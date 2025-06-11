Секреты «Алых парусов»: кому Грин посвятил книгу на самом деле и откуда взялась Ассоль

Повесть-феерия «Алые паруса» Александра Грина была опубликована более ста лет назад — в 1923 году. За это время у произведения появилось много поклонников, фильм стал классикой советского кино, а одноименный праздник ленинградских выпускников стал одним из лучших мероприятий не только нашей страны, но и всего мира.

Грин придумал «Алые паруса» в магазине игрушек

В 1910-е писатель жил в Петрограде. Грин переживал сложные времена: он переболел сыпным тифом и находился на лечении в Боткинской больнице, жил отшельником и почти ни с кем не общался. Автор поддерживал контакты только с Максимом Горьким, который выбил другу академический паек и жилье на Невском проспекте.

В черновиках к роману «Бегущая по волнам» писатель вспоминал, что на романтическое произведение его вдохновила игрушка, которую он увидел в магазине, прогуливаясь по Петрограду. На витрине красовался бот (судно — Прим.ред.), у которого был белый крылообразный парус.

«Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал, что. Тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше того — алого цвета, потому что в алом есть яркое ликование. Ликование означает знание, почему радуешься. И вот, развертывая из этого, беря волны и корабль с алыми парусами, я увидел цель его бытия», — писал Грин.

На написание повести Александр Грин потратил шесть лет. Он задумывал назвать произведение «Красные паруса», но в последний момент они все же приобрели алый цвет.

Ассоль могла жить в Петрограде

Начав работу над «Алыми парусами», автор задумал поселить героиню в Петрограде, где проживал сам. В черновиках он описывал улочки, похожие на петербургские. Лишь впоследствии Грин изменил место действия сюжета.

Вместо нынешней Северной столицы Ассоль жила в вымышленной рыбацкой деревушке Каперне. Писатель так и не рассказал, почему принял такое решение, но критики предполагают, что Александр Грин пытался убежать от тяжелой жизни в Петрограде и придумал собственную страну, где проживали герои большинства его произведений.

Уже после смерти писателя вымышленную страну назвали Гринландией. Тем не менее в Санкт-Петербурге чтут его любовь к городу. Главный праздник выпускников называется «Алые паруса», кульминацией которого становится водно-пиротехническое шоу с шествием брига «Россия» в акватории Невы. В этот момент выпускницы представляют себя на месте Ассоль и мечтают встретить капитана Грэя.

Повесть для третьей жены или незнакомки

В 1917 году во время работы над повестью, Александр Грин встретил 23-летнюю медсестру Нину Миронову, трудившуюся тогда машинисткой в газете «Петроградское эхо». Молодая женщина только похоронила мужа, который погиб на войне. Горе не дало ей начать новые отношения, из-за чего с писателем у них тогда ничего не получилось.

Судьба вновь свела Грина и Миронову в 1921. Всего через месяц после второй встречи автор сделал возлюбленной предложение. Поженившись, они не расставались до самой смерти. Он называл супругу «подарком судьбы» и вдохновлялся ею при написании «Алых парусов». Нина стала прототипом мечтательной Ассоль, которая обрела счастье с капитаном Грэем.

Брак был счастливым и продлился 11 лет. Когда Александр Грин умер, Нина решила увековечить память талантливого супруга и организовала мемориальную комнату, а на гонорар за последние произведения мужа превратила дом в частный музей. Сейчас он находится в городе Старый Крым.

В теорию о том, что повесть-феерия была именно для Нины Грин, верили и верят не все. Эксперты строят доводы, что прототипом для Ассоль могла стать любимая всеми Золушка. Последней помогала фея-крестная в то время, как в жизни героини Грина появился странный человек — собиратель песен и легенд Эгль, который предсказал девушке ее будущее.

Есть мнение, что портрет Ассоль писался с незнакомой девушки в магазине имперских времен на Невском проспекте. Таким образом он сохранил ее в памяти, отразив те же черты в главной героине. Сам же Грин якобы отождествлял себя с Грэем.

Необычное имя Ассоль

Сам сюжет произведение строится на рассказе о судьбе девушки по имени Ассоль. Она жила только с отцом, моряком Лонгреном. Мать ее скончалась довольно рано, когда девочке было всего пять месяцев.

Но больше вызывает вопросы не прототип Ассоль, а происхождение ее имени. Грин мог, конечно, сам его «изобрести», как и вымышленную страну. Но имя уже существовало, просто не имело такого широкого распространения.

Существует две версии появления «Ассоль». Первый вариант, более прозаический, гласит, что автор придумал его случайно, услышав фразу: «А соль?». Другая же — романтичная — говорит об испанских корнях, а именно выражении «al sol» ([аль сол] — Прим. ред.) — «к солнцу!».

Александр Грин уделял больше внимания звучанию имени Ассоль, называя его «странным, однотонным, музыкальным, как свист стрелы или шум морской раковины».

Только после выхода фильма в 1961 году имя Ассоль стало набирать популярность в СССР.

Власти были против «Алых парусов»

Фильма о романтичной истории Ассоль и Артура Грэя могло и не быть — произведения Александра Грина несколько лет были под запретом, а сам писатель попал в опалу за «космополитизм, чуждый пролетарской литературе». Это крайне негативно сказалось на его финансовом положении и здоровье.

Грина снова начали публиковать спустя 24 года после смерти, в 1956-м. А в 1960-м об экранизации повести задумался режиссер Александр Птушко, через год она уже увидела свет. В 1968 году состоялся первый праздник ленинградских выпускников «Алые паруса».

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.