Клыки без контроля: как добиться наказания для хозяина напавшей на вас собаки

Нападение собаки может обернуться не только травмами, но и долгой борьбой за справедливость. Даже если животное причинило человеку серьезный вред, привлечь его владельца к ответственности бывает непросто.

Какие последствия ждут владельцев напавших собак? Можно ли взыскать компенсацию через суд и что делать пострадавшим после атаки? Подробности в программе Пятого канала »Страна советов».

Пострадавший от собак внук Дарьи Донцовой

www.globallookpress.com/Roman Naumov

Собака породы Акита-ину напала на семилетнего внука Дарьи Донцовой. Мальчик просто гулял рядом с домом, когда хозяин со своей собакой проходил мимо.

«Саша находится в клинике Рошаля, где сделали для ребенка абсолютно все. Саше зашили все раны, Саше проведены все операции, Саша сейчас долечивается», — рассказывала писательница Дарья Донцова.

Как утверждает отец пострадавшего, владелец пса не предпринял никаких попыток остановить животное, а трагедии удалось избежать благодаря местному рабочему, который смог отбить ребенка от обезумевшего пса.

«Она его тоже покусала. Он собой закрыл ребенка. За что ему отдельное спасибо человеческое. Если бы он не выскочил, это могло закончиться намного хуже, чем сейчас», — рассказал отец мальчика Аркадий Васильев.

Кровожадные булли из Подмосковья

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Похожая история произошла и в Истринском районе Московской области. Два огромных пса породы американский булли напали на пятилетнего мальчика.

«Мы вышли на балкон с папой. Смотрим: бегут два буля на маленького мальчика. Он остановился, посмотрел на них и начал убегать наверх по горке. Эти два буля побежали за этим мальчиком и начали его просто рвать. Хозяин собак рядом не находился. Он пришел уже позже, когда покусали ребенка, спросил, кого здесь покусали», — рассказывает Арина Изотова.

По словам жителей, эти собаки не первый раз нападают на людей.

«Подобная ситуация произошла здесь два года назад, когда мой молодой человек прогуливался с нашей собакой. Собаки напали на молодого человека. Он спас нашего пса только тем, что поднял его выше головы, вот эти були, они начали нападать на молодого человека и как раз-таки прокусили ему руку. У него была очень глубокая рана. Мы написали сразу же заявление в полицию, но как такового ответа нам не последовало. Ответ пришел где-то через месяц или даже два, и было сказано, что отказано в возбуждении уголовного дела. С хозяевами мы связывались, но они просто нас заблокировали и никак не решили ситуацию», — объяснила Диана Андрианова.

Безответственность хозяина привела к тому, что собаки продолжили терроризировать деревню. И в этот раз пострадали уже несколько человек, но больше всех досталось малышу. Анна Воронкова оказывала мальчику первую помощь. Она до сих пор не может забыть то, что увидела.

«Там была такая дырочка достаточно глубокая. И когда ручку увидела — увидела, что по шее и по руке течет кровь. И ясно было, что это не из руки, что-то еще с ребенком. Разворачиваю, вижу, что у ребенка на его вот маленькой пятилетней головке затылка, ну, просто нет. Там большая красная рана, огромная. Это не то, что вот какой-то кусочек, еще кусочек. Нет, это одна сплошная большая рана», — вспоминает Анна Воронкова.

После того как вызвали медиков, выяснилось, что жертв нападения как минимум двое.

«Ждали скорую, я увидела, что она подъехала не к подъезду, куда мы ее вызывали, а к магазину за домом. Я побежала звать на помощь и говорю: „Вот здесь ребенок“. И оказывается, там мужчина пострадавший. Это к нему приехала скорая. У мужчины уже перемотана рука, и, оказывается, его собаку тоже закрызли», — рассказала Воронкова.

В нескольких метрах от детской площадки на другого мужчину напали те же самые собаки. Антон вышел на прогулку со своим питомцем и даже не успел понять, что произошло.

«Супруга пошла в магазин, мы с собакой остались на травке погулять. Через какое-то короткое время обратил внимание, что вдоль магазина бегут две бойцовские собаки. Я нагнулся, подтянул свою мелкую собаку к себе, чтобы взять ее на руки. Взял на руки, поднимаюсь, мне в руку вцепляются. Одна собака оттягивает руку, вторая собака вырывает мою мелкую собаку, и начинается борьба. Пытаюсь их разнять, они ее дерут. У меня ничего не получается», — рассказал Антон Перевезенцев.

Спасти своего питомца Антон не смог. Собака погибла от полученных ран.

Можно ли подать на хозяина агрессивных собак в суд

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так что же грозит владельцу агрессивных домашних животных?

«Если наступило какое-то тяжкое последствие в виде тяжкого вреда здоровью, летального исхода, то речь может идти об уголовном деле, о лишении свободы сроком на два года. Если возбуждается уголовное дело либо административное дело в отношении собственника животного, то потерпевшие лица могут потребовать денежной компенсации причиненного ущерба», — объяснила адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина.

Но на практике довести дело до суда довольно сложно. Жители деревни Павловское убедились в этом еще два года назад.

«Могу сказать, что они держат в страхе всю деревню. На данный момент мы все боимся и боимся за близких… Раньше, когда у нас много детей гуляли, сейчас в последнее время их вообще нет. Нет ни на велосипедах, ни так», — отметила пострадавшая Мария Еремеева.

Пятилетнему мальчику действительно повезло. Раны могли бы быть гораздо серьезнее, не окажись с ним рядом мужчина, который, рискуя собственной жизнью, бросился отбивать малыша от собак.

И пока владельцы агрессивных животных будут отделываться штрафами, а их питомцы продолжат гулять без намордников, количество пострадавших не уменьшится.