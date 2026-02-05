Русский аристократ и цыганская принцесса: история любви Баталова и Леонтенко

Умерла Гитана Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Ей было 90 лет.

Они прошли рука об руку больше полувека и вместе пережили множество как счастливых, так и тяжелых моментов. Актер скончался в 2017 году, последние годы вокруг звездной семьи не утихали скандалы из-за наследства.

Первая встреча Леонтенко и Баталова: искра в «Европейской»

В начале 1950-х в Ленинграде судьба свела двух совершенно разных, но одинаково ярких людей. Алексей Баталов, тогда еще начинающий актер, но уже известный по картине «Большая семья», снимался в фильме «Дело Румянцева». Гитана Леонтенко, представительница цыганского циркового рода, выступала с номером наездницы и танцовщицы на лошади.

Их встреча произошла в ресторане гостиницы «Европейская», где размещались и съемочная группа, и гастролирующий цирк. По воспоминаниям артистки, молодой человек сразу привлек ее внимание. Баталов тоже вспоминал о встрече с будущей супругой с теплом.

Препятствия: традиции против чувств

Их роман сразу столкнулся с непреодолимыми, казалось бы, препятствиями. Родственники невесты, строго придерживавшиеся цыганских традиций, восприняли связь с русским актером как предательство. В цыганской среде девушка могла выйти замуж только за представителя своего народа, желательно из цирковой династии.

Баталову прямо заявляли, если он не оставит Гитану в покое, его ждет физическая расправа. Однако актер не отступил. В одном из интервью он позже вспоминал: «Я не испугался». Он объяснял это тем, что с детства, общаясь в доме писателя Виктора Ардова с такими людьми, как Анна Ахматова, усвоил простую истину: настоящие чувства стоят любого риска.

Дополнительным барьером стало то, что сам Алексей Баталов на тот момент был женат и воспитывал дочь. Когда знойная красавица узнала об этом, она решительно разорвала отношения, бросив на прощание: «Не догоняй — бесполезно!».

Годы разлуки: поиски любви и разочарования

После расставания каждый пошел своей дорогой, но ни один из этих путей не принес счастья. Гитана Леонтенко пережила короткий роман с актером Сергеем Гурзо, но быстро поняла: это не то, что ей нужно. Баталов развелся, потом был в отношениях с балериной Ольгой Заботкиной, однако ни одна женщина не могла заменить ему ту самую.

Спустя пять лет актер сам нашел Леонтенко. К тому времени оба повзрослели, набрались жизненного опыта и окончательно осознали: их чувства — не мимолетное увлечение, а настоящая любовь.

Свадьба Баталова и Леонтенко: скромное начало большой истории

В 1963 году, спустя почти десятилетие тайных встреч, угроз и мучительных расставаний, Алексей Баталов и Гитана Леонтенко наконец сказали друг другу «да» — не в ресторане под аплодисменты толпы, а в скромной съемной комнате на московской улице Горького (ныне — Тверская). Эта свадьба не попала в светские хроники и не стала поводом для громких заголовков.

В день свадьбы не было белого платья, фаты или многолюдного застолья. Все выглядело буднично, почти неприметно. Среди гостей — лишь самые близкие: друзья Баталова из театра «Современник», актеры, художники, люди искусства.

Испытание: рождение дочери и диагноз

После регистрации брака молодожены остались в той же съемной комнате. Жизнь не стала легче: коммунальная квартира, соседи, нехватка денег. Но для них это уже не имело первостепенного значения. Главное — они могли теперь открыто называть друг друга мужем и женой, строить планы, мечтать о будущем.

«Первое время нам приходилось жить в родительской квартире Алексея Владимировича, и, к счастью, его мама, актриса Нина Ольшевская, и отчим, Виктор Ардов, с радостью приняли меня в семью. И с моей мамой у Алеши дружба сложилась с первого дня знакомства и продолжилась до ее смерти в 1997 году. Не помню ни одного конфликта между ними, наоборот, в наших молодых спорах мама могла принять сторону мужа, а не мою», — вспоминала после Гитана в интервью 7Дней.ru.

Вскоре у супругов родилась дочь Мария. Этот радостный момент обернулся трагедией: из‑за врачебной ошибки девочка появилась на свет с детским церебральным параличом (ДЦП). Для родителей это стало тяжелейшим ударом, но они не опустили руки.

Гитана Леонтенко приняла решение оставить цирковую карьеру, чтобы полностью посвятить себя уходу за дочерью. Алексей Баталов, несмотря на загруженность на съемках, делал все возможное, чтобы обеспечить Маше лучшее лечение и образование.

Несмотря на все это, брак Алексея и Гитаны был счастливы.

«Алексей никогда не ревновал меня к прошлому или поклонникам. Он знал: мое сердце принадлежит только ему», — вспоминала Леонтенко.

Они находили радость в простых вещах: совместных прогулках, чтении книг, разговорах по душам. Гитана часто помогала мужу. Например, учила его ходить по канату для роли в фильме «Три толстяка». Этих навыков требовала роль канатоходца Тибула, которую Баталов играл сам.

«У Алексея Владимировича ушел примерно год на то, чтобы этому научиться. Канат был натянут и дома, и на киностудии. Ему пришлось самому выполнять этот цирковой номер, потому что тогда техника комбинированных съемок была очень несовершенной. Да и работа дублера Баталову не понравилась. Когда был назначен день съемок, мы все очень волновались. Помню, погода в тот день была отвратительная, Алексей Владимирович рисковал поскользнуться буквально на каждом шаге. Я стояла возле кинооператора и не сводила с мужа глаз. В тот день у меня появились первые седые волосы…», — вспоминала Леонтенко.

Несмотря на тяжелый диагноз и инвалидность, дочь Баталова и Леонтенко выросла талантливой и яркой девушкой. Мария получила прекрасное образование, окончила сценарный факультет ВГИКа, стала членом Союза писателей и Союза кинематографистов России.

«Маша — дар, ниспосланный мне Богом», — с гордостью говорил о дочери актер.

Последние годы Баталова: верность до конца

В зрелые годы Алексей Баталов столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: головокружениями, нарушениями работы сосудов. В январе 2017 года он упал и сломал шейку бедра. После операции актер так и не смог покинуть больницу.

Незадолго до смерти Баталов написал Гитане стихи:

«Любимая моя, бесценный дар от Бога,

Ты вовсе не семья, а к счастию дорога,

Где каждый шаг с тобой — как чудо, как награда,

Как свет, что не погаснет никогда».

15 июня 2017 года сердце 88-летнего Алексея Баталова остановилось. Близкие сообщили, что он просил похоронить его на Преображенском кладбище, по соседству с матерью Ниной Ольшевской. Церемония прощания прошла в Доме кино, а отпевание — в храме иконы Божией Матери на Ордынке.

Судьба Гитаны Леонтенко после смерти мужа

После кончины Баталова жизнь Гитаны Леонтенко кардинально изменилась. Она столкнулась не только с эмоциональным потрясением, но и с серьезными материальными и юридическими проблемами.

Вскоре после смерти актера в жизни семьи появились юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина. Они предложили «помощь», но в обмен на это Гитана и Мария должны были переписать на них все имущество семьи: четырехкомнатную квартиру Баталова, две двухкомнатные квартиры, студию и банковские счета. Вдова, находясь в состоянии стресса, подписала бумаги, хотя Мария сопротивлялась.

В результате мошеннических действий семья лишилась недвижимости и значительной суммы денег — более 20 миллионов рублей. Мария стала жертвой тех же мошеннических действий, что и ее мать. Цивин и Дрожжина пытались установить над ней опеку, что лишило бы ее дееспособности.

Гитана Леонтенко обратилась в полицию, и в 2020 году было возбуждено уголовное дело. Спустя несколько лет по итогам суда Цивин получил пять лет колонии, Дрожжина — четыре года условно. Нотариус Дмитрий Бублий, заверивший договоры, тоже был осужден за пособничество.

Стресс от судебных тяжб серьезно подорвал здоровье Гитаны. У нее отказало зрение, хотя она сохраняла силу духа и старалась сохранять позитивный настрой.

Семья также владела дачей в Переделкино, которую Алексей Баталов построил своими руками. Однако после его смерти дом пришел в упадок: из-за неуплаты коммунальных платежей там отключили электричество. В итоге семья перестала туда ездить — не хватало средств и сил на восстановление

Смерть и воссоединение с супругом

В последние месяцы Гитана Леонтенко почти не появлялась на публике. Ее здоровье ухудшалось: помимо проблем со зрением, давали о себе знать возрастные изменения. Она редко давала интервью, предпочитая тишину и уединение.

В феврале 2026 года ее не стало. Своего супруга она пережила почти на девять лет. Похороны назначены на шестое февраля на Преображенском кладбище.

Что будет с дочерью Алексея Баталова после смерти матери

После смерти отца Мария продолжала творить. Она писала тексты с помощью специального приспособления — обода с «удочкой», которым можно стучать по клавиатуре. Среди ее работ сценарий фильма «Дом на Английской набережной» (2007), получивший приз фестиваля «Московская кинопремьера», сборники «И быль, и не быль», «Поющая палочка», «Затерянные сказки».

Мария также активно интересовалась классической музыкой и балетом. Благодаря помощи друзей она иногда посещала премьеры, в том числе в Большом театре, несмотря на сложности передвижения в инвалидном кресле.

Теперь Мария в 58 лет потеряла самого близкого человека, а также моральную опору и помощь в бытовых моментах.