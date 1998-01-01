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Жизнь в стране восходящего солнца — впечатления петербурженки о Японии

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Побывать в Японии — это то, что истинные путешественники называют must have. Но как это — жить в Токио? Языковой барьер, восточный менталитет, цены, еда. Диана Ельчанинова рассказывает.

Жизнь в стране восходящего солнца — впечатления петербурженки о Японии

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

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Фото: Диана Ельчанинова

Чтобы переехать в Японию, мы с мужем воспользовались студенческой визой. Ее оформление занимает несколько месяцев. Мы подали заявку в языковую школу в марте, а приехать смогли лишь в октябре.

Студенческая виза дает право работать 28 часов в неделю — во всех местах кроме баров, ночных клубов и салонов с игровыми автоматами. Я маркетолог, а муж — дизайнер. Здесь достаточно вакансий в сфере сервиса: отели, рестораны, турфирмы; попасть туда можно с уровнем японского N3-N2.

О разнице менталитетов можно написать не одну книгу. Главное, что удивляет — поклоны. Встретил знакомого — кивнул, придержали дверь в лифте — кивнул, выразил благодарность. Зашел в переполненный вагон — тоже кивнут, но уже в качестве извинения, за то, что сейчас кого-то потеснишь.

В час пик метро заполняют люди в черных костюмах — сарариманы. Это офисные работники. Их костюмы неизменно черного цвета — стандартная униформа.

Женщины в кимоно здесь — редкость. В основном эту одежду носят пожилые японки. А женщины помоложе надевают ее ради какого-нибудь торжественного события. Разумеется, о туристах здесь тоже подумали — в Токио много ресторанов, где вам предложат примерить и кимоно, и традиционную обувь (дзори).

В местных парках очень часто можно встретить людей с колясками, в которых они возят животных. Японцы очень любят собак и кошек и относятся к ним как к детям.

За пару недель здесь мы отметились в главных туристических местах. Были ив Киото. Он, как и Петербург, считается культурной столицей страны. Город знаменит своими храмами, кварталом Гейш и зеленым чаем матча.

Стоит отойти чуть дальше от центра Киото, как пейзаж меняется. Толпы туристов редеют, все чаще появляются одноэтажные дома, а на пути к очередному храму встречаются очень милые железнодорожные станции.

Самое большое впечатление на нас произвел город Нара в сезон красных кленов. Там чуть меньше туристов, чем в Киото, даже олени свободно гуляют по улицам. В общем, если хотите погрузиться в атмосферу старой Японии — первым делом сюда.

К слову об оленях — первое время они, свободно прогуливающиеся по улицам, кажутся чем-то удивительным. Но уже через полчаса шарм пропадает: олени начинают жевать твою одежду, вымогать еду.

Опробовали мы и самые экстремальные аттракционы в мире в парке Fuji-Q. Такабися занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый крутой — это свободное падение под углом в 121 градус. Дододонпа — самый скоростной; вагон разгоняется до 180 км/ч за пару секунд и делает самую большую в мире мертвую петлю.

Были в Осаке. Главные достопримечательности там — Осакский замок, небоскреб, через который проходит шоссе, и улица Дотонбори с уличной едой. Вот как раз едой нам Осака и запомнилась.

Вообще вся японская еда в принципе удивляет. К примеру, крайне непривычная для меня вещь — томатный шоколад.

Первое время в Японии меня удивляли десерты и сладкие напитки из адзуки — красных бобов. Поразили и натто — ферментированные бобы с характерным запахом. Вот к ним я так и не привыкла, хоть они и очень полезные.

Сильное впечатление произвели на нас кайтен суши и синкансен суши. Первое — это когда ты сидишь у конвейера и снимаешь тарелочки с понравившимися суши; второе — когда твой заказ приезжают на мини-поезде.

И кстати суши и роллы здесь не те, что в России. Любимой всеми нами «Филадельфии», как и многих других, в меню нет. Зато есть рестораны, где подают свежайшую рыбу — ту, что выловили утром.

На фото ужин, который нам принесли прямо в номер. Это «съедобное золото» и водоросли, вырезанные в форме префектуры, где расположен отель. К слову, сюда мы приехали ради онсена — горячего источника. Понравилось.

Вообще еда в Японии лишь первое время кажется необычной. Но потом ты понимаешь, что многие блюда — это лишь разные сочетания одних и тех же ингредиентов с доминирующим вкусом бульона даси и соевого соуса. Традиционная японская кухня достаточно скромная, но хорошо сбалансированная.

Пока мы не знаем, сколько еще пробудем в Японии. Здесь чисто, интересно, вкусно. Поэтому, ничего не загадываем, а просто наслаждаемся каждым днем. Чего и вам советуем.

Фото: Диана Ельчанинова

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