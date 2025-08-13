Сначала Катя Лель, а теперь и Гоша Куценко: почему актер поверил в инопланетян

Гоша Куценко и некоторые другие звезды заявляют о существовании внеземного разума. Что заставило их поверить в инопланетян, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Гоша Куценко откровенно признался, что верит в НЛО. Какой загадочный случай оставил в душе заслуженного артиста РФ неизгладимый след? И кто еще из шоу-бизнеса уверяет, будто видел инопланетян? Правда ли зеленые человечки даже рассорили Владимира Преснякова и Наталью Подольскую? И помогли ли внеземные силы Кате Лель отыскать ее бывшего мужа, пропавшего в Ницце? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я обожаю испытывать, завоевывать шрамы в кадре, это шикарно. Вот здесь у меня один есть (показывает. — Прим. ред.), вот здесь на руке есть. Это я в детстве порезался, карандаш затачивал», — поделился артист.

Гоша Куценко по праву считается одним из самых брутальных актеров. Рельефные мышцы, гладко выбритая голова, многочисленные шрамы и татуировки. В фильмах он очень часто играет знойных мачо. Однако и ему оказались не чужды высокие материи. Недавно актер признался: он верит в существование внеземных цивилизаций.

«Я подумал, что если есть высший разум в этом смысле. Это вселило уверенность во что-то светлое, какую-то надежду на будущее. Значит, все хорошо», — заявил артист.

Куценко уверяет, что ранее не думал о подобных вещах. И даже мог подшучивать над певицей Катей Лель, которая рассказывала публике о контакте с пришельцами. Но якобы всего одно событие заставило его пересмотреть свои суждения.

«У меня здесь друг мой, врач-офтальмолог, не буду называть фамилию его, Андрей, гениальный врач рассказал мне, как он всей семьей встретился с НЛО. Знаете, это первый случай был, когда мне в лицо рассказал человек, профессор, которому доверяю», — поделился Гоша Куценко.

От услышанного актер пришел в неописуемый восторг и даже пожалел, что сам не пережил ту волнующую встречу.

«Он рассказал, что ехал, все открылось как портал. Малиновым светом залило все пространство. Он увидел горящий предмет, от которого малиновые лучи заливали просторы. Остановилась машина. Он остановился. Там была потеря во времени, они два часа провели. И он хотел уйти к ним. Она потом догнала их, это штука летающая», — уточнил актер.

Впрочем, Гоша Куценко — не единственный из шоу-бизнеса, кто верит в пришельцев. Владимир Пресняков и Наталья Подольская однажды даже поругались из-за НЛО. Музыкант уверял, что лично видел неопознанную тарелку, но жена подняла его на смех.

«У меня есть пост, я даже там видео выложил. Я прям реально увидел, трезвый абсолютно. В самолете. Офигел так, что вообще мама дорогая», — признался Пресняков.

«Я не поверила, на меня обиделся», — добавила Подольская.

В том, что НЛО — не выдумка, уверены и другие звезды. Заслуженный артист РФ Алексей Глызин рассказал: он наблюдал таинственные полусферы на Урале. Агата Муцениеце однажды заметила светящееся пятно над Средиземным морем, а певец Шура застал необъяснимое явление прямо возле своего дома.

«Пронеслась мысль: может, метеорит падает. И только потом до меня дошло — это НЛО. Раньше про инопланетян я слышал только по телевизору и не особо верил в их существование. Но когда воочию увидел тарелку, понял: они существуют», — заявил он.

Впрочем, в шоу-бизнесе интерес ко всему необычному вспыхивает быстро, но так же стремительно гаснет. Ранее все были в восторге от астрологов и амулетов, затем увлеклись медитациями, йогой, после — картами Таро и квантовой психологией. И вот, наконец, дошла очередь до внеземных контактов.

«Мне было 16 лет, сестра была рядом, мама и сосед. То есть все были в курсе этой ситуации, все видели это свечение», — вспомнила Катя Лель.

Певица стала первой, кто занял эту нишу. Заслуженная артистка РФ неоднократно заявляла, что бывала на других планетах и даже будто обрела необычные способности. К примеру, по ее словам, певица может считывать информацию с любого человека.

«Мы были на празднике у известного человека, они заходят с Юлей, с женой, и я просто вдруг понимаю, что я знаю, что ровно через год в это время у них будет ребенок. Все так и произошло», — рассказала Катя Лель.

Правда, ее сверхспособности не смогли помочь певице в поисках бывшего мужа, который без вести пропал во Франции три месяца назад.

«К сожалению, никаких новостей нет, и уже прошло достаточно много времени. Достаточно много. И поэтому мы все просто зависли в ожидании. Когда есть абсолютно непонятная ситуация, то она тебя просто пугает», — заявила звезда.

СМИ пишут: чтобы разобраться в ситуации и, наконец, найти мужчину, Катя Лель наняла французских детективов. Поклонники сочувствуют артистке, но вместе с тем все больше убеждаются, что заявления о сверхспособностях и встречах с необъяснимым иногда не более чем следование моде или вовсе банальный пиар.