Как укрепить кости после 50 лет и снизить риск остеопороза

Споткнуться дома, упасть и сломать шейку бедра — при остеопорозе кости могут не выдержать даже обычного падения. При этом риск перелома можно оценить еще до первой травмы.

Почему у женщин после менопаузы кости быстрее теряют прочность, что учитывает калькулятор риска переломов и как замедлить потерю костной массы? Разбиралась программа Пятого канала «Ваше здоровье!».

Лишние ребра и кость за коленом: какие особенности скрывает скелет

www.globallookpress.com/martin schrampf

Аппендикс (придаток слепой кишки. — Прим. ред.) считается одним из напоминаний о далеких предках. Шейные ребра, напротив, встречаются крайне редко — менее чем у одного процента людей. Чаще всего эту анатомическую особенность обнаруживают случайно во время рентгенологического обследования.

«Это когда в области шеи дополнительно появляются лишние ребра. Иногда они никак не мешают жизни — такие маленькие, короткие. Иногда могут уменьшать пространство, ограничивать движение крови к головному мозгу», — объяснил реабилитолог и терапевт Антон Матущенко.

Шейные ребра относятся к врожденным аномалиям. Версия о том, что такая особенность досталась нам в наследство от рептилий, скорее относится к популярным мифам. Однако это далеко не единственная загадка, которую хранит человеческий скелет. Существует и другая необычная особенность строения скелета — фабелла, небольшая кость, расположенная в задней части колена.

«Есть такая кость как фабелла, она у нас располагается в задней части колена. Раньше действительно считалось, что она рудиментарная (остаточная, недоразвитая. — Прим. ред.), потому что очень часто встречается у четвероногих млекопитающих — у собак и кошек. У людей встречается примерно у 20–30 процентов. Никак на функцию работы коленного сустава она не влияет, располагается в толще сухожилия икроножной мышцы и весьма хорошо себя там чувствует», — рассказал Матущенко.

Особое строение имеет и подъязычная кость. Она не соединена напрямую с другими костями скелета, а удерживается с помощью мышц и связок.

«Она практически болтается в толще мышц, связок и сухожилий и выполняет множество функций, в том числе движения челюсти во всех плоскостях: вперед-назад, круговые движения, а также участвует в акте глотания», — пояснил ревматолог-ортопед Алексей Тыщенко.

Что могут рассказать о человеке его кости и зубы

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Скелет способен рассказать не только об анатомических особенностях человека, но и о его прошлом. По химическому составу костей и зубной эмали ученые могут определить, в каких регионах жил человек и каким продуктам отдавал предпочтение.

«Изотопы стронция (атомы металла, которые попадают в организм с пищей и едой. — Прим. ред.), которые накапливаются в костях и еще больше — в зубной эмали, могут весьма достоверно показывать, в каких регионах жил человек, потому что вода в разных регионах у нас отличается. Важную роль играет изотоп углерода. Он может рассказать о типе питания человека, была ли у него склонность больше к растительной или животной пище, а также употреблял ли он морепродукты», — объяснил Матущенко.

По состоянию скелета также можно обнаружить и следы старых травм. После срастания переломов на костях остаются мозоли — своеобразные отметки о повреждениях. На прочность скелета влияют не только травмы и образ жизни, но и гормональный фон.

Остеопороз после менопаузы: почему кости теряют прочность

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Особенно важную роль в женском организме играют эстрогены. Эти гормоны помогают поддерживать плотность костной ткани, однако с наступлением менопаузы их выработка заметно снижается.

«За год до прекращения менструальной функции где-то 0,3–0,5 процента от общей суммы костной массы уже начинает снижаться. И особенно это касается губчатых костей: позвонки и бедренная кость», — отметила гинеколог-эндокринолог Олеся Дунаевская.

Снижение уровня эстрогенов объясняет, почему остеопороз (метаболическое заболевание скелета, при котором снижается плотность костей. — Прим. ред.) чаще встречается у женщин старшего возраста. Заболевание не обходит стороной и мужской организм. При этой патологии кости постепенно теряют плотность и прочность, из-за чего даже незначительная травма может привести к перелому.

Как оценить риск перелома шейки бедра на ближайшие десять лет

www.globallookpress.com/Simon Belcher

Современная медицина позволяет оценить вероятность серьезных повреждений еще до их появления. Для этого существует специальный онлайн-калькулятор, который помогает определить риск остеопоротических переломов на ближайшие десять лет. Инструмент оценки рисков доступен онлайн, поэтому проверить себя может каждый.

«В этот калькулятор мы вносим данные анамнеза, то есть данные жизни пациента. Мы изучаем параметры роста и веса, возраста, варианты наследственности. Далее — были ли когда-то ранее у самого пациента так называемые низкоэнергетические переломы, например падение с высоты собственного роста. И на основании этого калькулятор выдает нам два показателя. Первый показатель — это риск любых остеопоротических переломов в течение десяти лет. Данный показатель должен быть ниже 30 процентов. Второй показатель — это конкретно риск перелома шейки бедра в течение ближайших десяти лет, и он у нас должен быть ниже трех процентов», — объяснил Матущенко.

Превышение допустимых значений может стать поводом для назначения медикаментозного лечения. При этом профилактику остеопороза важно начинать заранее. Для поддержания прочности костей необходимы сбалансированное питание с достаточным количеством кальция и витамина D, а также умеренные, но регулярные силовые нагрузки.

Кальций и фитоэстрогены: что важно знать о добавках в период менопаузы

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Снижение уровня эстрогенов повышает риск остеопороза. Поэтому женщинам нужно уделять особое внимание состоянию скелета в период гормональной перестройки. В качестве дополнительной поддержки могут рассматриваться растительные комплексы с фитоэстрогенами — веществами растительного происхождения, которые по своему действию напоминают эстрогены.

«Например, мы можем рассмотреть растительные комплексы с фитоэстрогенами. Они позволяют нам обеспечить баланс между разрушением и созданием новой костной ткани. То есть не будет так быстро происходить резорбция — потеря костной ткани», — рассказала нутрициолог Катерина Падолка.

В состав подобных добавок нередко включают витамины и минералы, которые выполняют дополнительные функции и участвуют в поддержании здоровья организма.

«Часто в добавках изофлавоны (природные вещества растительного происхождения, которые относятся к фитоэстрогенам. — Прим. ред.) комбинируют с витаминами и минералами, потому что они усиливают эффект фитоэстрогенов и выполняют смежные задачи. В частности, обеспечивают строительный материал для костей, поддерживают нервную систему, защищают клетки от окислительного стресса», — пояснила специалист.

Здоровье скелета требует внимания в любом возрасте. Сбалансированное питание, регулярная физическая активность и своевременная проверка плотности костной ткани помогут сохранить прочность костей и снизить риск остеопороза и опасных переломов.