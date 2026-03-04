«Борщ будет варить мама»: Шаляпин купил четырехкомнатную квартиру и ждет невесту

Прохор Шаляпин признался, что мама приезжает к нему готовить каждые три дня

Прохор Шаляпин купил очередную квартиру в Москве. Какую сумму артист выложил за новую недвижимость? Почему он отказывается жить в новостройках? Из-за чего боится заказывать готовую еду? И зачем к певцу каждые три дня приезжает мама? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У большинства артистов, к сожалению, нет своих площадей, понимаете? Кто-то живет, ютится, какие-то звезды живут в каких-то скромных условиях, в убогих. У меня все скромненько», — заявляет артист.

Насчет «скромненько» Прохор Шаляпин, конечно, лукавит. Недавно певец стал обладателем роскошной четырехкомнатной квартиры площадью сто два квадратных метра в самом центре столицы.

«Три шестьдесят потолки. Это моя мечта была, понимаете. Я человек высокий, потому что весь мир рассчитан на хоббитов. Вот эти клетушки — два двадцать, два тридцать там какие-то потолки. Люди живут еще ипотеки на сто лет. Это кошмар. А у меня три шестьдесят, у меня люстры хрустальные, у меня, понимаешь, звон бокалов дома», — рассказывает исполнитель.

«Квартира в этом районе, район Тверского бульвара, квадратурой от 100 метров будет стоить примерно от 100 до 130 миллионов рублей в зависимости от того, что внутри этой квартиры», — уточняет брокер по недвижимости Ольга Терентьева.

Дом, где будет жить звезда эстрады, сталинской постройки. Шаляпин говорит, что не признает то, что возводят сейчас.

«То, что сейчас строят, новостройки, стыдно людей в это селить за такие деньжищи. Я в ужасе. Качество жилья из чего? Да мы в сталинках живем, как у Христа за пазухой», — подчеркивает певец.

Риелторы подтверждают: недвижимость в сталинках часто стоит дороже, чем в ЖК премиум-класса.

«Толщина стен в сталинке достигает метра. Это простор для людей творческих, которые хотят сделать определенный дизайн. Лепнина, история дома, история людей, которые проживали в нем. Это и писатели, художники, дизайнеры, деятели театра и кино. Безусловно, сейчас это очень привлекательная история для тех, кто любит коллекционную недвижимость, трофейную недвижимость», — объясняет Ольга Терентьева.

Артист своим выбором доволен. Дом старинный, соседи приличные, практически никакой молодежи. Все, как любит Прохор Шаляпин.

«Интеллигенция тихая, да, спортсмены. Правда, им по 83 года, но они каждый день бегают», — делится исполнитель.

Но больше всего артист радуется, что жилплощадь приобрел полностью готовой для проживания. А значит, избежал лишних хлопот.

«Там уже есть ремонт. Такой сделан сталинский ампир ремонт, современно все так, современные материалы, просто стиль тех лет. Перестелены полы и все как положено, то есть там ничего не скрипит», — рассказывает Шаляпин.

Певец делится: он намеренно рассматривал только такие варианты. Ведь артист никак не закончит ремонт в своей другой квартире, которую купил чуть раньше для мамы, и проходить этот путь еще раз не хочет.

«Ремонт высосал все силы, несмотря на то, что был расчет, и они достаточно быстро все делают, но все равно это очень энергозатратно даже для меня было», — признается знаменитость.

Елена Ивановна будет жить рядом с сыном, в доме напротив. Тот счастлив, ведь в этом случае он сможет есть любимые блюда ее приготовления каждый день.

«Самое любимое — мамин борщ. Действительно, это самое вкусное. Он мне душу греет. Вот я ем, знаю, что это чистенько все, вкусно. То, что надо. Она так с детства этот борщ… Так мечтал, чтобы она переехала», — говорит артист.

Шаляпин вспоминает, как сильно скучал по борщу, когда только приехал в столицу из родного Волгограда. И именно поэтому при первой возможности перевез маму поближе к себе, купил ей квартиру в подмосковных Мытищах. С тех пор в холодильнике певца регулярно появляется любимый суп.

«Ко мне домой приезжает мама, готовит борщ. Каждые три дня. Потому что я боюсь доставку. Я боюсь, что немытыми руками кто-то может мне положить еду. Я за то, чтобы дома все-таки готовить, несмотря на какой-то достаток. Девчонки, учитесь. То, что вы приготовите своими руками, всегда будет более, так скажем, с душой», — отмечает Шаляпин.

«Если Прохор может себе позволить, чтобы мама к нему приезжала и готовила, и он так привязан к маминым рукам, к маминому чудодейству, наверное, это тоже нормально. У каждого свое, и каждый живет по-своему», — заявляет телеведущая Лилия Рах.

А вот сам исполнитель стоять у плиты не любит. Да и, по собственному признанию, не умеет.

«Я могу яйца сварить. Ничего не готовлю, я ленивый. У меня духовка, я ни разу ее не включал», — признается артист.

Шаляпин вообще не слишком жалует работу по дому. Выполняет только самое необходимое, для всего остального приглашает специально обученных людей.

«Я могу пройтись по квартире. Нет, я хожу, конечно, могу прибраться, могу унитаз помыть. У меня есть такой ершик», — рассказывает певец.

Прохор Шаляпин уверен: его главная задача — зарабатывать деньги. А за чистоту и уют должны отвечать женщины. Пока это помощница по хозяйству и мама. Но звезда надеется, что в скором времени их заменит его дама сердца. Шаляпин давно говорит, что готов создать семью. А сейчас, когда у него появилась новая просторная квартира, окончательно укоренился в своем желании. Осталось только найти подходящую невесту. Может, это будет кто-нибудь из соседок?

