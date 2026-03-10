Жизнь в тумане: как катаракта меняет зрение и можно ли из-за нее ослепнуть

Существуют легенды, что великий физик и астроном Галилео Галилей ослеп из-за того, что многие годы наблюдал за Солнцем в телескоп.

На самом деле, историки до сих пор ведут споры, почему гениальный ученый потерял зрение. По одной из версий, причиной стали возрастные изменения и катаракта.

Подробнее об этом — в сюжете программы Пятого канала «Ваше здоровье».

Что такое катаракта

Фото: Getty Images / FG Trade

Катарактой называют любое помутнение хрусталика глаза.

«Хрусталик — это прозрачная линза, которая находится внутри глазика, и она отвечает за фокусировку зрения. Пациент с катарактой обычно замечает это в виде помутнения, тумана или нечеткого нерезкого зрения, которое никаким образом не корректируется очками», — объясняет Александр Родин, офтальмолог, лазерный хирург, кандидат медицинских наук.

Дело в том, что линза, отвечающая за фокусировку глаза и находящаяся внутри него, не такая прозрачная, как была от природы. Хрусталик может помутнеть по естественным причинам. Мы становимся старше, и в какой-то момент он теряет свою прочность, эластичность и прозрачность.

Кроме того, иногда случаются ситуации, когда на хрусталик влияют внешние факторы, например, ультрафиолетовое излучение, токсическое воздействие или лекарственные препараты.

Но действительно ли можно получить катаракту из-за удара в глаз? По словам Родина, такое вполне возможно, так как хрусталик может помутнеть.

«Более того, бывает, что он смещается после удара из-за того, что он подвешен на связочках. И эти связочки могут повредиться в результате прямого удара», — объясняет офтальмолог.

Есть еще один симптом катаракты — переход «плюсового» зрения в «минусовое» во взрослом возрасте.

«Этот симптом мы называем миопизацией, то есть необычное изменение оптики глаза, когда привычная дальнозоркость меняется вдруг на близорукость. Пациенты приходят и обращаются именно с этой жалобой, с удивлением обнаруживая, что их зрение поменялось», — рассказывает эксперт.

Как отметил Родин, обычно такие перемены означают, что хрусталик наполнился водой и стал преломлять свет сильнее, чем обычно.

Как катаракта влияет на зрение

Фото: Getty Images / Toa55

Известный факт, что катарактой страдал Клод Моне, художник. Как вообще это влияло на его мироощущение и на творчество?

«Историки искусства говорят, что творчество Моне поменялось. Поскольку его хрусталик желтел со временем, становился плотнее, менее прозрачным, мазки художника становились более размашистыми, и цветовая палитра менялась в сторону более желтой и бледной», — рассказывает Родин.

Кстати, хирурги вылечили катаракту Моне.

«Он один из первых пациентов, который получил операцию, и катаракту ему удалили. Сейчас современная хирургия позволяет убирать хрусталик, который начал мутнеть, либо уже сильно мутный, и заменять его искусственным. Искусственные хрусталики — это оптическая линза, которая призвана сфокусировать зрение на сетчатку, туда, куда необходимо, чтобы получить отличное зрение. Поэтому слепота нам не грозит, если мы не запускаем развитие болезни», — отметил офтальмолог.

Хрусталики бывают разных моделей. Они иногда позволяют скомпенсировать зрение исключительно вдали, а иногда современные модели позволяют не только избавить человека от катаракты, но и сфокусироваться на всех дистанциях, чтобы пациент не только хорошо видел, но и не пользовался очками для коррекции своей дальнозоркости при чтении.

Когда делать операцию на глаза

Фото: Getty Images / Fenton Roman

Когда же лучше делать операцию: при первых же симптомах или после «созревания» катаракты?

«Если пациент сталкивается с трудностями при чтении, обслуживании себя, и туман в поле зрения причиняет ему дискомфорт, это уже показания к тому, чтобы сделать операцию», — подчеркнул специалист.

Как объясняет Рощин, хирургу гораздо легче убрать начальную катаракту, чем большую и твердую как камень. А вообще, катаракта — это одно из глазных заболеваний, которое полностью излечивается операцией.