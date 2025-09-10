Соглашение на пожизненное рабство: Седокову заподозрили в использовании гипноза для контроля Тиммы

Анну Седокову заподозрили в использовании гипноза в отношении Яниса Тиммы

Новые шокирующие подробности в деле о гибели баскетболиста Яниса Тиммы. Почему его тело, как утверждается, отправили в Европу без одежды и в мешке для мусора? И какое многомиллионное наследство досталось его экс-супруге Анне Седоковой? Правда, что близкие Яниса обвинили певицу в использовании нейролингвистического программирования в отношении спортсмена? Как ей удалось уговорить его составить кабальный брачный договор? И для чего артистку вызывают в Латвию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Привет, что, мы с вами тысячу лет не виделись. Я возвращаюсь уже в рабочий режим. У нас съемка. Уже все готовятся, все собираются», — делится певица.

Сексуальные наряды, новый образ, букеты цветов. Похоже, Анна Седокова окончательно рассталась с прошлым, где она была женой, а впоследствии вдовой известного баскетболиста. СМИ пишут: еще недавно горевавшая артистка снова собирается замуж. Хотя с момента гибели Яниса Тиммы не прошло и года.

«Каждая девчонка, которая проходила когда-то через сложные ситуации в своей жизни, поймет, что он есть, что он существует этот ветер перемен и что он очень скоро ворвется в жизнь», — говорит Седокова.

«Конечно, Аня не обязана горевать вечно. Все-таки девушка красивая, сексуальная. Конечно, у нее появился новый избранник, который скоро, я так полагаю, выйдет с ней в свет», — заявляет продюсер Сергей Дворцов.

Верные поклонники артистки рады, что она, наконец, пришла в себя. Все помнят ее реакцию на самоубийство Тиммы в одном из хостелов Москвы. Певица плакала на камеру и признавалась, что спортсмен превратил ее жизнь в ад еще задолго до трагедии.

«Он драконил Аню в соцсетях… Угрозами, что покончит с собой», — рассказывает Сергей Дворцов.

Но друзья и родные спортсмена с этим не согласны. Они знали Тимму совершенно другим: ответственным, серьезным, сильным. А потому добились возбуждения уголовного дела о доведении покойного до суицида. Юристы уже провели экспертизы поведения Анны Седоковой с экс-супругом. И смогли доказать, что баскетболист сам стал жертвой регулярного воздействия на психику.

«О ней все понятно, а обвинять ее, я надеюсь, будет прокурор», — говорит отец спортсмена Райтис Тимма.

«Мы консультировались со специалистами и психиатрами Института имени Сербского, и многие из ее высказываний, изречений, особенно в публичном поле, свидетельствуют о том, что она применяла практику НЛП (нейролингвистического программирования)», — уточняет адвокат Райтиса Тиммы Маргарита Гаврилова.

Впрочем, близкие давно подозревали: Анна не так безобидна, как кажется. Ведь с момента, как молодые люди начали встречаться, Янис Тимма стал неузнаваем. И жил как будто под гипнозом. Он был от жены без ума: ради нее разрушил брак и ушел от маленького сына.

«Все знают, какая она *****. И ей все говорили: слушай, ты что делаешь? Янис сидел с ее детьми в тот момент, когда она реально флиртовала с мужиками», — заявляет друг баскетболиста Марк Пугачев.

«Как это можно расценивать? Только абсолютно осмысленное, умышленное желание причинить нравственные страдания», — подчеркивает адвокат Гаврилова.

А недавно вскрылся и вовсе вопиющий факт. Оказалось, что Янис Тимма заключил с супругой договор, согласно которому певица получает не только все совместно нажитое, но также долю в добрачном имуществе спортсмена. А в случае развода и все дальнейшие его приобретения. В окружении баскетболиста уверены: он не мог подписать это в здравом уме.

«Закон не знает такой конструкции юридической, потому что брачный договор поэтому и называется брачным, что действует в браке. При расторжении брака каждый остается с тем, что было прописано в этом договоре. А по их договору он должен быть в рабстве пожизненно», — объясняет Маргарита Гаврилова.

Незадолго до смерти Янис Тимма с Седоковой официально развелись. Но решение суда не успело вступить в законную силу. Поэтому артистка, как главная наследница спортсмена, по договору получила все средства от продажи пяти его квартир. По некоторым данным, сумма достигает 180 миллионов рублей.

«Они вдвоем зарабатывали на машины, на квартиры, да, вдвоем летали, оплачивали Мальдивы и тому подобное. То есть, грубо говоря, вместе они и платили, и отдавали, и зарабатывали», — уточняет продюсер Дворцов.

При этом Анна Седокова, по словам родных баскетболиста, никак не поучаствовала ни в транспортировке Яниса Тиммы на родину, ни в его похоронах. Да и тело спортсмена уехало в Латвию в совершенно неподобающем виде.

«Совершенно голым. Его отправили домой в пластиковом черном мешке для мусора. Не принесли даже жалкий сверточек с какими-нибудь тренировочными штанами и майкой», — говорит адвокат Райтиса Тиммы.

Впрочем, эксперты ритуальных услуг уверяют: это вполне в пределах нормы.

«Если заказчик, который занимался получением документов на транспортировку, не предъявил к моргу и к санитарам требований об облачении тела, то оно в том виде, в котором было представлено после исследования, было помещено в пакет и отправлено за рубеж», — рассказывает эксперт в сфере ритуальных услуг Евгений Козлов.

Родные Яниса Тиммы не намерены прощать Седоковой такое отношение и готовы идти до конца. И для начала хотят получить причитающуюся им часть наследства не только для себя, но и для маленького сына баскетболиста.

«Надо все-таки быть справедливой и поделиться. Если бы мы посчитали, что это нам лишнее, мы бы ей вернули назад. Ей же очень надо, понимаете? Ей очень нужно. Всем остальным ничего не надо, а ей… Она очень заслужила это все, поэтому все должно быть у нее», — говорит Райтис Тимма.

Впрочем, у родных есть шанс получить все имущество сразу, если Анну Седокову признают виновной по уголовному делу.

«Если ее обвинят в том, что она причастна к противоправному деянию, предусмотренному статьей 110 Уголовного кодекса, она запросто может стать недостойным наследником и прекратить наследование по закону по всем основаниям», — отмечает адвокат Гаврилова.

«Смерть Яниса вообще была на руку только одному человеку на этом свете, и вы знаете кому», — подчеркивает отец спортсмена.

Недавно суд Латвии вызвал Седокову для допроса и прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Если вина знаменитости будет доказана, ей может грозить заключение сроком от шести до 15 лет. Но родные Яниса Тиммы волнуются: как бы артистка не проигнорировала заседание.

«По-моему нет никаких проблем приехать в Латвию, так что пускай приезжает, в чем я очень сомневаюсь», — говорит Райтис Тимма.

Однако юристы уверяют: игры кончились, теперь все серьезно. И если Седокова не прибудет на допрос, ей сначала перекроют все дороги в Европу, а далее займутся и США, куда артистка так любит летать.