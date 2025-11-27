Стереть морщины вокруг глаз: с какого возраста и как начинать ухаживать за кожей

Каждая женщина мечтает видеть эффект разглаженной и молодой кожи вокруг глаз после использования крема.

Как правильно подобрать антивозрастной уход и при каких условиях он даст максимальный результат, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Инна Ружейникова.

С какого возраста нужно ухаживать за кожей вокруг глаз

Как ухаживать за кожей вокруг глаз. Фото: 5-tv.ru

Область вокруг глаз считается проблемной зоной практически у каждой женщины. Кожа начинает стареть в первую очередь. И на это есть три причины:

Кожа вокруг глаз очень тонкая и нежная;

С возрастом снижается синтез гиалуроновой кислоты и коллагена;

Под глазом сразу находится мышца.

Первое, что замечает женщина, это сухость кожи, отечность и мелкие морщины. И уже с 27-28 лет нужно ухаживать за зоной вокруг глаз.

«С какого возраста нужно использовать антивозрастные кремы? Здесь нет четкой градации. Цифры в паспорте не показатель. Если начали образовываться морщины, значит, пора», — ответила специалист.

Как добиться эффективности домашнего ухода за кожей вокруг глаз

Как ухаживать за кожей вокруг глаз. Фото: 5-tv.ru

Домашний уход за кожей имеет первостепенное значение. Он позволяет существенно увеличить «запас молодости» и сократить в будущем расходы на косметолога. Однако в этом вопросе важен системный подход.

«Я всегда говорю: дорогие пациенты, начинайте регулярно применять уход с молодого возраста. Если вы пользуетесь кремом через день или только по выходным, у вас нет системности, тогда эффективность от косметики будет низкая», — предостерегла Ружейникова.

Что должно быть в составе хорошего крема для глаз:

Гиалуроновая кислота для увлажнения;

Пептиды для синтеза коллагена;

Ретинол для уменьшения морщинистой сетки;

Троксерутин для борьбы с отечностью;

Гинкго билоба для улучшения микроциркуляции;

Кофеин для борьбы с отечностью.

При этом важен не только состав, но и количество полезных веществ в баночке. Доступный по цене крем для глаз из сегмента масс-маркета едва ли будет эффективным.

«Как правило, в профессиональную косметику идут высококонцентрированные ингредиенты, и доктор несет ответственность за пациента, которому назначил тот или иной крем. В масс-маркете ответственности нет ни на ком. Поэтому производитель кладет низкую концентрацию, чтобы, не дай бог, не было никаких побочных эффектов. Поэтому, если мы действительно хотим увидеть антиэйджект-эффект, то это только профессиональные кремы», — объяснила косметолог.

В идеале рекомендуется сходить на консультацию к косметологу, чтобы подобрать подходящую уходовую косметику. Базовый минимум — сыворотка, дневной и ночной крем для лица, крем для глаз, солнцезащитный крем и маска для интенсивного ухода.

Что нужно еще сделать, чтобы крем сработал

Как ухаживать за кожей вокруг глаз. Фото: 5-tv.ru

Хороший крем обеспечивает лишь 50% успешной борьбы с морщинами.

«Не надо жить в таком мифе, что сейчас помажу кремом для глаз, и у меня все пройдет. Потому что еще одна очень серьезная причина образования морщин вокруг глаз — это гипертонус круговой мышцы глаза», — подчеркнула Инна Ружейникова.

Морщины не исчезнут, пока мышцы находятся в напряженном состоянии. Только убрав первопричину, то есть расслабив мышцы, можно ждать эффекта от косметических средств.

В этом помогут профессиональный массаж лица или аппаратные методики. По словам врача, самыми эффективными процедурами на сегодняшний день считаются монополярный или игольчатый RF-лифтинг, а также лазерные шлифовки.

Первый в списке позволяет добиться накопительного эффекта по синтезу коллагена без повреждений кожи и реабилитации. У пациента заметно уплотняется кожа вокруг глаз, улучшается микроциркуляция и уходит отечность.