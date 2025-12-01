Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Зима — время, когда энергетика волос меняется вместе с состоянием организма. Холода, сухой воздух и сезонное снижение тонуса делают всех более уязвимыми.

Поэтому лунные циклы зимой работают особенно ярко: растущая Луна ускоряет восстановление, а убывающая — буквально «выводит» из волос все лишнее, помогая укрепить корни и снять нагрузку.

Подробнее о том, как ухаживать за волосами этой зимой, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Волосы — не только украшение, но и индикатор здоровья, эмоционального состояния и энергии.

«Луна влияет на рост, силу и внешний вид волос. В нужный день стрижка или окрашивание способны усилить вашу энергию, привлечь удачу и гармонию, а в неблагоприятные дни — ослабить волосы и снизить жизненные силы», — подчеркнула астропсихолог.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует особый лунный календарь.

Общий гороскоп стрижек на зиму 2025-2026

Эта зима проходит под тремя ключевыми акцентами:

Полнолуние в Близнецах — 5 декабря. Легкость, нервное напряжение, непослушные волосы. В этот период любые эксперименты выглядят иначе, чем было задумано;

Полнолуние в Раке — 3 января. Очень чувствительный эмоциональный фон. Волосы впитывают все — и хорошее, и лишнее. Стричься нельзя;

Полнолуние во Льве — 2 февраля. Самое импульсивное полнолуние зимы: период, когда рука сама тянется «отрезать все». Но именно в эти дни риск получить непослушную форму максимальный.

Гороскоп стрижек на декабрь 2025

Декабрь — месяц нестабильности и поиска формы.

Первая его половина — время, когда стрижки ложатся неравномерно, волосы могут быть жесткими или электризующимися.

Опасный период:

3–7 декабря — энергетика полнолуния в Близнецах.

«Близнецы делают волосы „ветреными“: они пушатся, не держат форму, окрашивание может „уходить“ в холодный оттенок», — отметила Курникова.

Лучшие дни декабря:

23–28 декабря (Луна в Козероге и Водолее) — самые стабильные дни месяца.

Луна в Козероге укрепляет структуру, делает линию среза четкой и ровной.

Луна в Водолее — лучший знак для легких, креативных причесок, обновления формы, работы с текстурой.

Чего избегать в декабре:

Стрижек в полнолуние 5 декабря;

Резких изменений на убывающей Луне 11–20 числа;

Объемных укладок в дни Рыб (26 декабря) — волосы могут выглядеть «прибитыми».

Гороскоп стрижек на январь 2026

Январь — месяц глубокой чистки и обновления.

«Начало января проходит под влиянием эмоционального полнолуния в Раке. Это время, когда волосы особенно восприимчивы к энергетике дома, настроению, даже к словам, которые мы о себе говорим», — подчеркивает эксперт.

Главные особенности января:

Первая неделя — эмоциональная, чувствительная, не для стрижек;

Лучшая часть месяца — 10–20 января, когда Луна проходит через Деву, Весов, Скорпиона и Стрельца: Дева дает аккуратность и послушность, Весы — эстетику, Скорпион — силу и глубину, а Стрелец — обновление образа.

Лучшие дни января:

23–30 января (Рыбы → Овен → Телец → Близнецы): здесь начинается главный зимний рост волос.

Стрижка в период Луны в Тельце (25–26 января) дает самую плотную и здоровую структуру волос.

Стрижка в период Луны в Близнецах (27–29 января) — отличный знак для движения, объема, легких стрижек.

Неудачные дни января:

1–4 января — из-за полнолуния в Раке;

Новолуние 18 января — любые вмешательства не рекомендуются.

Гороскоп стрижек на февраль 2026

Февраль — самый сильный месяц зимы для стрижек. Он дает самые яркие и четкие тенденции:

Плохие дни:

1–4 февраля — влияние полнолуния во Льве. Лев делает волосы жесткими и непослушными. Попытки изменить длину или форму дадут противоположный эффект.

Лучший период всей зимы:

22–26 февраля — Луна в Тельце и Близнецах на растущей фазе. Эту неделю можно выделить как золотую для всех, кто хочет:

Быстрый рост волос;

Ровный и блестящий срез;

Хорошую укладку;

Надежный объем;

Удачное окрашивание.

Почему именно так?

«Тельцу соответствует стабильность, структура и природная красота. Близнецам — движение, легкость, воздушность. Эти два знака идеально поддерживают любые изменения», — объясняет астролог.

Дни чистки и восстановления:

8–14 февраля — Луна в Скорпионе, Стрельце и Козероге. Один из лучших периодов для:

Питательных масок;

Ухода против выпадения;

Работы с корнями;

Ламинирования.

Стричься в эти дни не стоит.

Главные зимние правила для волос

Нельзя стричься:

5 декабря — полнолуние в Близнецах;

3 января — полнолуние в Раке;

2 февраля — полнолуние во Льве;

В любые новолуния (20 декабря, 18 января, 17 февраля).

Лучшие дни всей зимы:

23–28 декабря — стабильность Козерога;

25–29 января — рост и структура в Тельце и Близнецах;

22–26 февраля — главные дни зимы для стрижки.

Лучшие дни для ухода:

Луна в Раке (1–2 декабря, 26–27 февраля, начало января);

Луна в Скорпионе (8–12 февраля, 12 января);

Луна в Рыбах (26 декабря, 22 января).

Лучшая зона для радикальных перемен:

Водолей — 24–27 декабря и 21–25 января. Это дни оригинальных стрижек, смены образа, текстуры, формы.

Зима 2025–2026 — это сезон, когда волосы реагируют на каждое действие особенно тонко.

Полагаться можно на Луну: на убывающей — укреплять, на растущей — меняться.

Также стоит выбирать дни, когда знак зодиака поддерживает намерения:

Луна в Козероге — структуру;

Луна в Тельце — красоту;

Луна в Близнецах — легкость;

Луна в Водолее — смелость;

Луна в Рыбах — уход.

Тогда любая стрижка этой зимой принесет не только красоту, но и правильную энергию — ту, что будет сопровождать до самой весны.