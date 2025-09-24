Секреты звездной кухни: какие блюда обожают Басков, Агутин и Катя Лель

Басков о своем кулинарном таланте: Я так борщ готовлю, что можно с ума сойти

Звезды шоу-бизнеса рассказали о своих кулинарных предпочтениях. Кухню какой страны выбирает Катя Лель? Почему Наташа Королева перестала готовить своим родным? От чего не может отказаться Леонид Агутин? И какое фирменное блюдо у Николая Баскова? А также репортаж с первого в России гастрофестиваля «Балтика Фест». Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я, может, ограничиваю себя в чем-то. Вообще я люблю вкусно поесть», — признается заслуженная артистка РФ Наташа Королева.

Певица призналась: держать себя в форме для нее — тяжелое испытание. Тем более, когда близкие постоянно требуют приготовить их любимые блюда. Аппетитные, но такие калорийные. Раньше артистка часто баловала домашних, но недавно прекратила это делать.

«Я любила готовить ленивые вареники, я любила готовить блинчики с маком и горячим шоколадом. То есть, понимаете, запрещеночку любила. Сейчас нет, сейчас все. Диета, ЗОЖ (здоровый образ жизни. — Прим. ред.)», — говорит Королева.

А вот народный артист РФ Николай Басков, наоборот, в последнее время с радостью встает к плите. Певец рассказал, что обожает готовить и у него много фирменных рецептов.

«Я все могу, девчонки. Я так борщ готовлю, что можно с ума сойти. А еще специальный рецепт у меня, это отдельно: курица, белое вино», — заявляет исполнитель.

С удовольствием колдует на кухне и Эвелина Бледанс. Она сама ходит за продуктами, потому что никому не доверяет их выбор.

«Сейчас привезла из Крыма вот такую коробку ялтинского красного лука. И я себе помидорчик, лучок жареный, кунжут жареный, тыквенные семечки, масло ароматное подсолнечное. Моя любимая еда. Можно мяско. Называется салат «Крымский», — делится актриса.

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин говорит, что ЗОЖ и овощи — это не для него. Певец не может прожить без хлеба. Готов отказаться от чего угодно, но свежую буханку с хрустящей корочкой не променяет ни на что.

«Хлеб — это самое вкусное, что может быть в еде. Если бы можно было жрать только хлеб, я бы это делал. Ну, с чем-то там, да? Что может быть лучше бутерброда вообще? Поэтому хотя бы утром, хотя бы один», — заявляет Агутин.

Артист делится: кроме хлеба он любит и другие мучные продукты. Правда, позволяет их себе крайне редко. Боится, что тогда точно не влезет в концертные костюмы.

«Пельмени, вот еще что. Хинкали — это прекрасно. Всякие пирожки», — перечисляет Леонид Агутин.

Заслуженная артистка РФ Катя Лель тоже уважает хинкали, да и в принципе всю грузинскую кухню. Особенно ей нравится, как там готовят овощи.

«Я очень люблю баклажаны в любом виде. И все, что касается овощей с баклажанами. Это если грузинская — аджапсандал… Это запеченные баклажаны, когда вместе с шашлыком делается. То есть это маринуется, мой папа очень вкусно делал, в сметане или в майонезе баклажаны, мелко нарезанные с помидорами. Это очень вкусно», — рассказывает Катя Лель.

А на сладкое артистка предпочитает десерт, который давно стал визитной карточкой Республики Татарстан.

«Обожаю татарский чак-чак, который с медом и который всегда очень вкусный. Когда бываю на гастролях, обязательно это приобретаю и привожу. Конечно, у каждого народа есть своя вкусная еда, которая всегда оставляет самые потрясающие эмоциональные оргазмы, которые хочется вновь и вновь вкушать», — подчеркивает певица.

Испытать эти эмоции и попробовать кухни разных регионов России можно было 13 сентября в Санкт-Петербурге. На автодроме «Игора Драйв» с успехом прошел первый гастрофестиваль «Балтика Фест».

«Это наш фестиваль. Он по факту лучше. Он наш», — говорит солист группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Организаторы устроили для гостей мероприятия настоящий праздник с вкусной едой, интерактивными шоу, мастер-классами и выступлениями звезд эстрады.

«Это вообще потрясающий концерт. Здесь огромное количество людей, и все просто пели в унисон», — делится певица Мари Краймбрери.

«И вместе с ними ловить этот кайф, удовольствие, настроение. Это очень большое, прямо чудо произошло сегодня здесь, в Питере», — уточняет участник группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов.

Все присутствующие отмечали удивительную атмосферу фестиваля и пообещали в следующем году приехать сюда снова.