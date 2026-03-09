Первая помощь при вывихе и выпадении зуба: что делать, чтобы его спасти

Долгие разговоры на холоде могут серьезно навредить зубам, предупреждают стоматологи. Дело в том, что резкий перепад температур способен привести к образованию микротрещин на эмали, при этом слишком горячие или, наоборот, очень холодные напитки, в особенности газированные, только усугубят ситуацию.

Поэтому, если на улице морозно, стоит стараться дышать носом и поменьше разговаривать. Также можно прикрыть рот шарфом, чтобы создать теплую воздушную подушку.

Что такое вывих зуба и можно ли его исправить

Фото: Getty Images / Zarina Lukash

Мало кто знает, что при падении или ударе можно вывихнуть не только руку или ногу, но даже зуб. В момент получения травмы происходит разрыв тысячи микроскопических связок, которые удерживают его в лунке.

Если эти волокна обрываются полностью, зуб попросту вылетает из своего ложа. Кстати, такая ситуация может произойти и с теми, кто привык перекусывать нитки, открывать ртом различные упаковки и разгрызать скорлупу орехов.

«Мы понимаем, что речь идет о полном вывихе зуба. Пациент буквально может его нам принести в руках. В ряде случаев такие зубы можно установить на место, предварительно их обработать необходимым образом. И такая манипуляция называется реплантация», — рассказывает Игорь Кладничкин, стоматолог-ортопед, хирург, кандидат медицинских наук.

В успешном приживлении выбитого зуба решающую роль играет время. Медицинскую помощь крайне важно получить в первые часы. Врач вернет зуб в лунку, наложит специальную шину, и через несколько недель связки восстановятся.

А вот если зуб был потерян по другим причинам, например, из-за глубокого кариеса, восстановить его помогут имплантация и протезирование. И чем скорее вы начнете лечение, тем лучше. В противном случае костная ткань начнет стремительно убывать.

«Это называется резорбция кости, потому что зуба нет, нагрузки на кость нет, и кость в этом месте становится со временем меньше. Второй момент — это то, что соседние зубы начинают смещаться также в область отсутствующего зуба, что впоследствии может помешать восстановить этот зуб правильно и корректно», — объясняет стоматолог-ортодонт Руслан Кантаев.

Более того, смещение зубов неизбежно ведет к нарушению прикуса. Челюсть буквально может съехать набок. В результате жевательная нагрузка будет распределяться неравномерно.

Чем чреват неправильный прикус

Фото: Getty Images / Zarina Lukash

При неправильном прикусе, по словам невролога Анны Лациновой, появляются сколы на зубах или даже полностью стачиваются зубы до состояния «пеньков». А еще, как отметил Кладничкин, — развивается дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и нарушение мышечного корсета.

Еще одним верным спутником нарушенного прикуса зачастую становится непроизвольный скрежет зубами. Такое явление называется бруксизмом.

«Он может быть не только ночной, когда мы скрипим зубами ночью, но и дневной, когда в течение дня мы напрягаем нашу челюсть. И от этого могут появляться, соответственно, головные боли, боли в лице, онемения в лице и даже усиливаться уже имеющиеся мигрени», — объясняет невролог.

А по словам ортодонта, в процессе активного восстановления зубов можно получить стираемость, трещины и увеличить нагрузку на пародонт, что, естественно, повлечет преждевременные потери зубов.

Утрата даже одной зубной единицы запускает порочный круг, который способна разорвать только установка протезов или имплантов. Но какой бы метод восстановления вы ни выбрали, помните, у каждого из них есть свои подводные камни.

«Съемные протезы могут натирать слизистую оболочку, полость рта. Они снижают вкусовые ощущения, снижают и меняют фонетику, и влияют на дикцию. И также такие протезы необходимо очень часто обслуживать у врачей-стоматологов», — подметил стоматолог.