Цыганская принцесса: главная любовь Баталова — перипетии судьбы Гитаны Леонтенко

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 957 0

Она пережила мужа на девять лет.

Фото: /ТАСС

Скончалась Гитана Аркадьевна Леонтенко — вдова народного артиста СССР Алексея Баталова и известная советская цирковая артистка. Она пережила мужа почти на девять лет.

За это время она успела настрадаться не только из-за потери любимого человека, но и из-за двух людей — актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина.

Всем известно, что они втерлись в доверие семьи, чтобы завладеть имуществом Баталова мошенническим путем. Справедливость восторжествовала, они уже несут наказание за содеянное.

Какой путь прошла женщина, чья судьба была переплетена с жизнью великого актера и циркового искусства, — читайте в материале 5-tv.ru.

Несла память о муже в своем сердце до последних дней

Гитана Ленотенко ушла из жизни в возрасте 90 лет. Она была не просто женой одного из величайших актеров советского кино Алексея Баталова. Артистка прожила с ним более полувека, и после его смерти в 2017 году несла память о нем в своем сердце до последних дней.

Из цирка — в сердца публики

Гитана Леонтенко родилась 18 августа 1935 года в Москве в семье цирковых артистов. С самых ранних лет она жила арендой, манежем и светом софитов — и очень рано начала выступать на арене.

С 1944 года работала в Цыганском цирковом коллективе, а с 1950 года стала танцовщицей на лошади, где отличалась не только пластикой и артистизмом, но и смелостью в трюках, которые исполняла без страховки.

Ее называли настоящей «принцессой цирка»: публика восхищалась ее грацией, а гастрольный график был расписан на месяцы вперед.

Любовь, которой не хватило на всю жизнь

В 1963 году Гитана вышла замуж за Алексея Баталова — народного артиста СССР. Их любовь называли редким союзом, где присутствовали не только страсть, но и глубокое уважение друг к другу.

Гитана и Алексей прожили вместе более пятидесяти лет — до его смерти в 2017 году. Спустя почти девять лет после ухода любимого мужа она оставалась верной всему тому, что связывало их сердца.

В 1968 году у супругов родилась дочь Мария, которой с рождения был поставлен диагноз детский церебральный паралич. Несмотря на это, Мария успешно выучилась и стала литератором, окончила сценарный факультет ВГИКа и творчески реализовалась — проявляя силу духа, унаследованную от родителей.

Испытания после смерти Баталова

После смерти Баталова Гитана Леонтенко столкнулась с серьезными жизненными трудностями. В круг доверенных лиц семьи вошли актриса Наталия Дрожжина и ее муж — юрист Михаил Цивин. Несколько лет они помогали им по дому, покупали продукты и всячески показывали якобы свою искреннюю заботу.

Обманным путем Цивин и Дрожжина подписали с женой и дочерью Баталова доверенности на распоряжение всеми деньгами, которые были на их банковских счетах. На основании этих документов в 2019–2020 годах они сняли практически все сбережения потерпевших.

Также они смогли распоряжаться и другим имуществом — квартирой в центре Москвы, мастерской Баталова Следственные органы установили, что часть доверенностей была подписана без полного понимания их значения.

В итоге большая часть имущества была возвращена законным наследникам, а Дрожжина и Цивин получили заслуженное наказание.

Прощание с Гитаной Леонтенко

Прощание с Гитаной Леонтенко состоится 6 февраля 2026 года на Преображенском кладбище в Москве — там она будет похоронена рядом с мужем.

