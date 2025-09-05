«Шишки» и деформация стоп: какая обувь может изуродовать ваши ноги

Звезда сериалов «Условный мент» и «Папины дочки» Сергей Фролов остался без всех пальцев на одной из ног из-за тесной обуви. Виктория Бекхэм довела свои ноги до такого состояния, но не смогла отказать себе в каблуках, даже когда была вынуждена передвигаться на костылях. В отличие от Кристины Агилеры, которая однажды вообще решила выступать босиком, чтобы не терпеть боль от обуви на каблуках.

Откуда берутся шишки на ногах? И как подобрать правильную летнюю обувь? Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Что будет с ногами от неудобной обуви

Героиню Людмилу Садову любовь к узким туфелькам привела в кресло подолога. С некоторых пор девушка стесняется носить открытую обувь.

«Когда отсутствует ноготь, уже некомфортно себя чувствуешь среди других людей. К тому же я занимаюсь танцами на каблуках в открытой обуви, соответственно, это тоже мешает», — делится она.

К специалистам девушка обращается не впервые, однако предыдущее лечение не помогло.

«Произошел какой-то ушиб ноги, вследствие чего образовалась гематома, дальше уже пошло отслоение ногтевой пластины от ложа. При обращении к мастеру клиент не получил должного и нужного ухода и рекомендаций, в связи с тем, что у нее очень эластичные связки и особенности жизни, при которых приходится носить узкую обувь, случился Халюс Вальгус», — рассказывает подолог Анастасия Зверева.

Халюс Вальгус — деформация большого пальца стопы, которую в народе называют «шишками на ногах» — одно из самых распространенных заболеваний стопы в результате которого большой палец отклоняется внутрь.

В случае Людмилы — отслоение ногтевой пластины произошло в результате именно этого заболевания.

«Это не проходит бесследно. Всегда будет боль и дискомфорт. Соответственно, уменьшается расстояние, на которое может ходить человек, снижается двигательная активность, что не может сказаться на его общем тонусе», — поясняет травматолог-ортопед Сергей Красильников.

Какую обувь выбирать летом

Производители говорят, главное — это колодка.

«Она должна сидеть комфортно, основные параметры, где должно быть удобно — это ширина в пальцах, полнота подъема и ширина пятки. Если у человека, например, нога достаточно плотная и полная ему, то вряд ли подойдут узкие колодки с такими же носиками. Здесь проще всего выбирать, конечно же, более широкие», — говорит исполнительный директор фабрики по производству обуви Игорь Мирошниченко.

При этом опасными считаются не только каблуки, но и обувь на плоской подошве, например, кеды или балетки. Если носить их часто, может появиться плоскостопие и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

«Если мы говорим про летнюю обувь, то она должна быть максимально открытой. Это либо лоферы, либо тапочки. В случаях с лоферами лучше выбирать модели с перфорацией или модели без подкладки, где нога будет дышать», — советует эксперт.

Как лечат сегодня шишки на ногах

У заболевания Халюс Вальгус три стадии. На первой, пациенты отмечают небольшую давящую боль, угол отклонения большого пальца составляет меньше 25 градусов. Во время второй начинаются отеки. Угол отклонения — до 35 градусов. Третья — самая запущенная стадия. Стопа болит регулярно. Угол превышает 35 градусов. В таком случае решить проблему может только операция.

Стал хрустальным из-за офисной работы: какие есть болезни костей и как их распознать

«Мы делаем маленькие разрезы, через них вставляем специальный прибор и уже внутри наводим порядок. Все это делается под рентген-контролем, то есть мы все контролируем глазом. За 20 минут исправляем деформацию, фиксируем ее пластырями и заставляем человека носить специальный ботинок, без которого не будет достигнут результат», — разъясняет травматолог-ортопед.

Болезнь лучше не запускать — на первых стадиях можно обойтись тейпированием и гимнастикой. Если любовь к каблукам сильнее, то стоит выбирать средние — пять-семь сантиметров, с небольшой платформой. Высокие оставлять надо для торжеств и носить строго не дольше трех часов. Для защиты от заболеваний стоп следует регулярно делать разминку и укреплять мышцы ног.