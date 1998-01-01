Сергей Лазарев выложил в Instagram уникальное видео — на юбилее Юрия Николаева он исполняет хит «О боже, дай мне сил» вместе с Владом Топаловым. Сам певец назвал этот номер «историческим объединением «Smash!», но пояснил — это только на один вечер.

Подписчики Лазарева не смогли сдержать эмоций и ударились в ностальгию.

— Помню вся комната была в плакатах. Обожала вашу группу!!! Особенно черненького.

— Реально, слушала и все как на моей кассете в плеере на батарейках! Вы так здорово звучите вместе! Ностальгия.

— Голоса не изменились! Словно попала в юность! Спасибо!

Юрию Николаеву Топалов и Лазарев обязаны своей путевкой в жизнь — именно на его передаче «Утренняя звезда» артисты впервые выступили перед большой публикой. Уже позже, в 2000 году они объединились в дуэт «Smash!», в котором выступали до 2006 года.

Ранее Пятый канал рассказывал про обман Сергея Лазарева.