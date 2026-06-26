Как купить квартиру с торгов дешевле рынка: советы, риски и реальные истории

Покупка недвижимости с молотка — это возможность приобрести квартиру, дом или участок по цене значительно ниже рыночной, но такой путь таит в себе множество подводных камней. Чтобы аукцион не превратился в финансовую авантюру, важно понимать все нюансы процесса и уметь отличать выгодное предложение от рискованного.

Стоит ли участвовать в торгах? Какие секреты таит в себе недвижимость с аукциона? И как справиться с прошлыми хозяевами жилплощади? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

«Приобрела за 11 тысяч, продала за 66»

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В декрете участница торгов Мария Мельникова решила освоить новый способ заработка — флиппинг. Найти дешевую недвижимость для перепродажи легче всего на аукционах.

Девушка купила четыре сотки с домиком в Липецкой области за 11 тысяч рублей и выставила — за 66.

«Второй уже участок тоже приобрела. На неделе в Астраханской области на берегу Волги. Очень хороший, за 20 тысяч рублей. Такие цены на рынке вы точно не увидите», — хвастается она.

Участие в торгах становится у россиян все популярнее.

В другой истории бывшие владельцы одной квартиры наотрез отказывались выезжать. Хотя сами запустили процесс банкротства, когда все имущество распродается на торгах. Победительница аукциона — новая хозяйка Мария — не ожидала, что столкнется с таким сюрпризом.

«Оказалось, что они состоят в какой-то запрещенной организации, это что-то типа секты. Они считают, что кредит в банке взять можно, а отдавать его не нужно», — рассказывает победительница торгов Мария Мамонова.

Пришлось идти в суд и в принудительном порядке выселять жильцов.

«Так как они, получается, проживали незаконно на чужой площади, то суд нам удовлетворил иск о взыскании арендной платы и всех наших затрат, которые мы понесли в связи с этим», — говорит она.

Зачем проводят аукционы

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Площадок для проведения аукционов — много. У каждой — свое направление. Чаще всего недвижимость выставляют в рамках банкротства.

Нередко банки распродают залоговые квартиры, если человек перестает выплачивать ипотеку. А еще существуют муниципальные торги.

Перед участием в аукционе нужно убедиться, что лот — юридически чистый.

«Выписка ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), то есть проверяем, кто прописан, проверяем, кто собственник, то есть один или несколько собственников. Дальше, допустим, если несколько собственников, нужно уточнить, то есть продается доля или же потом от суммы второму собственнику выплачивается компенсация. Если мы говорим про участки, то здесь еще очень важно проверить, есть ли межевание», — поясняет специалист по торгам Кристина Киселева.

«Могут выясниться родственники, которые проживают в другом регионе. Вдруг они заявили о наследстве. Такую сделку могут оспорить», — предостерегает директор агентства недвижимости Лилия Работяева.

Истории с недвижимостью, которую выставляют на торги, могут шокировать. Пенсионерка из Нижнего Новгорода Ольга Мартемьянова осталась без жилья, денег и здоровья. Рассказывает, что у нее была ипотека и потребительский кредит в одном небольшом банке.

«Ипотечный кредит я платила вовремя, полными суммами, в полном объеме. А потребительский кредит я временно как бы перестала платить. Но они берут из ипотеки, сумму потребительского кредита, зачисляют на счет потребительского кредита, а ипотечный кредит остается как бы не до конца заплаченным, там накручивается долг. Я об этом ничего не знаю», — жалуется нижегородка.

Начались судебные разбирательства. По словам Ольги, за это время она успела погасить весь долг по ипотеке в полном объеме, но квартира все равно ушла с молотка местному предпринимателю.

«Спилили обе двери. Оставили без дверей. Понимаете, просто без дверей. Вот живи без дверей. Нам он говорил: «Я унитаз унесу, потому что я буду менять. Я окна выставлю, то есть вы будете просто с оконными проемами жить», — вспоминает Мартемьянова.

Сейчас Ольга живет у родственников. О дальнейшей судьбе квартиры пенсионерка не знает, но подозревает, что ее уже перепродали другому владельцу. Женщина считает, что она стала жертвой сговора.

Но обычно такие ситуации происходят по вине самих заемщиков. Эксперты рекомендуют четко оценивать свои финансовые возможности перед тем, как взять кредит на жилье. Проверять каждый месяц, что платеж прошел. А в трудных жизненных ситуациях сообщать банку, что временно не можете гасить долг и оформлять кредитные каникулы.

Есть ли выгодные лоты на аукционах

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

«Стройнадзор» тоже решил попробовать и эксперт подает заявку от лица продюсера. Бороться будут за участок площадью четыре сотки тоже в Астраханской области.

«Стоимость его сейчас 14 тысяч и 580 рублей, она может вырасти, а может больше не измениться. Нам необходимо будет внести задаток: одну тысячу и 458 рублей. Он нам возвращается, если торги не состоятся и если мы торги не выиграем», — объясняет знаток.

Цена увеличивается в зависимости от размера шага. В данном случае — это 5% или 729 рублей. Победит тот, кто больше предложит.

Программе не удалось стать владельцами участка в Астраханской области, он ушел с молотка за за 31 тысячу 347 рублей. Это в два раза больше стартовой цены. Но «Стройнадзор» на своем опыте убедился, что на аукционах есть действительно выгодные лоты.

«Если мы говорим про Москву, то здесь квартиры бывают на два, три, пять и даже десять миллионов дешевле, чем стоимость рынка», — указывает эксперт по торгам.

Участвовать в торгах проще, чем кажется. Достаточно выбрать платформу, лот, заполнить анкету и внести задаток. Все проходит удаленно.

Но профессионалы предупреждают новичков: не стоит увлекаться. Иногда азарт приводит к тому, что победитель забирает недвижимость по цене даже выше рыночной.