Спортзал не нужен: как укрепить мышцы тела и снять стресс после работы
Всего два предмета помогут устроить необычную тренировку даже на даче.
Фото, видео: 5-tv.ru
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К концу рабочего дня спина затекла, а напряжение так и не отпускает? Размяться можно без поездки в спортзал — понадобсятся лишь кувалда и автомобильная покрышка. Такая тренировка задействует руки, ноги и корпус и помогает снять напряжение.
Как держать кувалду, с каких ударов начать и как не потерять равновесие во время упражнения? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».
Тренировка с кувалдой и покрышкой: какие мышцы работают и с чего начать
Кувалда пригодится не только на стройке, но и во время занятий спортом. По словам фитнес-тренера Артема Опальницкого, при работе с этим снарядом активно работают мышцы всего тела. А для самой тренировки понадобятся всего два предмета — кувалда и автомобильная покрышка. Такой инвентарь можно найти даже на даче.
«При работе с кувалдой задействуются почти все мышцы нашего тела, начиная от ног и заканчивая спиной и кором (группа мышц в центре тела. — Прим. ред.)», — рассказал фитнес-тренер Артем Опальницкий.
Одно из базовых упражнений — прямой удар кувалдой сверху вниз. Важно направлять снаряд по прямой траектории. Чтобы дополнительно задействовать косые мышцы живота, можно выполнять боковые удары, направляя кувалду немного в сторону и контролируя ее движение при возвращении.
Еще один вариант — удары с поворотом корпуса. Такое упражнение активнее включает мышцы кора. Для тех, кто хочет усложнить тренировку, тренер предлагает комбинировать удары с другими движениями: например, после удара поднять покрышку и опустить ее обратно или перейти в упор лежа и выполнить отжимание.
Кувалда против стресса: как выплеснуть напряжение после работы
Тренировки с тяжелым снарядом полезны не только для физической формы. Такие занятия помогают справиться с эмоциональным напряжением после трудного дня.
«После тяжелого дня мы пришли уставшие, и чтобы выплеснуть энергию, мы пошли побили шину 15-20 минут, и все напряжение как рукой сняло», — отметил Артем.
При выполнении ударов важно правильно распределить нагрузку и следить за положением тела. Одна нога должна находиться впереди и служить опорой, вторая — быть немного развернута.
Кувалду необходимо держать двумя руками: одну расположить ближе к концу рукояти, другую — ближе к ее головке. Удар выполняется сверху вниз с резким ускорением. Дополнительно в движение включается поворот корпуса.
Что есть при силовых тренировках: источники белка, углеводов и жиров
При регулярных силовых тренировках важно уделять внимание не только упражнениям, но и рациону. Организму необходим белок — основной строительный материал для мышц. Его источниками могут быть, например, куриная грудка и другие белковые продукты.
Не менее важны сложные углеводы, которые обеспечивают организм энергией. Они содержатся в цельнозерновых крупах, в том числе в булгуре и буром рисе. Полезные жиры, которыми богато авокадо, помогают усваивать жирорастворимые витамины А, D и Е.
Если ежедневно придерживаться сбалансированного питания не получается, можно обратить внимание на специальные комплексы, в том числе содержащие коллаген. Этот белок необходим для поддержания прочности и эластичности тканей.
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