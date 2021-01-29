Секреты «Алых парусов»: Как снимался легендарный фильм с Василием Лановым

Когда кинорежиссер Александр Птушко загорелся идеей экранизировать «Алые паруса», в его фильмографии было уже 11 работ. Все киноленты, за исключением одной, были сняты по сказкам. Именно это и стало причиной конфликта между Птушко и госчиновникам, без одобрения которых финансирование тогда не могла получить ни одна лента.

Лановой и «Алые паруса»: Почему фильм мог не выйти?

Вершители кинематографических судеб заспорили, сможет ли режиссер-сказочник снять фильм с глубоким подтекстом и в итоге решили дать Птушко шанс, но поставить его в еще более сложные условия. Киноленте была присвоена третья, самая низкая категория, а это означало, что деньги на работу будут выдавать по остаточному принципу. Впрочем, режиссера это даже раззадорило. Мечта снять «Алые паруса» оказалась сильнее обстоятельств.



Василий Лановой и Анастасия Вертинская. Кадр из фильма «Алые паруса», 1961 год

Фото: kino-teatr.ru

Подготовка к съемкам длилась целый год. Искали натуру и актеров. Первоначально на роль Ассоль Птушко утвердил никому неизвестную молдавскую актрису. Но художник-постановщик Леван Шенгелия был крайне недоволен этим выбором и привел на пробы к режиссеру дочь своей знакомой — Анастасию Вертинскую. Выглядела будущая звезда кинематографа в тот момент совсем не такой, как ее позже увидел зритель. У девушки были коротко пострижены волосы, а вместо платья она надела спортивный костюм. Такая Ассоль Пушко, конечно, не понравилась. Свою первую роль Вертинская получила только благодаря гримерам, которые сделали девушку похожей на мечтательную героиню из повести Александра Грина.

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На роль Артура Грея утвердили Василия Ланового. В тот момент он был уже знаменитым в СССР артистом. И как сам позже признавался, даже не сомневался, что роль достанется ему.



Василий Лановой и Анастасия Вертинская

Фото: globallookpress.com

Большую часть фильма снимать решили в Крыму. Ведь именно на этом полуострове автор повести-феерии Александр Грин провел большую часть своей жизни. И именно Крым он описывал во всех своих книгах.

Сказочную деревушку Каперну, где родилась Ассоль, построили в Коктебеле. А родовым гнездом Артура Грея стал Воронцовский дворец в Алупке. Но есть в картине сцены, снятые и в других местах. Например, шторм снимали в Баку. Потом эти съемки наложили на коктебельский пейзаж, и зритель увидел сцену, где Грей сражается со стихией. А сосновая роща, где Грей находит спящую Ассоль, находится в абхазской Пицунде.



Василий Лановой и Анастасия Вертинская. Кадр из фильма «Алые паруса», 1961 год

Фото: kino-teatr.ru

В роли брига «Секрет» снимали баркентину «Альфа», принадлежавшую ростовскому мореходному училищу имени Седова. Судно киногруппе отдали вместе с экипажем и капитаном — Борисом Дворкиным. А на пошив алых парусов в Одессе выдали полтысячи метров красного шелка, того самого, из которого в советские годы шили пионерские галстуки.

Как Лановой удивил всю Ялту

Но знаменит на весь Крым белоснежный бриг с алыми парусами стал еще до съемок. В то время, когда судно шло из Одессы в Севастополь, супруга Василия Ланового Тамара Зяблова как раз отдыхала в ялтинском санатории и актер уговорил капитана Дворкина поднять паруса не дожидаясь прибытия в Коктебель.

«Я предложил капитану Дворкину: «Давайте удивим отдыхающих в Ялте, а заодно новые паруса опробуем». И вот где-то в районе Фороса мы их надели, подняли… Красота была невероятная! Видели бы вы Ялту, когда мы появились в ее створе, — город стал похож на растревоженный муравейник. Люди забегали, запрыгали, много визга вокруг было… Когда я сошел на берег у санатория «Актер», жена сказала: «Вы разбудили Ялту», — вспоминал потом Василий Лановой.



Лановой или Дворкин – кто рулил «Секретом»?

Все съемки с участием корабля проходили в полный штиль и около берега: сильного ветра иногда не выдерживала и парусина, а шелк портился еще и от соли. В движение «Секрет» приводили с помощью буксира. Снимать нужно было быстро, пока паруса выглядели действительно красиво.



Баркентина «Альфа» в акватории Крыма, 1961 год.

Фото: kino-teatr.ru

Когда съемки закончились, «Альфу» вернули мореходке, у которой не было денег на ее содержание и ремонт. Судьба знаменитого корабля в конце концов сложилась трагически: после пожара его списали и отправили на кладбище судов. Где именно это кладбище сейчас, знают только сотрудники мореходного училища. Возможно, оно и к лучшему. Ведь в памяти зрителей «Альфа» навсегда останется великолепным белым бригом, увенчанным алыми парусами — первым кораблем, который стал символом воплощения мечты.