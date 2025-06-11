Спи, когда можешь: как знаменитости совмещают карьеру и воспитание детей

Милош Бикович рассказал, как справляется с ролью отца. Почему актер скрывает свою семью от общественности и практически никогда не фотографируется с фанатами? Что за советы артист дал своему коллеге Александру Петрову, который только недавно стал папой? И с какими сложностями в воспитании детей сталкиваются знаменитости? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Саша зашел, только что зашел в эту инсомнию долгую, так сказать, папскую бессонницу. А я нахожусь на самом выходе из нее. Поэтому мы в двух концах одного мрачного долгого тоннеля», — объяснил Милош Бикович.

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С недавних пор играть пап сербскому актеру наверняка легче. В прошлом году у звезды кино и его жены Иваны Малич родился сын, которого назвали Василием. Теперь Бикович раздает советы друзьям.

«Часто делится опытом своим, какими-то лайфхаками. За это ему огромное спасибо сердечное. Вообще это наслаждение», — признался Александр Петров.

Артист пока только познает радость отцовства. Его первенцу Федору всего несколько месяцев. Знаменитость с удовольствием прислушивается к советам друга.

«Спи, когда можешь. В каждый момент, когда у тебя есть возможность, спи/ Давайте я вам в четыре утра наберу, когда он проснется. Я буду укачивать и делиться радостью», — сказал Бикович.

Оба актера не спешат делиться с публикой снимками сыновей. Они уверены: семью надо оберегать от посторонних глаз. Именно поэтому Милош Бикович редко выходит в свет с супругой. Еще реже отвечает на вопросы, касающиеся личной жизни.

«Я никогда не любил желтуху, не любил выпячивать и привлекать внимание какими-то вещами, которые сводили бы внимание с искусства, проектов, актерского мастерства, которые сводили бы просто на что-то другое. Мне кажется, что надо внимание заслужить качеством, а не желтухой», — уточнил Бикович.

Зато актер всегда готов рассказать о творчестве, приветлив с поклонниками. Но иногда приходится отказывать во внимании и совместных фото.

«В основном отказываю, когда мне надо куда-то прибыть или на съемочной площадке, когда я в костюме, в образе, который пока не раскрывается. У меня нет контроля, если массовка подходит фотографироваться. Я не знаю, будут ли они выкладывать или нет, а потом это ущерб для проекта», — объяснил актер.

Встретить Милоша Биковича просто гуляющим по улицам столицы сейчас практически невозможно. Он один из самых востребованных артистов. Звезда делится: занятость сумасшедшая. И даже не получается уделять достаточно времени сыну и жене. Актер постоянно на съемках или готовится к ним.

«Для этой роли, я не знаю, покрасился, покрылся татуировками и так далее. Ты должен жить с этим полгода. Но проект должен быть достаточно интересным, чтобы ты захотел это делать», — отметил Бикович.

Актриса Анна Хилькевич тоже пытается балансировать между семьей и работой. Она не скрывает: получается с трудом. У нее три дочери, и каждая из них требует внимания мамы.

«У меня, конечно, страдают некоторые мои сферы, типа общения с друзьями, сфера развлечений. Я не развлекаюсь, но я все свое свободное время трачу на семью, естественно», — поделилась артистка.

Младшей девочке Оливии еще нет и года. Хилькевич вернулась на съемки практически сразу после родов. А несколько месяцев назад Анна и вовсе появилась на одной из музыкальных премий с коляской. Поклонники подумали: актриса приехала с младенцем. Оказалось — нет. Вместо ребенка там лежала кукла. Но этот выход многодетной мамы имел важную цель.

«Это был некий манифест. Показать, что женщина абсолютно многогранная. Она много может всего делать одновременно: и работать, и следить за временем, и находиться в прекрасной физической форме, и с детьми успевать», — подчеркнула знаменитость.

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Певица Мари Краймбрери наверняка бы оценила посыл Анны Хилькевич. Она и ее супруг, рэпер Дава, недавно впервые стали родителями. Но уходить в декрет молодая мама явно не планирует. Она уже порадовала поклонников новой песней.

«Мне кажется, каждый определяет сам, сколько времени нужно проводить ему в декрете и когда выходить на работу. И все очень индивидуально», — высказалась певица Ирина Ортман.

Мари и Давид не торопятся разглашать имя малыша и даже пол сначала держали в секрете. Тайну раскрыла мать блогера. Женщина написала комментарий, по которому подписчики догадались: это девочка.

«Мои бесценные, мои любимки, спасибо богу, что вы есть в моей жизни: Давид, Мари и Сеньорита-вкусняшка», — заявила она.

Сами новоиспеченные родители продолжают хранить молчание. Они вообще считаются одной из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса. Целый год встречались тайно, а на свадьбу не пригласили даже близких друзей.

«Я считаю, что это то, что касается двух человек, никак не других», — отметил Дава.

По словам Манукяна, ему хватило публичного романа с Ольгой Бузовой, когда каждый шаг влюбленных сразу оказывался в интернете. С похожей ситуацией в свое время столкнулся Милош Бикович. Их отношения с актрисой Аглаей Тарасовой развивались у всех на виду. По мнению поклонников, именно это в итоге стало причиной расставания. Теперь звезда кино не пускает в свою личную жизнь посторонних и советует коллегам поступать также.