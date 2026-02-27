Долго икаешь или болит челюсть? Вызывай скорую! Нетипичные симптомы инфаркта

Длительная икота может быть признаком инфаркта или инсульта. Если неприятный симптом беспокоит более двух дней, сопровождается болью в груди, затрудненным дыханием или тошнотой, необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Но что еще может предвещать сосудистые катастрофы? Ответы — в программе «Ваше здоровье».

Инфаркт и его причины

Чувствуете боль в зубах и челюсти? Возможно, вы на пороге сердечного приступа. По словам кардиологов, такой симптом нередко указывает на стенокардию — опасную патологию, которая может привести к инфаркту миокарда.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выступает на первом месте. Именно инфаркт миокарда, его возраст очень сильно помолодел. Раньше он происходил в 50-65 лет, на сегодняшний день, к сожалению, бывает и в 28, и в 30, и в 35», — рассказывает кардиолог Анна Небольсина.

Инфаркт миокарда — это состояние, когда сердечная мышца перестает получать кровь и кислород из-за закупорки артерий. Главные признаки — боль за грудиной, слабость и спутанность сознания.

По словам Небольсиной, болевой синдром идет более 15-20 минут, и он не купируется. Здесь время идет на часы — насколько быстро удастся растворить тромб. Часть сердечных клеток все равно могут погибнуть. Более обширный инфаркт с большим рубцом на сердце в дальнейшем приведет к различным осложнениям.

Инсульт и его причины

Другая не менее опасная патология — инсульт. В этом случае из-за нарушения кровоснабжения отмирают уже не ткани сердца, а участки мозга.

О том, насколько это опасно, не понаслышке знает певец Алексей Воробьев. В 25 лет он попал в жуткую аварию, получил травматический инсульт, часть его тела оказалась парализована, и врачи не давали гарантии, что он вообще будет ходить.

К счастью, артист сумел восстановиться и продолжить карьеру. Впрочем, сам певец признается: иногда во время работы его словно выкидывает из программы, а еще много лет мучает бессонница.

Травма головы — далеко не единственная причина инсульта. Порой он приходит внезапно, из-за закупорки или разрыва сосудов. Распознать жизнеугрожающее состояние поможет простой метод под названием «удар».

«У — улыбка. У больного будет кривая улыбка или опущен угол рта.

Д — движение. Попросите больного вытянуть руки ладонями вверх и подержать их 10 минут. При инсульте пораженная рука совсем не поднимется или быстро упадет.

А — артикуляция или речь. Попросите больного назвать свое имя или простое предложение. Речь при этом будет невнятной, непонятной, как будто каша во рту. Или человек будет не понимать обращенную речь.

Р — решение — немедленно вызывайте скорую помощь. Не ждите, это само не пройдет», — подчеркивает невролог Юлия Левченко.

При подозрении на инфаркт или инсульт важно правильно оказать первую помощь. До приезда скорой уложите больного, расстегните тугой воротник и ремень, чтобы облегчить дыхание. И ни в коем случае не давайте еду, воду и не снижайте давление. Немногие знают, что организм может начать подавать тревожные сигналы еще до наступления сосудистой катастрофы.

«На самом деле у пациентов бывают предвестники, так называемые инфаркты миокарда. Возникает дискомфорт в грудной клетке именно при физической нагрузке. Раньше он мог проходить километр, тут проходит 500 метров и останавливается. Либо может появиться одышка», — отмечает невролог.

Также нельзя игнорировать такие симптомы, как нарушения координации, анемия мышц, вспышки или потемнение в глазах. Даже если недомогание было временным — вы в большой опасности.

«Предвестниками инсульта может быть транзиторная ишемическая атака, то есть симптомы инсульта, которые могут сами пройти в течение 10-60 минут. Даже если эти симптомы регрессировали, все равно нужно вызвать скорую помощь, потому что риски возникновения полноценного инсульта после транзиторной ишемической атаки в разы повышаются в течение 48 часов», — советует Левченко.

Профилактика инфарктов и инсультов

Риск сердечно-сосудистых катастроф заметно возрастает при сопутствующих заболеваниях — гипертонии, сахарном диабете и ожирении. Поэтому крайне важно пересмотреть свой образ жизни. Исследования подтверждают — до 90% инфарктов и до 80% инсультов можно предотвратить, изменив ежедневные привычки.

«Прежде всего, это здоровое, сбалансированное питание. Второе непосредственно — это физическая нагрузка. Здесь имеются в виду и силовые нагрузки, и кардионагрузки. Третье, что у нас это включается, непосредственно — коррекция факторов риска, то есть отказ от курения, злоупотребления алкоголем», — говорит Небольсина.

Также выявить скрытые патологии помогут лабораторные исследования крови. Если анализы покажут, что у вас дефицит определенных витаминов или минералов, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов, врач подскажет, как их восполнить.