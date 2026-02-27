Пирожное «Персик», как в детстве: простой рецепт советского лакомства

Приготовить пирожное очень просто!
Пирожные «персик» знакомы многим с детства. К ним невозможно остаться равнодушными — ни из-за пропитанного соком теста, ни от начинки со сгущенкой.
Рецепт легендарных пирожных, вкус которых позволит вернуться в детство, рассказала блогер Олеся Воронова.
Ингредиенты для пирожных «персик»
- Мука — 300 граммов;
- Сахар — 280 граммов;
- Морковь — 150 граммов;
- Свекла — 150 граммов;
- Вареная сгущенка — 100 граммов;
- Масло сливочное — 70 граммов;
- Сметана 20% — 50 граммов;
- Яйца куриные — две штуки;
- Разрыхлитель — пять граммов;
- Соль — щепотка.
Приготовление пирожных «персик»
В общей чаше смешайте два яйца с сахаром, добавьте растопленное сливочное масло и сметану. Затем постепенно введите муку с разрыхлителем и перемешайте. Должно получиться липкое, мягкое тесто.
Все тесто нужно разделить на равное количество печенек, чтоб получилось примерно 16 штук. Для формирования печенья окунайте руки в воду, так легче будет скатать ровный шар. Выкладываете их на противень, застеленный пергаментом, и отправляйте в разогретую духовку на 10—15 минут.
«А пока подготовим сок для окрашивания. У меня морковный и свекольный. В него мы будем окунать наши пирожные», — объясняет блогер.
Теперь печенье нужно соединить между собой с помощью вареной сгущенки. И поочередно окунать его сначала полностью в морковный сок, затем частично в свекольный, а потом уже полностью в сахар. Это нужно проделать с каждым пирожным.
Приятного аппетита!
