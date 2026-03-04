Тревожные новости о состоянии Лерчек: почему блогер оказалась в онкореанимации после родов

Недавно родившую блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) экстренно госпитализировали в онкологическую реанимацию. В каком состоянии находятся знаменитость и ее ребенок — читайте в материале 5-tv.ru.

Тяжелые роды Лерчек

Валерия Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка от тренера по танцам аргентинца Луиса Сквиччиарини. В понедельник, 2 марта, ее выписали с новорожденным сыном из роддома.

«Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию», — сказал собеседник РИА Новости, добавив, что новорожденный ребенок остался дома.

Беременность Лерчек протекала тяжело. В конце 2025 года она попадала в больницу с угрозой выкидыша из-за сильных колик и болей в пояснице. В результате ей провели экстренную операцию на почках.

Роды также прошли непросто. Пара приехала на плановое УЗИ, а через 15 минут оказалась в операционной — врачи решили провести экстренное кесарево сечение из-за отсутствия околоплодных вод. У малыша во время родов был риск задохнуться в утробе, но операция прошла успешно. После родов ребенка сразу осмотрели специалисты, чтобы исключить возможные осложнения.

«Мы приехали на плановое УЗИ, а через 15 минут уже оказались в операционной. „Требуется экстренное кесарево. Сейчас“. Словами не передать тот океан эмоций, который я пережил в этот день. Но в тот момент, когда я услышал первый крик сына, этот океан успокоился, и мое сердце наполнилось счастьем. Я бесконечно благодарен своей удивительной женщине за ее безграничную любовь и невероятную силу, которую она в себе держит!» — писал возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини.

Подписчики позитивно отреагировали на это известие о родах и оставили под постом новоиспеченного папы множество теплых комментариев, посвященных как ему, так и его возлюбленной и их ребенку.

«Поздравляю! Какое же это счастье — быть мамой четверых! Вау, даже не верится! Растите большими, здоровыми, в любви и гармонии! Мы очень за вас счастливы»;

«Долгой и счастливой жизни, малыш! Пусть твое появление на свет станет началом новой светлой полосы для твоей мамы»;

«Луис, поздравляю вас! Очень понимаю ваши чувства! Как-то у мужчин спрашивали, какой самый счастливый момент в жизни женщины? И мужчины отвечали: свадьба. Нет! Это первый крик ребенка! Вы теперь тоже это испытали. Обнимаю вас!»;

«Какое светлое событие произошло. Главное, что все живы и здоровы. Теперь у вас в доме появился еще один лучик света. Примите мои искренние поздравления».

Однако в следующем посте он сообщил уже более тревожные новости. Как оказалось, из-за отсутствия вод клапаны сердца малыша могли открыться раньше. А из-за этого ребенок мог начать дышать еще в утробе и задохнуться во время естественных родов. Поэтому медики и приняли решение о срочном кесареве сечении. После родов они внимательно следили за состоянием малыша — хотя в реанимацию его не помещали, наблюдение было усиленным.

«К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности мы пока не готовы раскрывать. Просто прошу вас молиться за нас», — написал возлюбленный Лерчек.

Также Луис выложил видео с родов и рассказал, что во время них он находился рядом с Лерчек и поддерживал ее, а после — сразу взял на руки своего ребенка. Особенно трогательным стал момент, где мужчина разрывает рубашку от медицинского костюма, чтобы приложить новорожденного сына прямо к коже — это очень важно для установления контакта с младенцем.

Подписчики поспешили поддержать пару.

«Какое трогательное видео, как вы поддерживаете Леру в такой важный момент, рождение новой жизни! А как вы его взяли, вот от таких мужчин и надо рожать деток! Здоровья и скорейшего восстановления мамочке! Вкусного молочка и самое главное — крепкого здоровья!»;

«Больше тронули слова, что здоровье Леры под вопросом. Буду молиться за нее, дай бог восстановиться скорее мамочке четверых уже теперь деток. Лерочка, сил тебе и ждем очень»;

«Как это классно, когда рядом такой заботливый и любящий мужчина, теперь еще и отец. До слез… Очень трогательно. Здоровья вам, Лерочке, малышу и всем остальным вашим деткам».

Сейчас блогер находится в реанимации. Видимо, за роды четвертого ребенка ей пришлось серьезно заплатить своим здоровьем.

Отношения Лерчек с Луисом Сквиччиарини

У Лерчек есть еще трое детей от бывшего мужа Артема Чекалина: двойняшки Алиса и Богдан и младший сын Лев.

Валерия и Артем находятся под следствием по уголовному делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, они находятся под домашним арестом. Пара развелась в августе 2024-го после 12 лет брака.

У горячего иностранца блогер брала частные уроки танго, и постепенно их отношения перешли в романтическую плоскость — мужчина в 2019-м входил в топ-20 мировых танцоров аргентинского танго, а потом открыл собственную студию танца.

Об их отношениях слухи начали ходить в тот же год, еще весной, когда пару заметили вместе в ночном клубе. Позже появились кадры, где они целуются.

Сам Луис в разговоре с подписчиками проговорился, что у него есть возлюбленная, которая беременна, но не называл ее имени. Он отмечал, что осторожен в публичных заявлениях из-за известности избранницы.

Пара живет вместе уже более года. В 2025-м Лерчек отмечала, что ее возлюбленный помогает ей морально и материально в непростой период, когда она находится под домашним арестом и не может зарабатывать.

В ноябре 2025-го Валерия Чекалина официально подтвердила в суде, что Луис — отец ее будущего ребенка. На тот момент она была на шестом месяце беременности. Пара сообщала, что беременность была запланированной.

Сквиччиарини выражал поддержку Лерчек и ее семье. В декабре 2025-го он заявил, что не считает пугающим роман с многодетной матерью, у которой есть проблемы с законом, и подчеркнул, что не привык уходить, когда становится сложно. Он также отмечал, что дети Лерчек приняли его спокойно.

В будущем пара планирует пожениться — пока что это невозможно из-за домашнего ареста.

Арест Лерчек и ее бывшего мужа

В октябре 2024 года стало известно о новом, уже третьем уголовном деле в отношении Чекалиных. Их обвинили в незаконном выводе средств, полученных от фитнес-марафонов, по поддельным документам через Дубай.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками, при продаже в интернете фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом в кредитную организацию были представлены документы, содержащие недостоверные сведения.

При этом Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции. В документах они указали недостоверные сведения о целях перевода, оформив операции как покупку информационных продуктов.

Организатором схемы следствие считает Артема Чекалина, а в выводе средств ему помогал Вишняк. Последний признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

В конце января 2026-го Гагаринский суд Москвы назначил Вишняку два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Лерчек же не признала вину, заявив, что не получала плату за продажу марафона и не понимает сути обвинения. Артем Чекалин частично признал вину, согласившись с фактами, но не с квалификацией действий — он считал, что его действия следует трактовать как уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ).

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ