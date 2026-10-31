Гной в легких и сепсис из-за ингалятора: какие ошибки грозят осложнениями

Залить в небулайзер минералку, добавить эфирное масло или убрать прибор после процедуры, не промыв детали, — такие ошибки могут обернуться осложнениями. Безопасность ингаляции зависит не только от лекарства, но и от того, как используют устройство и ухаживают за ним.

Какие жидкости нельзя заливать в небулайзер? Как очищать его детали и что важно сделать после ингаляции гормональным препаратом? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала »Ваше здоровье!».

Аэрозольный ингалятор и небулайзер: как правильно использовать

www.globallookpress.com/Elena Mayorova

При заболеваниях дыхательных путей многие достают из аптечки ингалятор, рассчитывая быстро облегчить состояние. Однако эффективность процедуры зависит не только от назначенного препарата, но и от правильного использования устройства. При применении аэрозольного ингалятора необходимо соблюдать последовательность действий.

«Если мы говорим об аэрозольном ингаляторе, пациент должен правильно расположить баллончик вверх, снять защитный колпачок, встряхнуть, выдохнуть полностью, плотно обхватить мундштук губами и одновременно с нажатием сделать глубокий плавный вдох, задержать дыхание на несколько секунд, потом выдохнуть», — объяснила пульмонолог Ирина Королева.

При использовании небулайзера синхронизировать вдох с нажатием не требуется. Во время процедуры нужно дышать спокойно. Обычно сеанс длится от 5 до 15 минут. Если препарат необходимо разводить физиологическим раствором, нужно соблюдать назначенные пропорции и следить за гигиеной устройства после использования.

«Все детали в нем (в небулайзере. — Прим. ред.) разборные. Тот самый рассекатель, который позволяет под ускоренным потоком создать мелкодисперсный аэрозоль. Крышка тоже разборная, потому что можно наливать препарат как в саму камеру небулайзера, так и в данной конкретной модели использовать крышечку. То есть все, что разбирается в небулайзере, должно быть промыто, просушено», — рассказала Королева.

Но если пренебрегать правилами очистки, ингалятор может превратиться в рассадник опасных бактерий и грибков, способных вызвать серьезные инфекционные осложнения.

Грязный прибор — источник инфекции: зачем мыть и сушить небулайзер

www.globallookpress.com/IMAGO

Если не очищать устройство должным образом, на его деталях могут накапливаться микроорганизмы. В результате прибор, предназначенный для лечения, способен стать источником инфекции.

«На самом деле большое количество бактерий может развиваться и оставаться на небулайзере. Это стафилококки, стрептококки, легионеллы и даже синегнойная палочка (бактерии, вызывающие тяжелые инфекции дыхательных путей. — Прим. ред.), и различного рода грибки.

Что синегнойная палочка, что стрептококки могут вызвать пневмонию при попадании в дыхательные пути. Но страшно то, что она может протекать достаточно тяжело, вплоть до гнойной пневмонии, формирования абсцессов. И самое неприятное — это, конечно, сепсис, когда бактерия попадает в кровь, разносится по всему организму, повреждая другие органы», — объяснила терапевт Варвара Мареева.

Опасность может скрываться не только в грязном небулайзере, но и в самом препарате. После гормональных ингаляций остатки лекарства могут оседать на слизистых и коже.

Гормональные ингаляции: зачем полоскать рот и умываться

www.globallookpress.com/Christian Vorhofer

Отдельные правила действуют при использовании ингаляционных гормональных препаратов. После процедуры рекомендуется прополоскать рот, а при применении маски — умыться. Это помогает уменьшить контакт остатков лекарства со слизистыми оболочками и кожей лица.

«Часто на коже лица могут быть изменения, потому что гормон негативно будет влиять на кожу лица, и во рту также могут быть грибковые какие-то процессы», — пояснила оториноларинголог Светлана Маранова.

Соблюдение простых правил ухода после ингаляции, предусмотренных для конкретного препарата, поможет снизить риск побочных эффектов и избежать нежелательных последствий лечения.

Минеральная вода в небулайзере: почему это опасно

www.globallookpress.com/Jochen Tack

Большая ошибка — дышать минеральной водой. Спазмы и отек стенки бронха она не снимет, зато разжиженная слизь вместе вместе с инфекциями может опуститься в нижние отделы дыхательных путей.

«Соли, хлориды, гидрокарбонаты — все микрочастицы вот этих веществ, они также будут разделяться, грубо говоря, и проникать внутрь. И никто не знает, как подействует какая-либо частица на слизистую оболочку гортани и бронхолегочных путей. Может быть, какие-то реактивные изменения, бронхоспазм, ларингоспазм. Поэтому так делать, конечно, не стоит», — отметила Маранова.

Для проведения ингаляций следует использовать только растворы, предназначенные для такого способа введения, чтобы не навредить дыхательным путям. Особенно осторожно стоит относиться к эфирным маслам — при использовании в небулайзере они способны вызвать опасные осложнения.

Эфирные масла в ингаляторе: чем грозит здоровью

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Irina Kvyatkovs

Еще одна серьезная ошибка — добавление эфирных масел в небулайзер. Несмотря на распространенное мнение о пользе ароматических масел, для ингаляционной терапии они не подходят.

Масла не растворяются в воде так же, как водорастворимые лекарственные вещества. При попадании масляных частиц в нижние дыхательные пути существует риск развития липоидной пневмонии — воспаления легочной ткани, которое приводит к фиброзу — необратимому уплотнению легочной ткани.

«Масло не растворяется в воде, поэтому оно будет осаждаться только в альвеолах, это такие мешочки (крошечные пузырьки. — Прим. ред.) на концах бронхов, и тогда у человека будет тяжелое осложнение вплоть до дыхательной недостаточности», — предупредила Мареева.

Поэтому заливать эфирные масла в небулайзер без специальных медицинских показаний нельзя. Также не стоит экспериментировать с другими жидкостями и составами: вместо ожидаемой пользы такие процедуры могут навредить дыхательным путям.

Когда ингаляции могут ухудшить состояние: что важно знать

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Даже правильно проведенная процедура подходит не каждому пациенту и не при каждом заболевании. Например, при выраженном отеке и некоторых особенностях строения дыхательных путей дополнительные факторы могут усугубить состояние.

«Сделав ингаляцию, можно слегка увеличить отек. А если есть какие-то определенные факторы у человека, гипертрофия небных миндалин — они огромные, небольшое добавление этого отека сильно ухудшит его состояние», — объяснила Маранова.

Ингаляционная терапия позволяет доставлять лекарственные препараты непосредственно в дыхательные пути. В некоторых случаях такой способ помогает воздействовать на очаг воспаления и уменьшить системное воздействие лекарства. Однако у него есть и ограничения: процедура требует времени, соблюдения техники и тщательного ухода за прибором.

В зависимости от заболевания врач может назначить и препараты для приема внутрь. Например, эрдостеин (отхаркивающее муколитическое средство. — Прим. ред.), помогающий уменьшать вязкость мокроты и облегчать ее выведение.

Выбор лечения зависит от диагноза, симптомов и состояния пациента. Самостоятельно заменять назначенную ингаляционную терапию таблетками или капсулами не стоит. Чтобы лечение было безопасным, нужно не только правильно использовать ингалятор, но и тщательно ухаживать за ним, не добавлять в устройство неподходящие жидкости и соблюдать назначения специалиста.