Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери

Дворцов: дочь Баталова может стать целью мошенников после смерти матери

Смерть Гитаны Леонтенко, вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова, порождает тревожные мысли о будущем ее единственной дочери Марии, живущей с тяжелой формой ДЦП, ведь она осталась без главной защитницы и опоры. Теперь она особенно уязвима перед лицом возможных мошеннических схем.

В беседе с 5-tv.ru продюсер Сергей Дворцов эксклюзивно поделился тревожными наблюдениями. По его словам, природная доброта и открытость 58-летней Марии Баталовой, к сожалению, могут стать мишенью для злоумышленников.

«К большому сожалению, сейчас мошенники на это дело и клюют», — констатирует эксперт.

Ключевым фактором безопасности, по мнению Дворцова, становится наличие надежных людей рядом с Баталовой. Если найдутся близкие или доверенные лица, способные решить юридические вопросы, риск обмана можно минимизировать. Однако в случае одиночества ситуация грозит обернуться новой трагедией.

«Она может зайти в тупик, ее могут действительно обмануть, и она может наступить на те же грабли», — добавил продюсер.

Эксперт не исключает, что потенциальные мошенники могут маскироваться под «забытых актеров» или деятелей искусства. Схема типична: предложения о сотрудничестве в творческих проектах или сделках с недвижимостью, за которые Мария может быть вынуждена заплатить собственным имуществом — квартирой, машиной или денежными средствами.

Особую опасность представляет возможность повторной попытки признать Марию недееспособной — сценарий, уже имевший место в прошлом.

История Баталовых, которая потрясла страну

Несколько лет назад Мария Баталова и ее мать уже столкнулись с циничным обманом. После смерти Алексея Баталова в 2017 году юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина, позиционируя себя в качестве помощников семьи, оформили договор пожизненной ренты на недвижимость.

В результате студия-мастерская и две столичные квартиры перешли к Дрожжиной, а Цивин получил генеральную доверенность на управление счетами звездной семьи, на которых хранились 20 миллионов рублей.

Ситуация получила огласку благодаря действиям вдовы актера Гитаны Леонтенко. После долгих судебных разбирательств суд признал мошенников виновными и вернул семье недвижимость.

Тогда удалось отстоять права Марии Баталовой, но цена победы была высока: семья пережила месяцы судебных тяжб и публичного скандала, что существенно подкосило здоровье пожилой вдовы.