Леонид Ярмольник рассказал, чем занимаются его подросшие внуки. Каким забавам знаменитый дедушка научил Петра и Павла? Как часто ему удается проводить с ними время? Правда ли, что мальчики уже вовсю им командуют? Как он реагирует на их непослушание? И что вызывает его беспокойство? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я вообще не очень люблю слово „воспитание“, хотя оно важное. Я стараюсь воспитывать собственным примером. Вот и все», — заявляет актер.

В фильмографии Леонида Ярмольника более сотни работ. Он звезда кинокартин «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Стиляги». Но последние 12 лет актер играет куда более важную для себя роль — дедушки двоих любимых сорванцов. В 2014 году его единственная дочь Александра подарила ему внука Петра, а спустя три года — Павла.

«Если честно, я вообще под них строю свой распорядок дня и недели. То время, которое они готовы выделить мне, — это время, которое уже занято, если предлагается репетировать или сниматься. Я в первую очередь с внуками», — подчеркивает Леонид Ярмольник.

Петру уже 11, Павлу — восемь. Они проводят у дедушки все выходные, а во время каникул и вовсе переезжают к артисту на дачу, где делают его заложником своей неуемной фантазии. И Ярмольник только за, хотя, конечно, очень утомляется.

«Единственное, от чего я устаю, но с удовольствием, — это от внуков, это моя жизнь. Потому что двигаешься. Они же двигаются, как заводные. Ты должен соответствовать, но разница в возрасте есть. И поэтому я, конечно, устаю чисто физически очень», — признается актер.

По словам Леонида Ярмольника, мальчишки растут любознательными, а потому воспринимают на ура любые инициативы деда.

«В карты играем на деньги, на бильярде. Нет, я шучу. Делаю зарядку. Внуки делают раз в неделю, а я каждый день», — отмечает звезда.

Стремление внуков проводить с ним все свободное время артист объясняет просто: он дает им полную свободу. А общение строит на равных. Авторитет же включает, только если они начинают шумно выяснять отношения.

«Если задаются какие-то вопросы, то я нестрогий. А если нарушается какой-то очевидный порядок и приличие, то, конечно, я строгий», — объясняет артист.

Многие коллеги актера считают: Ярмольник все делает правильно. К примеру, Ирина Дубцова на ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» рассказала, что в воспитании наследника всегда придерживалась принципа: быть не родителем, а другом.

«Вы знаете, я сама выросла в такой обстановке. Мама, папа — это друзья, это люди, с которыми у меня настолько доверительные отношения, что ничего даже не нужно скрывать. Я очень в этом плане спокойный человек и считаю, что каждый человек — это индивидуальная личность, которая должна и пройти свои какие-то препятствия на пути, и споткнуться где-то, и где-то грохнуться образно, да и необразно», — говорит Ирина Дубцова.

«Надо уметь с ребенком в наше время договариваться. Я уже понял это. Раньше, в 80-х, когда нас ремнем, в угол поставили — нет больше такого. Уже время интернета. Мы должны договариваться с нашими детьми, правильно с ними разговаривать, учить их уважать родителей и семью», — заявляет композитор Брендон Стоун.

Правда, иногда свобода в воспитании выходит самому Ярмольнику боком. К примеру, младший внук Павел уже нет-нет да и пытается командовать дедушкой.

«Я ему говорю: «Паш, во дворе у нас песочница стоит. Вы уже не играете, вы уже взрослые. Я ее уберу». Он: «Не смей этого делать, я сказал». Я говорю: «Как ты с дедом разговариваешь?». А он: «Как надо, так и разговариваю. Потому что если я так не скажу, ты уберешь», — делится актер.

Но все же Леонид Ярмольник уверен в своих методах, а для пущего эффекта показывает внукам хорошие добрые фильмы и водит их в кино на все современные сказки. Пока их самая любимая премьера — «Летучий корабль». Возможно, потому, что в ней сыграл царя их знаменитый дедушка?

«Вот так и живем, стараясь чувствовать друг друга, понимать друг друга», — отмечает Ярмольник.

Единственное, что беспокоит артиста, — увлечение внуков интернетом. Как и все современные дети, Петр и Павел — активные пользователи гаджетов.

«Я противник этого, но с этим ничего не поделаешь. Если их лишить этой возможности, они будут считать, что они обделенные. У кого-то они есть, кто-то может, а они нет», — говорит актер.

Однако Леонид Ярмольник не сомневается: мальчишки вырастут прекрасными людьми, в первую очередь благодаря родителям. Дочь актера Александра — художник по стеклу и владелица частной мастерской. Участвует в выставках, занимается благотворительностью, помогает бездомным животным.

«У меня есть дочка, которую я, считаю, что никак не воспитывал. Она просто видела, как мы живем: кто к нам приходит в гости, о чем мы разговариваем. И вроде из нее получился замечательный человечек, очень талантливый, очень внимательный, очень добрый. Это моя Саша», — заявляет звезда.

Отец Петра и Павла — бизнесмен. Кем решат стать в будущем внуки Ярмольника — уйти в предприниматели, как папа с мамой, или выбрать, как дедушка, творческий путь — пока неясно. Но одно известно точно: близкие во всем их поддержат.