На всю жизнь: все о способах удаления татуировок

У обладателей ярких и не очень татуировок порой встает вопрос — как бесследно удалить такую живопись не только из памяти, но и с тела. Насколько больно и как долго сводить татуировку?

Неумолимое течение жизни превратило наскальную живопись в историю, а нательную зачастую превращает в ошибки молодости.

Когда набитые буквы или картинки перестают совпадать с объективной реальностью и собственным мироощущением, абсолютно все равно, были ли они наколоты топовым мастером или вооруженным ручкой одноклассником. Как бесследно удалить прошлое не только из памяти, но и с тела? Больно ли это? Долго ли?

Об этих и других тонкостях процесса сведения татуировок эксклюзивно Пятому каналу рассказала дерматолог, косметолог, а также основатель и главный врач центра эстетической медицины L’ART clinic Саломея Абальян.

Чем сводят татуировки

Самый современный аппарат для удаления тату — пикосекундный лазер, но на сегодняшний день его может позволить себе далеко не каждая клиника. На рынке он не так давно — с 2012 года.

Читайте также У кого из звезд есть неожиданные татуировки?

Предшественник пикосекундного — наносекундный — ничем не хуже, он до сих пор широко используется на рынке.

«Наносекундный лазер чуть более агрессивный, чем пикосекундный. Чтобы была понятна разница, объясню на примере гальки. Если мы стреляем в камень пикосекундным лазером, он разбивается в мелкую крошку. Если наносекундным — в гальку. И, соответственно, галька сложнее и дольше выводится, чем песок», — пояснила дерматолог.

Процедура удаления на пикосекундном лазере дороже, но при этом весь период сведения рисунка по цене выгоднее. Все потому, что из-за более высокой интенсивности для полного сведения тату нужно меньше сеансов. Одна процедура на пикосекундном лазере эквивалентна пяти на наносекундном.

Однако есть доктора, которые в совершенстве работают именно на наносекундном лазере или даже чередуют оба инструмента для более качественного удаления пигмента. Выбор опытного специалиста в этом вопросе первостепенен.

Когда от сведения татуировок остаются шрамы

Современная процедура удаления тату полностью исключает образование шрамов и рубцов. Так что, например, никто не узнает имя парня, отношения с которым закончились еще на втором курсе института. Что же тогда породило множество страшилок об ужасных рубцах, напоминающих об ошибках прошлого?

Причины три.

Сведение непрофессионалом

Кожные несовершенства после удаления наколки часто остаются на совести врача. И хорошо еще, если это действительно был врач, а не обычный мастер тату-салона без медицинского образования.

«Шрамы и ожоги могут образоваться даже при использовании хорошего аппарата. Это однозначно связано с некомпетентностью врача и с неправильно выбранной энергией для удаления пигмента. Но если доктор занимается удалением, если он действительно специалист, никаких проблем не будет», подчеркнула Абальян.

Сведение татуировки — сложная медицинская манипуляция. От опыта доктора зависит, правильно ли подобрана длина лазерной волны. А сделать это совсем не просто, учитывая разнообразие составов и цветов современных пигментов.

Игнорирование реабилитации

После сведения пикосекундным лазером реабилитационного периода нет, а вот в случае с наносекундным есть.

Иммунитет в шоке: какой скрытый вред наносят организму татуировки

Это может быть и отек, и образование на месте наколки мелких пузырей. При этом никаких последствий не будет, если специалист учтет индивидуальные дерматологические особенности и проконсультирует, как правильно ухаживать за пострадавшей зоной.

Сведение поддельным лазерным аппаратом

Подпольные тату-салоны с мастерами чересчур широкого профиля — это, к сожалению, все еще не сцена из фильмов о 90-х. Визуально поддельный лазер никак не отличить от оригинального, но последствия от сведения при его помощи исправлять придется долго.

«Совершенно не стесняйтесь, когда приходите в клинику, просить документы, которые подтверждают оригинальность аппарата. В этом нет ничего постыдного. Это очень важно делать, как и уточнять, на что доктор проходил обучение, есть ли у него опыт и допущен ли он к работе на аппарате», — добавила Абальян.

Поддельные лазеры оставляют ожоги, которые потом превращаются в рубцы. При этом пигмент может остаться под этой раной и удалить его позднее будет очень сложно.

Как долго сводят татуировки

Лазерный аппарат выглядит солидно, а защищающие от его воздействия очки добавляют флер футуризма — создается впечатление, что современные технологии уже давно открыли возможность убрать наскучившую наколку за пару секунд. В реальности все несколько дольше.

Читайте также Плата за нулевой эффект: почему нельзя смешивать косметику разных брендов

«Удаление татуировки может занимать годы. Почему так происходит? С одной процедуры, как правило, глубокие тату не сводятся. К тому же интервалы между процедурами удаления длятся минимум три месяца», — уточнила врач.

Чем больше времени проходит между лазерными сеансами, тем меньше понадобится таких процедур. Так, с первой уходит примерно 30% цвета тату.

«Скорость выведения пигмента зависит от глубины его залегания, качества, плотности нанесения. Если приходят с черными рукавами — это очень долгая история. Она длиной в 5-10 лет», — уточнила косметолог.

Также длительность удаления наколки зависит от зоны. В районе щиколотки, запястья или в области декольте пигмент уходит дольше, потому что там мало подкожно-жировой клетчатки.

Насколько болезненно сводить татуировку

Находиться под лазерным аппаратом неприятно, но терпимо.

«Нанесение и удаление ощущается примерно одинаково. Но тут есть такой момент: все зависит от зоны. Вот сведение на груди, на внутренней стороне рук, в области ребер болезненно. Но это очень быстро. И всегда применяется обезболивание в виде охлаждения. То есть максимально все делается, чтобы пациенту было комфортно», — подчеркнула врач.

При сведении красного, желтого или оранжевого цветов и вовсе может начаться аллергия. На месте татуировки в этом случае начинается зуд, появляется покраснение и возможно даже образование волдырей. По этой причине важно, чтобы врач еще на тестовой процедуре выявил у пациента такую реакцию, назначил определенные препараты и вел выведение пигментов по определенному протоколу.

Какие татуировки сводить сложнее

Существует миф, что медицинские центры не берутся за старые тюремные наколки. На самом деле, они сводятся проще всего — за одну-две процедуры.

Читайте также Ходила к косметологу впустую: нарушение каких правил ведет к нулевому результату

«Чего только мы не удаляем! Ну, наверное, первое место в моей практике — это гелевые ручки, они очень тяжело удаляются. А проще всего сводится такой интересный пигмент, его делают в тюрьме — смесь сажи с мочой», — рассказала Абальян.

Чем профессиональнее пигмент и плотнее рисунок, тем сложнее. А некачественные самодельные краски затрагивают только поверхностные слои кожи и потом быстрее уходят.

«Что касается цветных тату — здесь нет понятия сложнее, здесь вопрос наличия той или иной длины лазерной волны. Если в клинике только 755-я длина, красный пигмент удалить не получится, если только 1064-я — не вывести зеленый», — подчеркнула дерматолог.

Какие татуировки нельзя удалить

Татуировки всегда поддаются напору лазера, но ситуации, когда удалить их не выходит, все же бывают.

Например, наколка остается на всю жизнь, если ее обладателю не хватило терпения.

«У меня есть пациент, очень известный спортсмен, с набитым на щиколотке маленьким Минни Маусом в розовом платьице. То есть вообще пазл не бьется с огромным мастером спорта по боевым искусствам. Набит этот Минни Маус был еще в детстве гелевой ручкой, не тату-пигментом. И вот я седьмой год его удаляю, у него остались еще пуговицы от платья и небольшой след в районе уха. Спортсмен уже женился, у него уже дети есть, а я все с этим Минни Маусом. Но если пациенту терпения хватит, я думаю, еще года два — и мы его удалим», — поделилась Абальян.

Сам доктор может отказать в сведении, если есть медицинские противопоказания, такие как беременность или эпилепсия — тут все стандартно. Некоторые специалисты не берутся и за очень большие плотно забитые тату, вроде тотал блэк. В этих случаях врачи стремятся переубедить пациентов, предложить им скорректировать или видоизменить наколки — ведь процесс сведения будет слишком длительным.