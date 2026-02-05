Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова в 58 лет осталась совсем одна. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена прибегать к помощи посторонних людей.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

Дворцов: дочь Баталова может стать целью мошенников после смерти матери

Смерть Гитаны Леонтенко, вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова, порождает тревожные мысли о будущем ее единственной дочери Марии, живущей с тяжелой формой ДЦП, ведь она осталась без главной защитницы и опоры. Теперь она особенно уязвима перед лицом возможных мошеннических схем.

В беседе с 5-tv.ru продюсер Сергей Дворцов эксклюзивно поделился тревожными наблюдениями. По его словам, природная доброта и открытость 58-летней Марии Баталовой, к сожалению, могут стать мишенью для злоумышленников.

«К большому сожалению, сейчас мошенники на это дело и клюют», — констатирует эксперт.

Ключевым фактором безопасности, по мнению Дворцова, становится наличие надежных людей рядом с Баталовой. Если найдутся близкие или доверенные лица, способные решить юридические вопросы, риск обмана можно минимизировать. Однако в случае одиночества ситуация грозит обернуться новой трагедией.

Читайте также

Русский аристократ и цыганская принцесса: история любви Баталова и Леонтенко

«Она может зайти в тупик, ее могут действительно обмануть, и она может наступить на те же грабли», — добавил продюсер.

Эксперт не исключает, что потенциальные мошенники могут маскироваться под «забытых актеров» или деятелей искусства. Схема типична: предложения о сотрудничестве в творческих проектах или сделках с недвижимостью, за которые Мария может быть вынуждена заплатить собственным имуществом — квартирой, машиной или денежными средствами.

Особую опасность представляет возможность повторной попытки признать Марию недееспособной — сценарий, уже имевший место в прошлом.

История Баталовых, которая потрясла страну

Несколько лет назад Мария Баталова и ее мать уже столкнулись с циничным обманом. После смерти Алексея Баталова в 2017 году юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина, позиционируя себя в качестве помощников семьи, оформили договор пожизненной ренты на недвижимость.

В результате студия-мастерская и две столичные квартиры перешли к Дрожжиной, а Цивин получил генеральную доверенность на управление счетами звездной семьи, на которых хранились 20 миллионов рублей.

Цыганская принцесса: главная любовь Баталова — перипетии судьбы Гитаны Леонтенко

Ситуация получила огласку благодаря действиям вдовы актера Гитаны Леонтенко. После долгих судебных разбирательств суд признал мошенников виновными и вернул семье недвижимость.

Тогда удалось отстоять права Марии Баталовой, но цена победы была высока: семья пережила месяцы судебных тяжб и публичного скандала, что существенно подкосило здоровье пожилой вдовы.

