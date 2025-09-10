От масла, пыли и пятен: чем реально отмыть грязь в салоне авто

Этот автомобиль утонул в грязи во время заезда по бездорожью. Утонул — в прямом смысле слова: слой глины покрыл кузов от колес до крыши. Причем не только снаружи, но и внутри. Чистка салона обошлась владельцу в 300 долларов — это около 25 тысяч рублей. Труднее всего оказалось привести в порядок потолок — грязь пришлось сбивать струей воды под высоким давлением. Но испачкать потолок любимой машины можно и без экстремальных заездов.

Чем вывести разводы и пятна? И можно ли обойтись без профессиональной химчистки? Ответы на эти вопросы нашла «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Чем отличаются разные пятновыводители для автомобиля

Было решено проверить два средства, которые эффективно удаляют грязь с потолка автомобиля. Материал потолка при этом абсолютно не важен.

Первый образец — спрей, второй — аэрозоль. Разница в цене у них незначительная: флакон со спреем стоит 350 рублей, баллончик с аэрозолем — 370. Начнем со спрея. Как уверяет производитель, это — универсальная автохимия.

«Применяется для очистки сидений автомобиля, обивки дверей, потолка. Удаляет даже трудновыводимые пятна от чая, кофе, сладких напитков, ягод, губной помады, масла и других бытовых загрязнений», — уверяет производитель спрея.

Производитель рекомендует наносить спрей на губку. Хорошенько вспенить состав и протереть им обивку. А при сильных загрязнениях повторить обработку. Элементарно! Изучим второй образец — аэрозоль.

«Сухая химчистка. Профессиональная формула. Восстанавливает цвет и яркость. Придает антистатические свойства», — отмечается на этикетке аэрозоля.

В отличие от спрея, аэрозоль не содержит воду. После него салон не нужно сушить. Состав наносят на загрязненные места, затем в ход идет щетка. Остатки средства удаляют с помощью пылесоса.

«Особенно рекомендуется использовать сухую химчистку салона автомобиля в холодное время года, когда сушка салона после влажной чистки занимает достаточно много времени», — рассказывает Щеглов.

Проверяют, какой из образцов лучше справится со своей задачей.

«Перед началом испытаний попробуем понять, как много у нас составов внутри каждого флакона. Мы решили измерить, сколько в одном миллилитре у нас образовывается пены», — говорит ведущий.

Оказалось, что спрей пенится хуже, чем аэрозоль. К тому же пена из первого образца быстро оседает и превращается в жидкость.

«Посмотрите, как здорово держится пена из баллона аэрозоля. Мы видим, что пена устойчивая, и ее много. С такой работать легче и приятнее», — радуется Владимир Щеглов.

Справляются ли пятновыводители с грязью и пылью в автомобиле

А теперь — основной этап испытаний. Проверим, как эти составы справляются с грязью на разных обивках. Первая — из мягкого, ворсистого материала. Вторая — гладкий кожзам, с перфорацией.

«В советском автотранспорте потолки обивали таким материалом с точками, перфорацией. Эта обивка неплохо мылася, однако очень много оставалось всяких отметин на потолке, и обычной губки с моющим средством недостаточно было для того, чтобы потолок привести в порядок», — поясняет ведущий.

Пачкают экземпляр из кожзама моторным маслом и сухими красками «Холи», они будут имитировать пыль, которая попадает в перфорированную обивку. Но перед чисткой пылесосят поверхность.

«Очень хороший результат. Внешне все отмылось», — уверяет Щеглов.

Но это — только внешне. Первое впечатление оказалось обманчивым. На некоторых участках обивки остались жирные пятна от моторного масла. И оба средства не до конца удалили сухие краски.

«Мы решили посмотреть, что у нас под обивкой. Поэтому я сейчас вспорю эту поверхность и посмотрю, что же внизу», — продолжает эксперт.

Оказалось, с моторным маслом все же лучше справился спрей.

«Большую часть моторного масла первый состав вывел через перфорацию, тогда как второй аэрозоль не справился с этим заданием — все очень мокрое и жирное», — описывает специалист.

Далее смотрят, какой состав лучше убрал импровизированную пыль. Под поверхностью, которую обработали спреем, ее почти не осталось. А вот аэрозоль со своей задачей вновь не справился.

«Да, спреем работать не очень удобно. Постоянно приходится „жмякать“ губку для того, чтобы добыть хоть немного пены. Работать приходится дольше, в отличие от аэрозоля, который сразу дает нам пену. Но посмотрите, эффективность спрея раза в два, а то и в три больше», — высказывается Щеглов.

Как справятся пятновыводители на ткани в салоне автомобиля

Проверим экземпляры на тканевой обивке.

«Мы вроде действовали по инструкции, но результат неудовлетворительный», — огорчается ведущий.

Но жир хотя бы не прошел насквозь, и с обратной стороны обивка чистая. А вот сухие краски под ткань проникли, причем в большом количестве.

Очистят ли пятновыводители реальный потолок автомобиля

Для чистоты эксперимента протестируем оба средства на потолке редакционного автомобиля.

«Это очень хорошо, пока внешних изменений не наблюдаю, но производители обоих средств говорят, что сначала нужно пропылесосить потолок, и только тогда мы увидим разницу. Итак, снова вооружаюсь пылесосом», — продолжает он.

Результат оказался неутешительным. Ни один из составов не справился с загрязнениями.

«Ничего я не вижу. Я не вижу никакого различия», — негодует ведущий.

Оба чистящих средства — и спрей, и аэрозоль — с трудом справляются с загрязнениями на обивке из кожзаменителя. А вот в работе с тканью оба состава вовсе оказались бесполезными. А значит, нет смысла тратить на их покупку деньги.