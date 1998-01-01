Французские полицейские близки к забастовке

Французские полицейские перерабатывают без компенсации и близки к забастовке, сообщает канал BFM-TV. В связи с террористическими угрозами и акцией «желтых жилетов» у правоохранителей прибавилось работы, но им не компенсируют сверхурочные часы.

— Полиция истощена умственно и физически. Мы хотим выплаты 27 миллионов сверхурочных часов, — заявляет делегат от профсоюза полицейских, Линда Кебаб.

Пока полицейские намеренны решать сложившиеся проблемы мирно. Секретарь Национального полицейского союза, Денис Джейкоб в своем обращении к парламенту, Президенту, премьер-министру и министру внутренних дел Франции пояснил:

— У полицейских сейчас бывает не больше одного выходного на шесть дней; не хватает персонала и никто не может взять себе выходной; работу по ночам не компенсируют больше чем 97 центами в час.

В случае, если диалог с властью не получится, профсоюз готов вывести полицейских на забастовку. Предпосылки для этого уже есть — в понедельник 17-го числа профсоюзный альянс призвал полицейских оставаться в участках и отвечать только на экстренные вызовы.

Ранее Пятый канал рассказывал, кто стоит за акцией «желтых жилетов».