Похудеть до панкреатита и бесплодия: чем опасны популярные диеты и голодания

Тренды в питании стремительно сменяют друг друга. То, что еще вчера казалось панацеей, сегодня вызывает опасения среди врачей. Например, совсем недавно интернет-сообщество захлестнули так называемые диеты хищников.

Ее приверженцы сравнивают себя со львами и отказываются от любых растительных продуктов, даже от чая и кофе. Адепты львиной диеты уверяют, что лишние килограммы тают на глазах. Вот только о негативных последствиях они, как правило, умалчивают.

Но не вредно ли это для здоровья? И какие сейчас еще есть странные тренды в питании? В этом всем разобралась программа «Ваше здоровье».

К чему приводят тренды на животные жиры

По словам диетолога Анны Кучиной, недостаток клетчатки, овощей и фруктов приводит к дисбиозу и к нарушению баланса микрофлоры в кишечнике.

«Это, в свою очередь, может приводить к достаточно проблемным запорам, вплоть до кровотечения, трещин. В том числе может обостряться у людей подагра», — объясняет она.

А некоторые поклонники животной диеты особо налегают на сливочное масло, буквально поедая его пачками.

«Когда мы едим масло в чистом виде, в крови значительно возрастает уровень триглицеридов, то есть непосредственно жира, и это создает огромную мощность и сильный удар по поджелудочной железе. Например, у человека был панкреатит, он съел полпачки масла, и его хлопнуло. И тогда нужна будет операция по удалению поджелудочной железы», — говорит Сергей Вялов, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

Экстремальные диеты звезд

А самые отчаянные ради стройности готовы и вовсе морить себя голодом. Например, телеведущая Юлия Высоцкая после новолуния и полнолуния на сутки отказывается от еды и воды.

Актриса уверена, это позволяет ей перезагрузить организм, а иногда и сбросить пару-тройку килограммов. Кстати, чтобы добиться точеной фигуры, Высоцкая выдерживала даже трехнедельный голод. Однако врачи подобные эксперименты категорически не поддерживают.

«Во-первых, из-за недостатка электролитов может возникать нарушение ритма сердца, то есть проблемы сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, на таком сильном дефиците калорий замедляется метаболизм у человека. То есть, если он потом заканчивает сидеть на этой диете, вес возвращается с дополнительными килограммами очень быстро», — говорит Кучина.

Более того, жесткие ограничения в питании особенно сильно бьют по женскому здоровью.

«Снижается количество эстрогенов в крови, и репродуктивная функция нарушается. У женщин часто возникает нарушение менструального цикла. Это может просто приводить к бесплодию», — подчеркивает диетолог.

Певица Алсу тоже избавлялась от лишних сантиметров весьма опасным способом. В юности она сидела на шоколадной диете, но сегодня признает, что ошибалась и призывает всех бережно относиться к своему телу.

«Как бы да, я похудела, но были последствия неприятные, связанные со здоровьем. Поэтому ничего экстремального не стоит делать. Понятные вещи — это спорт, правильное питание, сон. Нужно посмотреть уровень своих гормонов, потому что если у тебя зашкаливает какой-нибудь кортизол или что-то еще, то ты не похудеешь, даже если будешь пить одну воду с утра до вечера», — отмечает певица.

Как питаться для здорового похудения

Чтобы вес снижался без негативных последствий, врачи советуют питаться как можно более разнообразно и не рекомендуют самостоятельно исключать целые группы продуктов.

Как объясняет Вялов, при отказе от молочных продуктов не будет хватать необходимого для костей кальция, из-за чего повышается риск переломов. А при недостатке жиров в рационе, например, на какой-нибудь гречневой диете, у человека начнут сохнуть кожа, роговица и другие слизистые.

На пути к стройности и сбалансированному рациону первым делом нужно пересмотреть количество пищи, которые вы съедаете за день.

Как отметил Вялов, взрослому человеку в день нужно есть от 1200 до 1500 граммов в сутки.

«И потом, когда ты уже этого добился, ты можешь менять баланс компонентов внутри этого количества», — подытожил он.

А если самостоятельно снизить вес не удается, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Врач-диетолог поможет скорректировать пищевые привычки и добиться желаемых результатов.