашей командой, открыли уголовное дело, наложили запрет на сделки с имуществом, и ребята сейчас живут в своей квартире. Их, по крайней мере, в ближайшее время никто не выгонит», — объяснил Родион Газманов.

«Не сообщать никакие персональные данные: ни номера телефонов для идентификации личности, ничего. И даже когда вам кажется, что вам знакомый прислал ссылку „Проголосуй за мою дочку“. Потому что бывает, что по этой ссылке открывается вредоносное программное обеспечение. Всегда звоните своим родственникам, чтобы спросить, все ли я делаю правильно», — подчеркнул адвокат Салкин.

На днях в криминальные сводки попал и племянник актрисы Екатерины Варнавы. Правда, не в качестве жертвы. СМИ пишут: 19-летний молодой человек был задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в пособничестве телефонным аферистам. Его якобы поймали с поличным во время встречи с обманутой пенсионеркой, которая должна была отдать ему 350 тысяч рублей. По данным прессы, уже возбуждено уголовное дело. Георгию Варнаве грозит шесть лет лишения свободы.

«В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления, а также причастности задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности», — рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Но, пожалуй, самый резонансный случай произошел с актером Владимиром Пермяковым, который в 1990-х был лицом печально известной пирамиды МММ. Оказалось, что тот самый Леня Голубков, которого многие обманутые вкладчики считали аферистом наравне с Мавроди, недавно сам попал на удочку мошенников.

«Развели на 183 тысячи. „У вас маленькая пенсия, приходите, поднимем“. Я пришел, оформил. Спросил: „А бесплатно?“. Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои юристы посмотрели — такого адвоката нет», — поделился Пермяков.

После этого Владимир узнал, что таким же способом мошенники обманули больше тысячи пенсионеров. Деньги он вернуть так и не смог. Вероятно, что свои потраченные средства навсегда потеряли и поклонники Баскова, которые рассчитывали сделать выгодные инвестиции. Но оказалось, что на самом деле доверились не ему.