Злой рок или стечение обстоятельств: родные Валерии переживают непростой период

Сын и невестка певицы Валерии не подтвердили слухи о разладе в семье

Непростой период в семье народной артистки РФ Валерии. В чем подписчики заподозрили ее младшего сына Арсения Шульгина? И почему сочувствуют невестке Лиане? Как слухи о разладе прокомментировали сам отпрыск певицы и его супруга? Правда ли над родными Валерии словно навис злой рок? И что на самом деле произошло с погибшим зятем Иосифа Пригожина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно младший сын певицы Валерии и ее невестка впервые за долгое время вышли вместе в свет. Знаменитая пара Шульгиных тут же приковала все внимание публики. Причем гостей интересовали вовсе не наряд Лианы или дорогостоящие аксессуары Арсения. Всем было интересно, как супруги общаются между собой. Ведь буквально накануне СМИ облетела тревожная новость: у них в семье не все так гладко. Якобы синяки, которые девушка ранее демонстрировала на своей странице в соцсети, — прямое тому доказательство.

«Была гематома на подбородке. Все зажило, все прошло, все нормально. Голова болела несколько дней», — уточняет Лиана Шульгина.

Сама она объясняла повреждения неудачным падением со стула, когда поправляла в комнате штору.

«Не поняла толком, что произошло. В общем, я просто стояла на стуле и плашмя упала на пол. И по инерции у меня голову очень сильно запрокинуло назад», — объясняет невестка Валерии.

Но подписчиков насторожил тот факт, что Лиана упала примерно с полуметровой высоты. Однако получила настолько серьезные травмы, что даже вызвала бригаду скорой помощи и оказалась в больнице. К тому же не секрет, что у Арсения сложный характер. Ранее он уже не раз попадал в скандалы: то сжигал на камеру дорогую обувь, то участвовал в судебных разбирательствах с партнерами по бизнесу. Словом, нехорошие домыслы множились.

«На публике семейные пары зачастую выглядят очень красиво и классно, и отношения у всех очень красивые, а внутри обычно у людей все наоборот», — отмечает Шульгин.

Недавно Лиана и Арсений снова стали родителями. Невестка Валерии родила мужу сына. Однако на мероприятие супруги пришли без малыша. Оставили его с няней, зато взяли с собой дочь Селин. Вели себя, как и положено любящей семье: запаслись водой, попкорном и мило общались втроем. А позже в интервью признались, что стараются не обращать внимания на слухи, хотя иногда их это очень задевает.

«Я считаю вообще оскорбительным комментировать беспочвенные желтые слухи. Мы в принципе не конфликтуем… Просто мы наблюдаем то, что у людей, на самом деле, по-разному складывается обычно картинка», — говорит Арсений Шульгин.

«Меня, наоборот, расстраивает, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, идеальная картинка, а про нас пишут… Серьезно. Просто хайпятся и все», — добавляет невестка Валерии.

Супруги заверили, что у них все в порядке. Так, недавно они провели совместный отпуск в Дагестане наедине друг с другом, без детей.

«Ездили на несколько дней, очень понравилось. Сначала муж, потом дети. Сначала мы друг с другом, а потом дети. Я так считаю. У меня такой уклад жизни», — подчеркивает Лиана Шульгина.

Да и отношения с другими членами семьи у них на высоте. Дети регулярно навещают бабушек и дедушек. Валерия с Лианой стали лучшими подружками, а Арсений — большой любитель пообщаться с тещей.

«Арсений, мне кажется, чаще разговаривает с моими родителями иногда, чем я. Мы вчера созванивались с мамой. Мама говорит: „Ты мне четыре дня уже не звонила, а вот с Арсением мы сегодня полтора часа разговаривали“. Валерия всегда очень поддерживает. То есть я и в первую, и во вторую беременность достаточно набирала вес. Валерия говорила: „Да ладно, это беременность, ты придешь быстро в форму“. Не знаю, у нас прям очень классные отношения», — делится невестка певицы.

«Я классная бабушка. К баловству отношусь очень плохо. У нас все по режиму, в согласии с родителями. Я никогда ничего не буду подсовывать втихаря. Поэтому всегда все четко делаю для того, чтобы у нас воспитание шло единым фронтом», — в свою очередь заявляет Валерия.

Однако пара не скрывает: проблем и неприятностей в их семье как будто правда стало больше. Так, буквально за неделю до появления их сына на свет серьезно заболела дочь Селин. Да и сама Лиана слегла с болью в горле и слабостью, ей пришлось ставить экстренно капельницы. Затем она неудачно поправила штору, а едва успели сойти синяки, невестка Валерии попала в ДТП.

«Мы просто поворачивали и нас немножко задели. Не то, что страх (появился. — Прим. ред.). Я ездила за рулем, но не испытываю удовольствия», — признается Лиана Шульгина.

При этом за день до аварии семья узнала о трагедии: на фронте умер зять Иосифа Пригожина и муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко. Суд признал его погибшим. Правда, тело мужчины до сих пор не нашли.

«Уже два года прошло. Его нигде, ни в каких списках, ни в больнице нет, вообще нигде. После определенных процедур вынесли решение, что он все-таки погиб», — уточняет продюсер.

Близкие почти два года ждали без вести пропавшего мужчину. В последний раз он выходил на связь зимой 2023 года, писал жене слова любви. Иосиф Пригожин лично организовывал поиски зятя, но чуда не случилось. Теперь он как может помогает наследнице воспитывать внука.

«Сердце всегда болит у нормального родителя. Я помогаю деньгами. Сейчас буквально попросили, опять помог», — говорит Пригожин.

Сами домочадцы Валерии не особо верят, что их преследует злой рок. Они готовы списать все на превратности судьбы и неудачное стечение обстоятельств. Но поклонникам певицы неспокойно: что, если это не конец, и звездной семье угрожают новые опасности?