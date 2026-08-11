Дрон ВСУ атаковал храм в Каменке-Днепропетровской с семьей священника
Беспилотник врезался в ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Дрон врезался в ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы, расположенного в Каменке-Днепровской, но не сдетонировал. Никто не пострадал. Об этом 11 августа сообщила администрация Каменско-Днепровского муниципального округа со ссылкой на благочинного Каменско-Днепровского церковного округа, настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили.
«Сегодня в церковные ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы врезался дрон и не сдетонировал — только застрял в воротах лопастями. В этот момент семья священника с маленькими детьми находилась на территории храма», — говорится в сообщении администрации в мессенджере «Макс».
Уточняется, что дом, где находилась семья, располагался примерно в пяти метрах от места падения беспилотника. Прибывшие саперы Вооруженных сил РФ обезвредили аппарат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Луганске семья осталась без жилья после атаки украинских беспилотников на частный дом.
В результате удара и последующего пожара здание получило серьезные повреждения: была разрушена крыша, выбиты окна и частично повреждены стены. Один из членов семьи также потерял российский паспорт во время возгорания.
На месте работают специалисты, которые устраняют последствия атаки и восстанавливают дом. Волонтеры «Народного фронта» помогают пострадавшим, в том числе с восстановлением необходимых документов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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