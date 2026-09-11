БПЛА повредил здание с территориальной избирательной комиссией в Самарской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 70 0

В результате попадания беспилотного летательного аппарата в здание никто не пострадал, а бюллетени остались в сохранности.

БПЛА попал в здание ТИК в Самарской области

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Беспилотный летательный аппарат попал в здание, где располагается территориальная избирательная комиссия в Самарской области, утром 11 сентября. Об этом на заседании сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Произошло попадание БПЛА в здание, где находится наша территориальная избирательная комиссия, помещение КСА ГАС «Выборы». Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям. Это в Самарской области», — сказала глава ЦИК.

По словам Памфиловой, инцидент произошел около 05:00 по местному времени (04:00 мск). В момент удара людей в здании не было. В результате были разрушены части объекта, обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты оконные стекла.

Бюллетени и информационные материалы для избирательных комиссий остались в сохранности. Глава ЦИК уточнила, что документация находится под охраной полиции, а сотрудники системы принимают меры для восстановления работы комиссии.

Также Памфилова заявила, что, по ее мнению, украинская сторона может предпринять новые попытки повлиять на проведение выборов в России. Она отметила, что избирательная система готова к возможным вызовам, а сотрудники комиссий способны оперативно реагировать на подобные ситуации.

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