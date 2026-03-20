Умер экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет

Умер бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

Патриарху Филарету было 97 лет.

Филарет занимал пост предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата с 1995 года и оставался им до декабря 2018-го. Именно эта структура стала основой для создания ПЦУ после получения томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея.

Однако новообразованную церковь возглавил не Филарет, а митрополит Епифаний. Вскоре между ними возник конфликт. Филарет покинул ПЦУ и вместе со своими сторонниками восстановил УПЦ Киевского патриархата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине продолжаются систематические притеснения священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

