Более полувека минуло с того дня, как на экраны вышла бессмертная комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Вышедший в 1968 году фильм мгновенно стал народным достоянием, а его фразы разлетелись на цитаты, которые до сих пор звучат в каждом доме.

В оригинальной картине собрался звездный актерский состав: Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Нонна Мордюкова, Светлана Светличная — каждый из них создал образ, ставший культовым. Повторить их магию попросту невозможно, да и никому в голову не придет это делать.

Но если на мгновение допустить, что эту историю решили бы снимать в наши дни, кто из современных артистов сумел бы органично воплотить знакомых персонажей?

Семен Семенович Горбунков — Николай Добрынин

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Юрий Никулин подарил зрителям образ скромного, слегка неуклюжего, но невероятно обаятельного экономиста, который по воле случая оказывается в центре криминальной истории. Его Горбунков — человек из народа, вызывающий одновременно смех и искреннюю симпатию. Никулина утвердили на эту роль без колебаний — сценарий писали специально под его фактуру.

В гипотетическом ремейке эту роль вполне мог бы исполнить Николай Добрынин. Заслуженный артист России, он стал по-настоящему народным благодаря образу Митяя в сериале «Сваты». Добрынин умеет быть и забавным, и трогательным одновременно, а его экранные герои почти всегда вызывают у зрителя теплые чувства.

Геннадий Козодоев (Геша) — Алексей Воробьев

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Андрей Миронов, сыгравший обаятельного контрабандиста Гешу, был настоящим секс-символом эпохи. На момент выхода «Бриллиантовой руки» ему едва исполнилось 27. Его персонаж — плутоватый, изворотливый, но невероятно харизматичный — умудряется вызывать симпатию даже у тех, кого пытается обмануть.

В современном прочтении на эту роль мог бы претендовать Алексей Воробьев. Актер и музыкант, он хорошо знаком зрителям по образам современных, уверенных в себе героев, умеющих быть и обаятельными, и немного хулиганистыми. В его фильмографии уже более шестидесяти работ, в том числе комедийные роли.

Шеф — Игорь Ильин

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.; www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

В оригинале роль главаря преступной группировки, которую блестяще исполнил Николай Романов, — это образ жесткого, властного и несколько зловещего начальника, держащего всю операцию под контролем. Его герой внушает одновременно страх и уважение.

В современной интерпретации на эту роль органично подошел бы Игорь Ильин. Выпускник ВТУ имени Щепкина и режиссерского факультета ИСИ, он обладает глубоким пониманием драматургии и умеет создавать образы сильных, волевых личностей с внутренним напряжением — именно таким и должен быть главарь контрабандистов.

Варвара Сергеевна — Лолита Милявская

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Нонна Мордюкова воплотила образ управдома Варвары Плющ — женщины громкой, энергичной и безапелляционной. Ее героиня — классическая «женщина с характером», которая знает все о всех и не стесняется высказывать свое мнение.

В гипотетическом ремейке на эту роль идеально вписалась бы Лолита Милявская. Певица и телеведущая славится своим ярким темпераментом, умением быть и комичной, и по-настоящему грозной. Варвара Плющ в ее исполнении могла бы стать украшением картины.

Анна Сергеевна — Регина Тодоренко

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Светлана Светличная, сыгравшая роковую блондинку, стала настоящим секс-символом эпохи. Именно в этом фильме впервые на советском экране показали стриптиз, а ее героиня — загадочная, притягательная и опасная — навсегда осталась в памяти зрителей.

В современной версии эту роль могла бы исполнить Регина Тодоренко. Телеведущая, певица и актриса умеет быть и гламурной, и загадочной, и немного опасной. Ее Анна Сергеевна стала бы современным воплощением той самой роковой женщины.

Лелик — Владимир Стержаков

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Анатолий Папанов, сыгравший контрабандиста Лелика, создал один из самых ярких комических образов в истории советского кино. Его герой — неуклюжий, суетливый, вечно влипающий в неприятности, но при этом безгранично обаятельный.

В роли современного Лелика органично смотрелся бы Владимир Стержаков — актер с яркой фактурой, отличным комедийным чутьем и умением создавать одновременно смешные и трогательные образы.

В 2018-м актер получил звание заслуженного артиста России. Несмотря на пережитые трагедии — смерть так и неродившейся дочери и борьбу с раком, — он продолжает активно сниматься и остается одним из самых узнаваемых характерных артистов нашего времени.